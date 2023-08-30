微辣｜網紅Sean Lam公開疑似六毫子對話截圖 疑遭對方言語威脅惹網民質疑

有「爆料界KOL」之稱的富二代網紅Sean Lam過往經常在Instagram踢爆娛樂圈秘史，早前他於微辣前經理人阿晶（Jane）離世後不斷化身「正義使者」狙擊微辣，更公開不少獨家資訊，例如阿晶的手機對話內容和疑似加蔥不想要小朋友的錄音等等。昨日（29日）Sean Lam在Instagram開直播，公開數張疑似是微辣創辦人六毫子（陸志豪）的對話截圖，當中更有揚言要將他滅聲的言論，Sean Lam更獲他人特意提醒要小心：「唔好搞佢哋住！」