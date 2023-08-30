微辣｜網紅Sean Lam公開疑似六毫子對話截圖 疑遭對方言語威脅惹網民質疑
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有「爆料界KOL」之稱的富二代網紅Sean Lam過往經常在Instagram踢爆娛樂圈秘史，早前他於微辣前經理人阿晶（Jane）離世後不斷化身「正義使者」狙擊微辣，更公開不少獨家資訊，例如阿晶的手機對話內容和疑似加蔥不想要小朋友的錄音等等。昨日（29日）Sean Lam在Instagram開直播，公開數張疑似是微辣創辦人六毫子（陸志豪）的對話截圖，當中更有揚言要將他滅聲的言論，Sean Lam更獲他人特意提醒要小心：「唔好搞佢哋住！」
疑似六毫子對話流出
昨日（29日）Sean Lam在IG直播時，公開2張疑似是六毫子與朋友交談的對話截圖，疑似是六毫子的人表示：「嗰個Sean Lam做乜X嘢呀日日講，亂X咁吹」、「我哋最多玩X大佢」。對方嘗試調停他，並稱「唔好啦算啦，仲搞咁多嘢，冷靜下」，不過卻得到疑似六毫子的答覆說：「我唔叫細B斬佢偷X笑！」
網上瘋傳引極大迴響
Sean Lam在圖片中雖然寫住「千萬唔好流出，我會死」，不過最後依然被網民cap低，兼在網上瘋傳，引起極大迴響，但有網民就質疑可信性，「係咪自己爆料王想紅咋」、「微辣仲有咩料爆」、「依家都搞到咁仲要買起你？」
微辣manner︳Sean Lam大爆微辣疑似執笠仲被追數
微辣官方IG宣布暫停更新後，網紅Sean Lam於IG爆料微辣疑似執笠仲被追數，內容提及到微辣被廣告商追款，其中有2單係涉及違約，另外有合作公司6月條數又仲未清，打俾六毫子無人聽。微辣員工收到通知被遣散，而微辣文化已經向業主發出退租通知書，月底會中止租約。
微辣manner︳疑員工大爆旗下大把公司拎咗勁多資助金
微辣manner雖然疑似執笠，但隨即有facebook群組爆出一疑似微辣員工的貼文，內容大爆微辣的資金來源，指出微辣的合夥人旗下亦有不少公司，而微辣並不是唯一一間拎到資助金的公司，合夥人旗下的公司於2014、2016亦有獲得600萬的資助。並指出如繼續以呢種模式，下次同一個地址的9樓公司亦可以做到等，最後仲指公司好多同事都瞓唔著發惡夢。網民即上網查看發現唔少公司的登記地址與微辣商業登記地址係一樣。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@seanlam_888、IG@sixtycents