微辣Tina疑似賣淘寶貨扮原創 網民狠批：當香港人水魚
微辣Tina網店產品涉抄襲 焫㷫網民
微辣藝人Tina Instagram有成25萬Followers，連佢隻貓比比都有6千幾人follow，開網店賣自家寵物飾物睇嚟都係一個商機。但最近有網民以「微辣偽人點解咁中意呃香港人錢」為題發文批評Tina開網店呃香港人錢，指責佢喺淘寶入貨（買入價＄98）再轉售獲利（賣出價＄268）。事後，Tina發出聲明稱「我們小店的做法是搜集很多不同款式織品，買回來叫織工姨姨打版再重新製作給大家」，而非淘寶貨。不過呢個答覆好似更焫㷫網民，因為打版同搬字過紙直接抄襲無異，完全「搞彎哂香港手作」兼「當香港人水魚」。
市集仍出售相關產品
Tina喺網店發出聲明後，隨即下架相關侵權產品，但係市集仍然有得買。網民估計可能因為「喺淘寶入得太多貨呀」，怕「賺少一筆入貨錢」所致，發文者最後更揚言「推到佢出嚟道歉同回應！」
同場加映：微辣蘇菲可鹽可甜才藝擔當 拍片傳授健身秘笈
微辣藝人蘇菲深受美國文化的熏陶，在社交平台以獨特的風格分享生活，因此深受年輕人的喜歡。早前蘇菲獲霍哥邀請拍片，教大家三招成就好身材，蘇菲在片中落力示範，令不少網友留言感謝霍哥造福人群！
微辣蘇靚相多不勝數
微辣一直製作不少貼地搞笑的影片而深受年輕人喜愛，平台內亦不乏青春可人的女藝人，當中要數到最為性感的，一定是由美國大學畢業回流，會唱歌、跳舞、健身的蘇菲。
深受美國文化熏陶 女粉絲無數
蘇菲曾在美國留學數年深受當地文化的熏陶，只要一打開她的IG，福利圖多不勝數。早前蘇菲穿上一套火辣粉紅色的比堅尼晒太陽，便成功獲得超過3.2萬個讚好，就連女粉絲都大嗌：「救命，噴晒鼻血啦！」
教你三招健身
蘇菲給人的第一印象，一定是她的小辣椒身材！原來她為keep住好身型，不時會到健身房操肌，更成功操出令人羨慕的馬甲線，前前後後都無可挑剔！為此蘇菲就獲霍哥邀請，拍攝一條短片分享秘技：
微辣蘇菲圖輯 Part 1
微辣蘇菲圖輯 Part 2
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