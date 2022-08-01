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微辣Tina疑似賣淘寶貨扮原創 網民狠批：當香港人水魚

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微辣藝人陳欣（Tina）今年6月開網店賣全人手製作寵物飾物，但眼利網民發現部分貨品竟然喺淘寶搵得到，而且價錢仲要平幾倍？

微辣 微辣藝人陳欣Tina）今年6月開網店賣全人手製作寵物飾物，但眼利網民發現部分貨品竟然喺淘寶搵得到。
微辣藝人陳欣（Tina）今年6月開網店賣全人手製作寵物飾物，但眼利網民發現部分貨品竟然喺淘寶搵得到。（圖片來源：[email protected]

微辣Tina網店產品涉抄襲 焫㷫網民

微辣藝人Tina Instagram有成25萬Followers，連佢隻貓比比都有6千幾人follow，開網店賣自家寵物飾物睇嚟都係一個商機。但最近有網民以「微辣偽人點解咁中意呃香港人錢」為題發文批評Tina開網店呃香港人錢，指責佢喺淘寶入貨（買入價＄98）再轉售獲利（賣出價＄268）。事後，Tina發出聲明稱「我們小店的做法是搜集很多不同款式織品，買回來叫織工姨姨打版再重新製作給大家」，而非淘寶貨。不過呢個答覆好似更焫㷫網民，因為打版同搬字過紙直接抄襲無異，完全「搞彎哂香港手作」兼「當香港人水魚」。

微辣 微辣藝人陳欣Tina）今年6月開網店賣全人手製作寵物飾物，但眼利網民發現部分貨品竟然喺淘寶搵得到。

微辣藝人陳欣（Tina）今年6月開網店賣全人手製作寵物飾物，但眼利網民發現部分貨品竟然喺淘寶搵得到。（圖片來源：[email protected]
微辣 微辣藝人陳欣Tina）今年6月開網店賣全人手製作寵物飾物，但眼利網民發現部分貨品竟然喺淘寶搵得到。
微辣藝人陳欣（Tina）今年6月開網店賣全人手製作寵物飾物，但眼利網民發現部分貨品竟然喺淘寶搵得到。（圖片來源：[email protected]
微辣 微辣藝人陳欣Tina）今年6月開網店賣全人手製作寵物飾物，但眼利網民發現部分貨品竟然喺淘寶搵得到。
微辣藝人陳欣（Tina）今年6月開網店賣全人手製作寵物飾物，但眼利網民發現部分貨品竟然喺淘寶搵得到。（圖片來源：[email protected]
微辣 網民發現微辣Tina同款貨品喺淘寶搵得到。
網民發現微辣Tina同款貨品喺淘寶搵得到。（圖片來源：淘寶截圖）
微辣 網民向淘寶賣家查詢相關手作產品。
網民向淘寶賣家查詢相關手作產品。（圖片來源：LIHKG討論區網頁截圖）

市集仍出售相關產品

Tina喺網店發出聲明後，隨即下架相關侵權產品，但係市集仍然有得買。網民估計可能因為「喺淘寶入得太多貨呀」，怕「賺少一筆入貨錢」所致，發文者最後更揚言「推到佢出嚟道歉同回應！」

微辣 微辣藝人陳欣Tina）到市集賣自家寵物飾物。
微辣藝人陳欣（Tina）到市集賣自家寵物飾物。（圖片來源：[email protected]
微辣 Tina喺網店發出聲明後，隨即下架相關侵權產品，但有網民見到市集仍然有得買。
Tina喺網店發出聲明後，隨即下架相關侵權產品，但有網民見到市集仍然有得買。（圖片來源：LIHKG討論區網頁截圖）
微辣 網民發文批評微辣Tina疑似賣淘寶貨扮原創。
網民發文批評微辣Tina疑似賣淘寶貨扮原創。（圖片來源：LIHKG討論區網頁截圖）
微辣 網民狠批微辣Tina當香港人水魚。
網民狠批微辣Tina當香港人水魚。（圖片來源：LIHKG討論區網頁截圖）

同場加映：微辣蘇菲可鹽可甜才藝擔當 拍片傳授健身秘笈

微辣藝人蘇菲深受美國文化的熏陶，在社交平台以獨特的風格分享生活，因此深受年輕人的喜歡。早前蘇菲獲霍哥邀請拍片，教大家三招成就好身材，蘇菲在片中落力示範，令不少網友留言感謝霍哥造福人群！

微辣蘇菲 微辣蘇菲在IG的靚相多不勝數。
微辣蘇菲在IG的靚相多不勝數。（圖片來源：[email protected]
微辣蘇菲 早前蘇菲穿上一套火辣粉紅色的比堅尼晒太陽，便成功獲得超過3.2萬個讚好。
早前蘇菲穿上一套火辣粉紅色的比堅尼晒太陽，便成功獲得超過3.2萬個讚好。（圖片來源：[email protected]

微辣蘇靚相多不勝數

微辣一直製作不少貼地搞笑的影片而深受年輕人喜愛，平台內亦不乏青春可人的女藝人，當中要數到最為性感的，一定是由美國大學畢業回流，會唱歌、跳舞、健身的蘇菲。

微辣蘇菲 身型弗到漏。
身型弗到漏。（圖片來源：[email protected]
微辣蘇菲
（圖片來源：[email protected]

深受美國文化熏陶 女粉絲無數

蘇菲曾在美國留學數年深受當地文化的熏陶，只要一打開她的IG，福利圖多不勝數。早前蘇菲穿上一套火辣粉紅色的比堅尼晒太陽，便成功獲得超過3.2萬個讚好，就連女粉絲都大嗌：「救命，噴晒鼻血啦！」

微辣蘇菲 蘇菲獲霍哥邀請拍片
蘇菲獲霍哥邀請拍片。（圖片來源：[email protected] Fok霍哥哥）

教你三招健身

蘇菲給人的第一印象，一定是她的小辣椒身材！原來她為keep住好身型，不時會到健身房操肌，更成功操出令人羨慕的馬甲線，前前後後都無可挑剔！為此蘇菲就獲霍哥邀請，拍攝一條短片分享秘技：

微辣蘇菲 蘇菲瞓身演出。
蘇菲瞓身演出。（圖片來源：[email protected] Fok霍哥哥）
微辣蘇菲 示範第一組動作「Donkey Kicks」。
示範第一組動作「Donkey Kicks」。（圖片來源：[email protected] Fok霍哥哥）
微辣蘇菲 教用臀部發力。
教用臀部發力。（圖片來源：[email protected] Fok霍哥哥）
微辣蘇菲 示範Deadlift。
示範Deadlift。（圖片來源：[email protected] Fok霍哥哥）
微辣蘇菲 霍哥突然出手驗貨。
霍哥突然出手驗貨。（圖片來源：[email protected] Fok霍哥哥）

微辣蘇菲圖輯 Part 1

微辣蘇菲圖輯 Part 2

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected]、LIHKG討論區截圖

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