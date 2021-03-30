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解構心機女｜江嘉敏寸爆馮盈盈例牌遲到 馮盈盈反擊話⋯⋯

東方新地 - 娛聞

張振朗日前為首集《解構心機女》節目擔任嘉賓，與主持馮盈盈、江嘉敏、劉佩玥、賴慰玲及戴祖儀齊齊解構當晚在日本節目《心機女》中出現之情景，並探討女性各種充滿「機心」的行為，節目中講到女仔約會遲到的行為時，江嘉敏竟寸爆指馮盈盈約人出街不單止例牌遲到，仲⋯⋯

文：東方新地｜圖：節目圖片及影片截圖

解構心機女｜江嘉敏寸爆馮盈盈

無綫J2台外購節目《心機女》及自家製節目《解構心機女》於3月29日起，逢星期一至五晚上9時35分在J2台播出（賽馬日除外），其中《解構心機女》由賴慰玲、馮盈盈、江嘉敏、劉佩玥及戴祖儀擔任主持，每集將會邀請不同嘉賓，齊齊解構《心機女》各個情景，並親自示範充滿「機心」的行為，爭奪「心機女王」之寶座。

解構心機女｜江嘉敏寸爆馮盈盈例牌遲到 馮盈盈：上次約出街已經係一年前
日本節目《心機女》透過觀察不同微細動作、表情及行為，探討「心機女」的特徵。
解構心機女｜江嘉敏寸爆馮盈盈例牌遲到 馮盈盈：上次約出街已經係一年前
港版《解構心機女》除了解構當晚在日本節目《心機女》中出現的情景，亦會探討女性各種充滿「機心」的行為。

首集《解構心機女》請來張振朗做嘉賓，與一眾主持齊齊探討各種心機女的行為，其中講到刻意遲到都係「機心」行為？馮盈盈指遲到5至10分鐘，可以營造出隆重登場的感覺，是一種「Fashionably Late」，江嘉敏聞言即寸爆馮盈盈說：「怪唔得我哋約佢出街，有咁多藉口遲到啦！」

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江嘉敏寸爆馮盈盈約會時唔單止例牌遲到，仲有諸多藉口。

對於被江嘉敏踢爆例牌遲到，馮盈盈回應指因為工作太忙，她和江嘉敏對上一次約出街見面已經係差不多一年前的事，她說：「咁耐之前嘅事我都已經唔記得詳情，如果我同佢之前見面時真係有遲到，我講番聲對唔住，希望佢唔好再放喺心上！」

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馮盈盈指她和江嘉敏對上一次約出街見面已經係差不多一年前的事。

張振朗 苦等兩個鐘

張振朗就指能否接受女方遲到，要視乎他是否喜歡對方，他自爆曾經呆站在落著雨的街頭苦等曖昧對象兩個鐘，他強調當時雖然落著雨，但他只是站在街邊，並無淋雨。他又指雖然已忘了對方遲到的原因，但也因此令他終於明白自己早已無機會！

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講出媾女失敗經歷時的張振朗，露出「尷尬而不失禮貌嘅笑容」。
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張振朗曾與賴慰玲在劇集《反黑路人甲》合作過，在節目中兩人之間的相處亦充滿默契。

而講到男仔鍾意女仔高定矮？江嘉敏就表示從師姐們那裡得知張振朗鍾意「細細粒」的女仔，張振朗即坦言對「細細粒」的女仔有一種想保護和擁抱的感覺。

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張振朗指男仔即使本身不算太高，也通常會鍾意較「細細粒」的女仔。
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張振朗和賴慰玲都認同著平底鞋去聯誼會是充滿機心的行為。

戴祖儀 攬男仔衫入睡

此外眾人都認同女性向心儀的異性借衫著係暗藏機心，戴祖儀更直言曾試過同一個正在追求她的男仔去睇戲，因為太凍個男仔就借了件衫給她披著，之後她乘機拎埋返屋企，更摟住個男仔件衫入睡，被馮盈盈取笑她只能攬衫，不能攬著人入睡。

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戴祖儀自爆少女時代曾攬著男仔的衫入睡。

之後在「心機研習社」環節，劉佩玥和張振朗親自示範初次約會時就遲到的情景，劉佩玥指坦白相告遲到的原因亦是有機心的一種表現，最後戴祖儀總結劉佩玥的意思為「最有機心嘅機心就係令人覺得佢無機心」，眾人都忍不住爆笑。

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戴祖儀總結劉佩玥的意思為「最有機心嘅機心就係令人覺得佢無機心」。
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最後由劉佩玥獨得10分，成為這集節目的「心機女王」。

此外除了《解構心機女》，同一晚（3月29日）張振朗原來又上埋翡翠台晚上10點半遊戲節目《你又估我唔到》！

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一個晚上兩個節目都有張振朗，不過一個節目齋吹水，一個節目就要玩遊戲。

同場回顧：馮盈盈 江嘉敏「破冰」合照網民嗌尷尬

馮盈盈和江嘉敏去年中因船P事件而反目，近日無綫安排二人前「姊妹花」拍檔主持新節目《解構心機女》，新節目將於3月29日開播，早前兩人首次為節目開工，馮盈盈即晒出兩人「破冰」合照，合照中馮盈盈的衣著低胸晒事業線，好明顯充滿「心機」想艷壓對手。

解構心機女｜江嘉敏寸爆馮盈盈例牌遲到 馮盈盈：上次約出街已經係一年前
馮盈盈「心機」晒線的打扮，完全搶晒江嘉敏fo。
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賴慰玲亦係主持之一，泊埋去馮盈盈同江嘉敏身邊，笑容比兩人自然得多。
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無綫焗住馮盈盈和江嘉敏「破冰」主持新節目來製造話題，何雁詩、賴慰玲同朱敏瀚都慘變陪襯。

一張合照 兩款P法：

事後觸發網友熱烈討論的細節位，仲包括馮盈盈與江嘉敏放在IG的合照，江嘉敏好明顯栽走自己對腳，而兩位嘅面口經過P圖之後，亦略有不同：

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專頁「傑出男公關」幫大家做PhotoHunt
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FYY嘅版本兩個都靚咗，都算公道⋯⋯

不過網友就唔多賣帳，笑馮盈盈「焗住扮破冰」、「頂硬上」、「笑到硬晒軚」，仲話馮盈盈個笑容係「尷尬而不失禮貌的微笑」！

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網友話馮盈盈「笑到硬晒軚」。
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話馮盈盈個笑容係「尷尬而不失禮貌的微笑」。
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又話佢哋「好似焗住扮破冰」。
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仲話馮盈盈特登影到江嘉敏好肥！

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