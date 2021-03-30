解構心機女｜江嘉敏寸爆馮盈盈例牌遲到 馮盈盈反擊話⋯⋯

張振朗日前為首集《解構心機女》節目擔任嘉賓，與主持馮盈盈、江嘉敏、劉佩玥、賴慰玲及戴祖儀齊齊解構當晚在日本節目《心機女》中出現之情景，並探討女性各種充滿「機心」的行為，節目中講到女仔約會遲到的行為時，江嘉敏竟寸爆指馮盈盈約人出街不單止例牌遲到，仲⋯⋯

文：東方新地｜圖：節目圖片及影片截圖