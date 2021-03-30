解構心機女｜江嘉敏寸爆馮盈盈例牌遲到 馮盈盈反擊話⋯⋯
文：東方新地｜圖：節目圖片及影片截圖
解構心機女｜江嘉敏寸爆馮盈盈
無綫J2台外購節目《心機女》及自家製節目《解構心機女》於3月29日起，逢星期一至五晚上9時35分在J2台播出（賽馬日除外），其中《解構心機女》由賴慰玲、馮盈盈、江嘉敏、劉佩玥及戴祖儀擔任主持，每集將會邀請不同嘉賓，齊齊解構《心機女》各個情景，並親自示範充滿「機心」的行為，爭奪「心機女王」之寶座。
首集《解構心機女》請來張振朗做嘉賓，與一眾主持齊齊探討各種心機女的行為，其中講到刻意遲到都係「機心」行為？馮盈盈指遲到5至10分鐘，可以營造出隆重登場的感覺，是一種「Fashionably Late」，江嘉敏聞言即寸爆馮盈盈說：「怪唔得我哋約佢出街，有咁多藉口遲到啦！」
對於被江嘉敏踢爆例牌遲到，馮盈盈回應指因為工作太忙，她和江嘉敏對上一次約出街見面已經係差不多一年前的事，她說：「咁耐之前嘅事我都已經唔記得詳情，如果我同佢之前見面時真係有遲到，我講番聲對唔住，希望佢唔好再放喺心上！」
張振朗 苦等兩個鐘
張振朗就指能否接受女方遲到，要視乎他是否喜歡對方，他自爆曾經呆站在落著雨的街頭苦等曖昧對象兩個鐘，他強調當時雖然落著雨，但他只是站在街邊，並無淋雨。他又指雖然已忘了對方遲到的原因，但也因此令他終於明白自己早已無機會！
而講到男仔鍾意女仔高定矮？江嘉敏就表示從師姐們那裡得知張振朗鍾意「細細粒」的女仔，張振朗即坦言對「細細粒」的女仔有一種想保護和擁抱的感覺。
戴祖儀 攬男仔衫入睡
此外眾人都認同女性向心儀的異性借衫著係暗藏機心，戴祖儀更直言曾試過同一個正在追求她的男仔去睇戲，因為太凍個男仔就借了件衫給她披著，之後她乘機拎埋返屋企，更摟住個男仔件衫入睡，被馮盈盈取笑她只能攬衫，不能攬著人入睡。
之後在「心機研習社」環節，劉佩玥和張振朗親自示範初次約會時就遲到的情景，劉佩玥指坦白相告遲到的原因亦是有機心的一種表現，最後戴祖儀總結劉佩玥的意思為「最有機心嘅機心就係令人覺得佢無機心」，眾人都忍不住爆笑。
此外除了《解構心機女》，同一晚（3月29日）張振朗原來又上埋翡翠台晚上10點半遊戲節目《你又估我唔到》！
同場回顧：馮盈盈 江嘉敏「破冰」合照網民嗌尷尬
馮盈盈和江嘉敏去年中因船P事件而反目，近日無綫安排二人前「姊妹花」拍檔主持新節目《解構心機女》，新節目將於3月29日開播，早前兩人首次為節目開工，馮盈盈即晒出兩人「破冰」合照，合照中馮盈盈的衣著低胸晒事業線，好明顯充滿「心機」想艷壓對手。
一張合照 兩款P法：
事後觸發網友熱烈討論的細節位，仲包括馮盈盈與江嘉敏放在IG的合照，江嘉敏好明顯栽走自己對腳，而兩位嘅面口經過P圖之後，亦略有不同：
不過網友就唔多賣帳，笑馮盈盈「焗住扮破冰」、「頂硬上」、「笑到硬晒軚」，仲話馮盈盈個笑容係「尷尬而不失禮貌的微笑」！