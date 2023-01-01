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心靈師｜微辣女神Rachel劉蘊晴首拍劇 演技贏陳嘉倩 可惜被一人拖累

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ViuTV新劇《心靈師》於12月26日首播，故事圍繞都市人經常會患上的精神病，題材比較嚴肅，男主角是「長官」李燦琛，而女主角之一是「微辣」成員劉蘊晴(Rachel)，劉蘊晴由澳門過大海來香港發展，戲份極重集集都見到她，被讚演技自然，意外地完勝另女角陳嘉倩，不過被一個人所拖累，表現幾好都冇用。

心靈師 由李璨琛主演兼監製的ViiuTV原創劇《心靈師》，之前未播出街已吸嬲係咩玩法？
由李璨琛主演兼監製的ViiuTV原創劇《心靈師》，之前未播出街已吸嬲係咩玩法？（圖片來源：《心靈師》劇照）
心靈師 微博中的「文青女神」劉蘊晴，專登由澳門來香港參與《心靈師》拍攝，劇中的她仰慕李燦森，又與何啟華有感情線。
微博中的「文青女神」劉蘊晴，專登由澳門來香港參與《心靈師》拍攝，劇中的她仰慕李燦森，又與何啟華有感情線。（圖片來源：《心靈師》劇照）

劉蘊晴被封微辣文青女神

《心靈師》有兩大女主角，包括有「大馬女神」林明禎以及「微辣」的文青女神劉蘊晴。劉蘊晴與Viutv 一哥何啟華（Dee）有感情線，由於她在微辣頻道叫座力強，已擁有一定的粉絲，自帶觀眾緣光環下，處女演出電視劇飾演醫院護士，角色細心熱愛助人，穿插在每集不同的病人身邊，角色非常重要。劉蘊晴更與男主角兼監製李燦琛有較多對手戲，劇集播出後網民對她的評價不俗，可見劉蘊晴成功入屋。

心靈師 Rachel劉蘊晴的護士角色好搶眼。
Rachel劉蘊晴的護士角色好搶眼。（圖片來源：ViuTV 影片截圖）
心靈師 李燦森欽點劉蘊晴做女主角，貪對方自帶觀眾緣，可以吸引「微辣」一班粉絲收看新劇，點知結果負評如潮。
李燦琛欽點劉蘊晴做女主角，貪對方自帶觀眾緣，可以吸引「微辣」一班粉絲收看新劇，點知結果負評如潮。（圖片來源：ViuTV 影片截圖）

網民想捧劉蘊晴同阿Dee 一見李生即熄電視

在網上的討論區可見，觀眾普遍覺得Rachel劉蘊晴與阿Dee是全套劇最值得睇的演員，而李燦琛與陳嘉倩就成為不受歡迎人物。

心靈師 睇來《心靈師》是ViuTV 近年來最多負評劇集，當中有好多網民還表示會罷睇，其中主要原因是針對「長官」李璨琛。
睇來《心靈師》是ViuTV 近年來最多負評劇集，當中有好多網民還表示會罷睇，其中主要原因是針對「長官」李璨琛。（圖片來源：[email protected]
心靈師 有大量網民公開表示會罷睇，原因是有「長官」李燦琛做男主角。
有大量網民公開表示會罷睇，原因是有「長官」李燦琛做男主角。（圖片來源：[email protected]
心靈師
（圖片來源：[email protected]
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（圖片來源：[email protected]

嘉倩BB有包袱好生強

《心靈師》還有第三位女角陳嘉倩，她是其中一單案例的人物，兼劉蘊晴同居閨蜜，因此與劉蘊晴有不少對手戲。陳嘉倩是新聞主播出身，被指深受主播包袱影響，近年在幕前的演出都反應麻麻，今次拍劇，陳嘉倩顯得份外生硬，和劉蘊晴這位文青女神有很大對比。劉蘊晴除了戲份重外，更有大量單人或大頭鏡頭，表情多到可以出一系列「表情包」，她更引起網民熱議，讚她演技自然流暢絕對不是「花瓶」，各而陳嘉倩就得到網民一句「有陳嘉倩都已經伏味濃」。

心靈師 陳嘉倩的演技被抨擊已非首次。
陳嘉倩的演技被抨擊已非首次。（圖片來源：ViuTV 影片截圖）
心靈師 陳嘉倩BB要飾演精神病人，花瓶演技都係咁上下，估唔到拍住劉蘊晴，連個樣都跌WATT。
陳嘉倩BB要飾演精神病人，花瓶演技都係咁上下，估唔到拍住劉蘊晴，連個樣都跌WATT。（圖片來源：ViuTV 影片截圖）（圖片來源：ViuTV 影片截圖）
心靈師 兩款女神同場，一睇就知邊個有包袱啦！
兩款女神同場，一睇就知邊個有包袱啦！（圖片來源：ViuTV 影片截圖）
心靈師 劉蘊晴在劇中演出自然表情多多，前輩陳嘉倩在女神包袱影響下，反而極度生硬。
劉蘊晴在劇中演出自然表情多多，前輩陳嘉倩在女神包袱影響下，反而極度生硬。（圖片來源：ViuTV 影片截圖）

27歲劉蘊晴多棲發展

劉蘊晴在澳門出世27歲，就讀澳門大學會計系畢業，被澳門音樂公司發掘，錄製過一隻專輯《0430》，隨後便加入澳門「微辣」成為該頻道旗下藝員，由於形象屬小清新所以被冠以「文青女神」外號，更在拍攝微電影《再一次》後被尊稱為微辣一姐，多才多藝的她非常全能，集主持、歌手、舞台劇演員於一身，現在更挑戰電視劇，人氣keep住升。劉蘊晴男友來頭猛料，對方是「微辣」幕後導演貓特Carter，二人拍拖至今已第6年，感情穩定更不時影合照放閃。

心靈師 澳門微辣家族龐大，劉蘊晴在2017年加入，現已成為微辣一姐。
澳門微辣家族龐大，劉蘊晴在2017年加入，現已成為微辣一姐。（圖片來源：[email protected]_l）
心靈師 劉蘊晴和「微辣」導演貓特Carter拍拖6年，經常在社交平台放閃。
劉蘊晴和「微辣」導演貓特Carter拍拖6年，經常在社交平台放閃。（圖片來源：[email protected]
心靈師 劉蘊晴與卡特不時在YouTube頻道情侶檔拍片，大晒甜蜜生活片段。
劉蘊晴與貓特不時在YouTube頻道情侶檔拍片，大晒甜蜜生活片段。（圖片來源：[email protected]劉蘊晴Rachel）
心靈師 劉蘊晴唔止有觀眾緣，更深受廣告客戶歡迎。
劉蘊晴唔止有觀眾緣，更深受廣告客戶歡迎。（圖片來源：[email protected]_l）

《心靈師》劣評如潮

李璨琛監製兼主演的《心靈師》在12月26晚首播，據知這部20集的港產劇籌備了長達一年，故事圍繞都市常見精神病案例，組隊解開患者心結。由劉蘊晴 、姜文杰、ERROR成員何啟華、林明禎、陳嘉倩與楊詩敏主演，在《心靈師》未出街之時，單是劇集宣傳已經吸嬲，播出後更有大量網民在ViuTV的社交網討論區留負評，不過主要是針對「長官」李璨琛，還有質疑沒有專業人士在旁指導，或劇本校對案例字眼。

心靈師 劉蘊晴拍劇第一日已同李燦琛講好鍾意佢個女Lucy，仲成日叫李燦琛帶個女去探班。
劉蘊晴拍劇第一日已同李燦琛講好鍾意佢個女Lucy，仲成日叫李燦琛帶個女去探班。（圖片來源：ViuTV 影片截圖）
心靈師 劉蘊晴多才多藝，識作歌自彈自唱，在劇中大派用場。
劉蘊晴多才多藝，識作歌自彈自唱，在劇中大派用場。（圖片來源：ViuTV 影片截圖）
心靈師 對於新劇未播已吸嬲，更引來網民罷睇，李燦琛曾對媒體以九個字回應：「我冇諗過呢方面嘅嘢！」
對於新劇未播已吸嬲，更引來網民罷睇，李燦琛曾對媒體以九個字回應：「我冇諗過呢方面嘅嘢！」（圖片來源：[email protected]_l）

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撰文：東方新地圖片來源：《心靈師》劇照、ViuTV 影片截圖、[email protected]_l

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