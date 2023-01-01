心靈師｜微辣女神Rachel劉蘊晴首拍劇 演技贏陳嘉倩 可惜被一人拖累
劉蘊晴被封微辣文青女神
《心靈師》有兩大女主角，包括有「大馬女神」林明禎以及「微辣」的文青女神劉蘊晴。劉蘊晴與Viutv 一哥何啟華（Dee）有感情線，由於她在微辣頻道叫座力強，已擁有一定的粉絲，自帶觀眾緣光環下，處女演出電視劇飾演醫院護士，角色細心熱愛助人，穿插在每集不同的病人身邊，角色非常重要。劉蘊晴更與男主角兼監製李燦琛有較多對手戲，劇集播出後網民對她的評價不俗，可見劉蘊晴成功入屋。
網民想捧劉蘊晴同阿Dee 一見李生即熄電視
在網上的討論區可見，觀眾普遍覺得Rachel劉蘊晴與阿Dee是全套劇最值得睇的演員，而李燦琛與陳嘉倩就成為不受歡迎人物。
嘉倩BB有包袱好生強
《心靈師》還有第三位女角陳嘉倩，她是其中一單案例的人物，兼劉蘊晴同居閨蜜，因此與劉蘊晴有不少對手戲。陳嘉倩是新聞主播出身，被指深受主播包袱影響，近年在幕前的演出都反應麻麻，今次拍劇，陳嘉倩顯得份外生硬，和劉蘊晴這位文青女神有很大對比。劉蘊晴除了戲份重外，更有大量單人或大頭鏡頭，表情多到可以出一系列「表情包」，她更引起網民熱議，讚她演技自然流暢絕對不是「花瓶」，各而陳嘉倩就得到網民一句「有陳嘉倩都已經伏味濃」。
27歲劉蘊晴多棲發展
劉蘊晴在澳門出世27歲，就讀澳門大學會計系畢業，被澳門音樂公司發掘，錄製過一隻專輯《0430》，隨後便加入澳門「微辣」成為該頻道旗下藝員，由於形象屬小清新所以被冠以「文青女神」外號，更在拍攝微電影《再一次》後被尊稱為微辣一姐，多才多藝的她非常全能，集主持、歌手、舞台劇演員於一身，現在更挑戰電視劇，人氣keep住升。劉蘊晴男友來頭猛料，對方是「微辣」幕後導演貓特Carter，二人拍拖至今已第6年，感情穩定更不時影合照放閃。
《心靈師》劣評如潮
李璨琛監製兼主演的《心靈師》在12月26晚首播，據知這部20集的港產劇籌備了長達一年，故事圍繞都市常見精神病案例，組隊解開患者心結。由劉蘊晴 、姜文杰、ERROR成員何啟華、林明禎、陳嘉倩與楊詩敏主演，在《心靈師》未出街之時，單是劇集宣傳已經吸嬲，播出後更有大量網民在ViuTV的社交網討論區留負評，不過主要是針對「長官」李璨琛，還有質疑沒有專業人士在旁指導，或劇本校對案例字眼。
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