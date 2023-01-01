心靈師｜微辣女神Rachel劉蘊晴首拍劇 演技贏陳嘉倩 可惜被一人拖累

ViuTV新劇《心靈師》於12月26日首播，故事圍繞都市人經常會患上的精神病，題材比較嚴肅，男主角是「長官」李燦琛，而女主角之一是「微辣」成員劉蘊晴(Rachel)，劉蘊晴由澳門過大海來香港發展，戲份極重集集都見到她，被讚演技自然，意外地完勝另女角陳嘉倩，不過被一個人所拖累，表現幾好都冇用。