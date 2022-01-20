心靈師｜李㻧琛開拍新劇 搵阿Dee做男二 三大女主角有林明禎份
李璨琛日前在社交網透露由他監製的新劇《心靈師》正式開拍，據知這部20集的港產劇已籌備了長達一年，故事圍繞都市常見精神病案例，除了由李璨琛和姜文杰負責主演外，仲搵來ERROR成員阿Dee（何啟華）擔任男二，而三大女主角之一更有「大馬女神」林明禎，令網友都非常期待！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]_hkwa、[email protected]、[email protected]、[email protected]_l、[email protected]、微博@姜文杰Benji
《心靈師》李㻧琛 孖姜文杰拍新劇
這部由李璨琛監製兼主演的新劇《心靈師》，由他和姜文杰、鍾盛遠導演等合資成立的SoulCrew Studios（秀酷製作有限公司）炮製，李璨琛在社交網透露：「呢套20集既劇集故事圍繞都市常見精神病案例，對每一位演員來說都有一定挑戰性。演員陣容我地先賣關子敬請留意，預祝開機大吉，拍攝順利！」而姜文杰更在微博晒出劇本照，當中貼了不少彩色label紙，似乎在劇中戲份甚重。
阿Dee演精神病人
秀酷製作在2020年曾推出過由李璨琛和姜文杰主演的賀歲片《大盜演》，當時阿Dee亦有份參演這部電影，據知今次劇集由李璨琛擔任監製兼男一，飾演一名尚未畢業的心理醫生，為已過身的女友處理她餘下的99位病人，而阿Dee將擔任第二男主角，飾演一名精神病人。
林明禎與李璨琛鬥戲
有指劇集將有三大女主角，包括有「大馬女神」林明禎、陳嘉倩以及微辣的「文青女神」Rachel（劉蘊晴），其中Rachel將會與阿Dee有感情線，而林明禎會與李璨琛有對手戲，陳嘉倩則是其中一單案例的人物，此外曾拍攝過不少港視劇集的前亞姐鮑康兒，亦在社交網中透露有份參演今次新劇。
陳嘉倩造型充滿少女味
陳嘉倩似乎已為這部新劇開工，她在社交網透露拍劇拍到第2日的凌晨1點幾，雙眼看來浮腫，此外相中的她穿著一身粉紅色造型，充滿少女味。而首次正式拍劇的微辣Rachel，亦在社交網透露已開工開到第3日，仲自我鼓勵話要：「畀D火！」