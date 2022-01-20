心靈師｜李㻧琛開拍新劇 搵阿Dee做男二 三大女主角有林明禎份

李璨琛日前在社交網透露由他監製的新劇《心靈師》正式開拍，據知這部20集的港產劇已籌備了長達一年，故事圍繞都市常見精神病案例，除了由李璨琛和姜文杰負責主演外，仲搵來ERROR成員阿Dee（何啟華）擔任男二，而三大女主角之一更有「大馬女神」林明禎，令網友都非常期待！