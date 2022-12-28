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心靈師 | 林明禎缺席新劇宣傳 連IG提都唔提！李璨琛掀網民罷睇潮

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由李璨琛身兼主演和監製的《心靈師》接檔《百萬同居計劃》播出，ERROR人氣成員何啟華（阿Dee）、林明禎、陳嘉倩、姜文杰等人都有份出演。可是劇集引來大批網民派嬲，連林明禎都缺席宣傳，甚至連IG都沒有為新劇作宣傳！

林明禎缺席宣傳 新劇開播IG提都唔提

人氣高企的林明禎，今次在《心靈師》只會「特別演出」形式現身。雖然林明禎人在香港，但依然沒有參與新劇宣傳之餘，亦沒有出席新劇發佈會，連官方製作特輯都冇林明禎份。除此之外，從新劇宣傳開始，林明禎就沒有在IG作出過任何宣傳，與過去有份主演《飯戲攻心》的參與度差天共地！

林明禎 林明禎《心靈師》飾演憂鬱症患者。
林明禎《心靈師》飾演憂鬱症患者。（圖片來源：[email protected]截圖）
林明禎 將會同李璨琛有感情戲
將會同李璨琛有感情戲（圖片來源：[email protected]截圖）
林明禎
（圖片來源：[email protected] HK截圖）

缺席記者會隔日現身頒獎禮

《心靈師》於12月21日假九龍灣的ViuTV總部舉行記者會，席間只得主角李璨琛、姜文杰、劉蘊晴（微辣Rachel）及陳嘉倩四位演員現身，ERROR成員阿Dee何啟華身體抱恙未能出席，但他有預先錄下影出在記者會上播放。反觀林明禎未有現身《心靈師》記者會，亦未有預錄片段，在記者會兩日後、12月23日的晚上，林明禎聯同《飯戲攻心》的導演陳詠燊，以及演員張繼聰和陳湛文現身《Yahoo搜尋人氣大獎2022》，團隊獲頒「本地電影」獎外，林明禎亦獲頒「圖片搜尋次數最多女藝人」獎。

林明禎 李璨琛 左起姜文杰、劉蘊晴、陳嘉倩、李璨琛。
《心靈師》記者會於12月21日舉行，只得姜文杰、劉蘊晴、陳嘉倩及李璨琛四位演員出席。（圖片來源：[email protected]截圖）
林明禎 12月23日晚，林明禎與《飯戲攻心》團隊現身Yahoo頒獎禮領獎。
12月23日晚，林明禎與《飯戲攻心》團隊現身Yahoo頒獎禮領獎。（圖片來源：[email protected]雅虎香港 Yahoo Hong Kong）
林明禎 林明禎成去年「圖片搜尋次數最多女藝人」。
林明禎成去年「圖片搜尋次數最多女藝人」。（圖片來源：[email protected]雅虎香港 Yahoo Hong Kong）

林明禎2月探班後消失 趕台灣退屋租

《心靈師》拍攝在年初第5波疫情期間進行，林明禎完成在台灣的工作，再趕回香港拍攝《心靈師》的5天戲份。有傳當時林明禎在2月底拍攝完《心靈師》之後，又馬不停蹄立即趕回台灣將台北房子清空退租，來來回回總共隔離了12次。

林明禎 林明禎戲份唔多，只係得5日戲份，所以同劇中演員相處時間都比較短暫
林明禎戲份唔多，只係得5日戲份，所以同劇中演員相處時間都比較短暫（圖片來源：[email protected]截圖）
林明禎 連李璨琛都大讚林明禎笑容甜美
連李璨琛都大讚林明禎笑容甜美（圖片來源：[email protected]截圖）
林明禎
（圖片來源：[email protected]截圖）

《飯氣攻心》林明禎謝票謝足兩個月

林明禎並唔係每次都缺席新作品宣傳，光是為今年中秋上映的《飯氣攻心》就謝票謝足2個月，不但試過一日跑7場謝票活動，又試過帶埋媽媽到謝票活動現場，仲經常在IG上傳有關《飯氣攻心》的內容，同今次《心靈師》的參與度認真差得遠！

林明禎 《飯氣攻心》嘅時候，林明禎差唔多每次謝票完都會更新IG
《飯氣攻心》嘅時候，林明禎差唔多每次謝票完都會更新IG（圖片來源：[email protected]
林明禎 連謝票都謝足2個月，同今次零宣傳差好遠！
連謝票都謝足2個月，同今次零宣傳差好遠！（圖片來源：[email protected]

《心靈師》李璨琛「自肥」將與林明禎有床戲？

由李璨琛身兼主演和監製的《心靈師》將會在下週播出，李璨琛在新劇中擔任尚未畢業的心理醫生，林明禎在劇中飾演李璨琛的憂鬱症病人角色。身為監製的李璨琛今次主動邀請林明禎拍劇，表示被她的甜美笑容「攻陷」，認為她非常適合劇中的角色。在劇中兩人不只會有感情戲，更有傳兩人會有床戲，被網民笑稱李璨琛絕對有「自肥」之嫌。

林明禎 身為監製的李璨琛今次主動邀請林明禎拍劇，劇中兩人不只會有感情戲，更有傳兩人會有床戲，被網民笑稱李璨琛絕對有「自肥」之嫌。
身為監製的李璨琛今次主動邀請林明禎拍劇，劇中兩人不只會有感情戲，更有傳兩人會有床戲，被網民笑稱李璨琛絕對有「自肥」之嫌。（圖片來源：[email protected] HK截圖）

李璨琛監製加主演 未出街已劣評如潮

ViuTV亦有為新劇《心靈師》在自家Facebook專頁上傳海報宣傳，可是帖文一出，大批網民馬上留言表示對李璨琛擔正一事感到不滿：「一個李燦琛摧毀曬成套劇…」、「見到李燦琛可以skip」、「有李長官~可以早D訓」、「唔洗推啦，話咗因為 ’李璨琛‘ 呢個名，足夠決定自己唔睇同叫埋身邊嘅人都唔好睇啦。」等。

林明禎 李璨琛 李璨琛於《心靈師》身兼主演和監製。
李璨琛於《心靈師》身兼主演和監製。（圖片來源：[email protected]截圖）
林明禎 李璨琛 李璨琛在劇中飾演尚未畢業的心理醫生。
李璨琛在劇中飾演尚未畢業的心理醫生。（圖片來源：[email protected]截圖）

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]截圖、[email protected] HK截圖、[email protected][email protected] 截圖、[email protected]雅虎香港 Yahoo Hong Kong

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