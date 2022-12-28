心靈師 | 林明禎缺席新劇宣傳 連IG提都唔提！李璨琛掀網民罷睇潮
林明禎缺席宣傳 新劇開播IG提都唔提
人氣高企的林明禎，今次在《心靈師》只會「特別演出」形式現身。雖然林明禎人在香港，但依然沒有參與新劇宣傳之餘，亦沒有出席新劇發佈會，連官方製作特輯都冇林明禎份。除此之外，從新劇宣傳開始，林明禎就沒有在IG作出過任何宣傳，與過去有份主演《飯戲攻心》的參與度差天共地！
缺席記者會隔日現身頒獎禮
《心靈師》於12月21日假九龍灣的ViuTV總部舉行記者會，席間只得主角李璨琛、姜文杰、劉蘊晴（微辣Rachel）及陳嘉倩四位演員現身，ERROR成員阿Dee何啟華身體抱恙未能出席，但他有預先錄下影出在記者會上播放。反觀林明禎未有現身《心靈師》記者會，亦未有預錄片段，在記者會兩日後、12月23日的晚上，林明禎聯同《飯戲攻心》的導演陳詠燊，以及演員張繼聰和陳湛文現身《Yahoo搜尋人氣大獎2022》，團隊獲頒「本地電影」獎外，林明禎亦獲頒「圖片搜尋次數最多女藝人」獎。
林明禎2月探班後消失 趕台灣退屋租
《心靈師》拍攝在年初第5波疫情期間進行，林明禎完成在台灣的工作，再趕回香港拍攝《心靈師》的5天戲份。有傳當時林明禎在2月底拍攝完《心靈師》之後，又馬不停蹄立即趕回台灣將台北房子清空退租，來來回回總共隔離了12次。
《飯氣攻心》林明禎謝票謝足兩個月
林明禎並唔係每次都缺席新作品宣傳，光是為今年中秋上映的《飯氣攻心》就謝票謝足2個月，不但試過一日跑7場謝票活動，又試過帶埋媽媽到謝票活動現場，仲經常在IG上傳有關《飯氣攻心》的內容，同今次《心靈師》的參與度認真差得遠！
《心靈師》李璨琛「自肥」將與林明禎有床戲？
由李璨琛身兼主演和監製的《心靈師》將會在下週播出，李璨琛在新劇中擔任尚未畢業的心理醫生，林明禎在劇中飾演李璨琛的憂鬱症病人角色。身為監製的李璨琛今次主動邀請林明禎拍劇，表示被她的甜美笑容「攻陷」，認為她非常適合劇中的角色。在劇中兩人不只會有感情戲，更有傳兩人會有床戲，被網民笑稱李璨琛絕對有「自肥」之嫌。
李璨琛監製加主演 未出街已劣評如潮
ViuTV亦有為新劇《心靈師》在自家Facebook專頁上傳海報宣傳，可是帖文一出，大批網民馬上留言表示對李璨琛擔正一事感到不滿：「一個李燦琛摧毀曬成套劇…」、「見到李燦琛可以skip」、「有李長官~可以早D訓」、「唔洗推啦，話咗因為 ’李璨琛‘ 呢個名，足夠決定自己唔睇同叫埋身邊嘅人都唔好睇啦。」等。
常見問題
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