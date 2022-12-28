心靈師 | 林明禎缺席新劇宣傳 連IG提都唔提！李璨琛掀網民罷睇潮

由李璨琛身兼主演和監製的《心靈師》接檔《百萬同居計劃》播出，ERROR人氣成員何啟華（阿Dee）、林明禎、陳嘉倩、姜文杰等人都有份出演。可是劇集引來大批網民派嬲，連林明禎都缺席宣傳，甚至連IG都沒有為新劇作宣傳！