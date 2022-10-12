忽然心動 | 29歲陳欣妍制服誘惑 挑戰尺度玩滴蠟 邊個男演員咁好彩？
陳欣妍化身老師大玩SM
《忽然心動》中陳欣妍飾演一名大學生，找了白只幫忙，務求完成以AV為題目的畢業論文。陳欣妍在電影中大玩制服誘惑，穿上白色襯衫、黑裙和黑框眼鏡，化身為老師大玩SM，白只則以半裸上陣，場面非常大膽！
挑戰尺度極限 滴蠟、捆綁樣樣齊
陳欣妍和白只在電影中挑戰尺度極限，滴蠟、捆綁樣樣齊。因為兩人均是首次接觸滴蠟，兩人都在拍攝前在身上試滴。陳欣妍表示不怕在拍攝過程中整傷白只，因為自己有滴一兩滴在手上，自己試過並沒有任何特別感覺，只是感覺到有少少溫度。
陳欣妍剝衫行山彈起
陳欣妍與沈殷怡之前一齊為ViuTV主持行山節目《美女郊遊遊 》，兩女英文名同叫Shirley，故以「 Double S」組合打響名堂，行山剝淨bra top，性感程度爆晒燈，節目火速受到觀眾關注。
陳欣妍靠食肉加操大晒fit爆蜜桃臀
陳欣妍（Shirley）之前憑節目《辣伙頭》系列及《美女郊遊遊》而人氣急升，工作不但未有受疫情影響，還密密拍廣告及電影，做到無停手，因為拍廣告時要著三點式上陣，她更集中操練臀部，努力練出Fit爆的蜜桃臀！
陳欣妍她笑言：「 如果我節食，瘦得嚟線條會無咁靚，所以我就不停食肉同健身，咁樣會令成個身形都靚啲！」之前更在IG狂晒靚腿，在工作期間拍攝短裙曬長腿的花絮。
原名陳曼姿 暴瘦後豬膽鼻亦消失
陳欣妍九年前以真名陳曼姿，參加了一個商場代言人比賽，19歲的她與現在相比完全是經歷過宇宙大進化，五官、身形甚至膚色都不一樣，最離奇是當年的闊大豬膽鼻，現在已變得鼻翼收窄鼻樑高挺。陳欣妍的社交網一張早年舊相都沒有，不過百密一疏，當年參加比賽的舊照依然在該商場的fb網頁內，無花無假。
陳欣妍解釋因家族病跌磅變靚
陳欣妍有個穩定男朋友沈震軒，事業愛情兩得意，不過人怕出名豬怕肥，被翻舊照被指面目全非，陳欣妍曾在訪問時表示自己經歷過重磅的日子，當時體重曾高達62kg，因為她天生非常為食，入行前亦唔貪靚，覺得自己開心就夠，後來發現甲狀腺有問題，是家族遺傳，其母亦有甲狀腺病，陳欣妍突然暴瘦20kg，面頰都瘦到凹晒，她自覺好恐怖！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》