《怒火》香港開畫三日閃破五百萬 呂良偉激罕謝票被讚fit爆

英皇電影《怒火》由陳木勝（Benny）執導及監製，甄子丹身兼監製、動作導演及領銜主演，謝霆鋒領銜主演。《怒火》已於香港隆重公映，內地搶閘上映打響頭炮，連續23日榮登票房冠軍，最新累積票房勁破9億2千萬人民幣（折約港幣11億），並成為今年內地評分最高的動作片，同時更獲國際性影展肯定，接連入圍蒙特利爾奇幻電影節及紐約亞洲電影節，口碑載道！

文：東方新地｜圖：《怒火》官方圖片