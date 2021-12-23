怒火｜ 揚威澳門國際電影節 陳木勝獲頒最佳導演 謝霆鋒親領最佳男主角

第13屆澳門國際電影節於今晚（23號）隆重舉行，英皇電影《怒火》榮獲評審高度肯定，連奪兩大重要獎項，陳木勝（Benny）導演獲頒最佳導演，在戲中表現早已贏得一致好評的謝霆鋒，亦大熱榮膺最佳男主角，霆鋒不但親臨澳門領取獎座，更代已故的Benny導演接受殊榮，場面動人！