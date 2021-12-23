怒火｜ 揚威澳門國際電影節 陳木勝獲頒最佳導演 謝霆鋒親領最佳男主角
編輯：東方新地｜圖片：英皇電影圖片
成紅地毯全場焦點 連奪兩獎別具意義
《怒火》在今年暑假隆重獻映，開畫以來口碑轟傳，更創出票房佳績，以十三億二千九百多萬人民幣榮登全國最賣座香港電影的龍頭寶座，隨著各大影展在年底相繼啟動，一如所料，《怒火》陸續獲得多項提名，誠屬口碑的最佳見證！在今晚（23號）隆重舉行的第13屆澳門國際電影節中，《怒火》果然憑實力脫穎而出，連奪兩大重要獎項，陳木勝導演獲頒最佳導演，霆鋒榮膺最佳男主角，為隆重其事，霆鋒特別往澳門親領影帝獎座，並替已故的Benny導演上台領獎，當霆鋒以型爆姿態走紅地毯，瞬即成為全場焦點！
霆鋒感謝恩師陳木勝導演提拔
隨著新型變種病毒大流行，令疫情又添不明朗因素，幸好港澳情況相對穩定，今屆澳門國際電影節亦得以順利舉行，霆鋒表示：「年底開始，電影或音樂的頒獎禮都會相繼舉行，我當然希望疫情能保持穩定，讓更多實體頒獎禮順利進行，使過去一年努力不懈的台前幕後，得到應有的回報及獎項肯定。」今次憑Benny導演的遺作《怒火》封帝，是否別具意義？霆鋒點頭回應:「能夠憑著港式動作片拿獎，我是特別開心，因為現在已經沒有這樣的Hong Kong action movie，加上陳木勝電影的動作設計又是獨一無二的。我們還有好多非常厲害的香港動作片導演，比如說徐克導演，但他以拍古裝武俠動作片為主，林超賢導演則專攻槍械以及部隊式戰爭……市場上，陳木勝導演那種獨特的動作風格，基本上已經沒有，我是因為喜歡香港動作片而拍電影的，所以這次《怒火》反應好，特別開心！」霆鋒領取最佳男主角時感言：「非常感謝澳門國際電影節給我頒這個獎，我要感謝我的經紀公司、我的電影公司，英皇娛樂和英皇電影，還有給我莫大支持的楊受成博士，感謝所有《怒火》的台前幕後工作人員，也要感謝我電影裡的搭檔，丹哥甄子丹，當然也要感謝我的恩師，陳木勝導演，拍完這部電影，過了很短時間，他就離開了我們，其實我十九歲跟陳木勝導演拍攝第一部電影《特警新人類》，然後也繼續跟他拍了五、六部電影，《新少林寺》、《新警察故事》、《寶貝計劃》等等，在圈裡相信大家都知道，他不僅是一個好導演，不煙不酒，不罵髒話的一個真正好人，雖然他今天不在，但我知道他今天一定會看着我們，在電影裏繼續努力，謝謝大家！」
期望更多影展肯定 給導演最好的交代
贏得個人榮譽固然欣喜，這晚霆鋒更要替已故的Benny導演上台領取最佳導演獎，感觸與激動兼而有之，霆鋒說：「我跟導演合作了五、六部電影，第一部動作片就是跟他拍的，還有好多東西都是他教的，這樣替他代領獎座，當然格外覺得可惜！」展望之後不同頒獎禮，霆鋒坦言：「期望《怒火》得到更多的評審肯定，對努力完成《怒火》的陳木勝導演，有個好好的交代！」明年打算乘勝追擊，接拍其他電影作品嗎？霆鋒笑言：「明年再說吧！」霆鋒代表陳木勝導演領取澳門國際電影節最佳導演獎的台上感言：「我代表導演感謝澳門國際電影節，也感謝英皇電影，他的好拍檔楊受成博士，所有喜歡過陳木勝導演任何一部電影的觀眾，謝謝大家！」