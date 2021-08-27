《怒火》北京道最震撼一幕 槍戰掟真氣油彈 謝霆鋒：背脊好似燶燶哋

英皇電影《怒火》最為觀眾津津樂道的重大場景，首推甄子丹與謝霆鋒分別帶領其手下，在繁華名店林立的尖沙咀北京道及廣東道展開激烈槍戰，當中子彈橫飛、炸彈爆炸、飛車撞舖等刺激場面，罕有地在大銀幕上出現，為求逼真效果，工作人員採用真火及氣油彈，霆鋒直言拍攝擲手榴彈的一幕時，背脊好似烘多士一樣，有被燒燶之感！

文：東方新地｜圖：《怒火》官方圖片及影片截圖