思家大戰｜姚子羚莊鍶敏領隊對撼賴維茵Ivy健美辣妹隊
姚子羚戲精上身「嬌俏兩式」拉客 思捷爆晶哥大鑊
《思家大戰》第三季主持人李思捷即「記者」上身，向《一舞傾城》中飾演「媽媽生」的姚子羚攞料：「你哋事前點做角色Research，有冇去跳茶舞嘅地方做Part Time？」全程表現精靈的姚子羚即醒目反擊：「茶舞好多地方式微喇喎。」李思捷聞言竟「爆大鑊」謂：「（呢啲地方）晶哥就去得多喇！」
莊鍶敏Sell一字膊低胸莊思明撼對家：係咪特別少布先？
之後，姚子羚按李思捷要求戲精上身，化身劇中「媽媽生」表演「拉客嬌俏兩式」—掩嘴笑及搭膊頭：「李老闆，今日第一次嚟到呀，真係啱喇，我哋《思家大戰》嚟咗好靚嘅女女呀」；劇中飾演子羚敵對「媽媽生」的莊鍶敏亦不遑多讓，拉著打扮性感的妺妹莊思明向姚子羚示威：「我呢邊好好，係咪特別少布先？嗰啲包到咁冇服務架！」思明則搞笑接招：「我慣咗畀人彈鐘嘅。」相比之下，「Monica」蔡潔及「KK」陳星妤明顯較怕醜，與其餘三人相映成趣。
51歲「凍齡靚媽」賴維茵Ivy晒弗爆身形
這邊廂「一舞」隊盡情「靠把口」搞氣氛，那邊廂的「Gym Girl」隊則靠「實力」搞氣氛，五名隊員按思捷要求，向觀眾展示最強一面；其間楊彥婷輕鬆做出的一字馬技驚四座，成功搶焦。而自爆已年屆51歲、有「凍齡靚媽」美譽的「美魔女」隊長賴維茵Ivy，不但樣子keep得年青，就連身形亦是弗到漏油，出場時成功引發尖叫。
「一舞傾城」隊 VS「Gym Girl」隊
正式遊戲環節亦是高潮迭起，來勢洶洶的「一舞」隊，第一條問題已成功清板，令「My gym girl」苦陷危機；其間莊鍶敏為了爭勝，不但表情多多，答到興起時更高呼：「男人！」，遭思捷點名稱讚：「我就係知你性格，講咪講咯！」不過「Gym Girl」隊亦並非弱卡，很快便板回劣勢、反過來令「一舞」隊身陷險境，兩隊惡鬥至最後一刻才分出勝負。四條問題中，以「講一樣你會用雙手攬住嘅嘢」最引發爭議，最後一個答案更是令兩邊費煞思量，最終答案揭曉後更令全場「嘩」聲四起。
TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹