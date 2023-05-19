思家大戰｜姚子羚莊鍶敏領隊對撼賴維茵Ivy健美辣妹隊

由李思捷主持及監製的《思家大戰》第三季即將於今個星期日晚（05/21）開播，第一集將由「媽媽生Michelle」姚子羚率領的「一舞」隊，成員包括「Monica」蔡潔、「KK」陳星妤、「魚旦媽」莊鍶敏及「巴巴拉」莊思明；另一隊則是由家庭觀眾「健美美魔女」賴維茵Ivy率領的「My gym girl」隊，成員包括Lotto、Eden、晞喬及「HK Gym Girl」楊彥婷。