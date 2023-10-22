思家大戰

思家大戰｜吳若希突擊示愛 3個字嚇親李思捷 吳業坤爆肚講女人月事！

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Keith
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《思家大戰》最新一集邀請到近期熱播劇集《香港人在北京》成員吳若希、吳業坤、蔡潔、傅嘉莉和陳星妤，對戰黎諾懿率領的「隨懿李請客」隊，成員包括高海寧、劉穎鏇、李家鼎和一蚊Joe游茛維！

思家大戰 「香港人在北京」隊由吳若希Jinny）率領，成員包括吳業坤、蔡潔、傅嘉莉和陳星妤
「香港人在北京」隊由吳若希（Jinny）率領，成員包括吳業坤、蔡潔、傅嘉莉和陳星妤。劇集內容搞笑輕鬆，深受好評！（圖片來源：TVB）

吳若希「進擊人妻」嚇窒李思捷

《香港人在北京》早前一集吳若希大騷長腿色誘陳展鵬，引爆笑彈，今次吳若希再向思捷發動「攻勢」！她自爆舉行音樂會期間獲當時同樣身在內地的李思捷支持及鼓勵，她說︰「如果唔係一個人好寂寞。」李思捷表示︰「唔係呀，你依家有咁美滿嘅家庭。」吳若希回答一句「爭咗你」，嚇得李思捷「吓」了一聲。

思家大戰 吳若希劇中露完長腿，上節目繼續露白滑美腿。
吳若希劇中露完長腿，上節目繼續露白滑美腿。（圖片來源：TVB）
思家大戰 吳若希認真轉數快。
吳若希認真轉數快。（圖片來源：TVB）

「石磊」吳業坤自抽超爆笑

今集問答環節繼續爆笑，首條問題「老公自己一個湊BB，老婆最擔心佢搞唔掂咩嘢？」，兩孩之母Jinny竟大嗌好難答兼連番答錯，最終要由人生閱歷豐富的鼎爺出手補中！另一條問題「同一班Friend同枱食飯，你做咗啲咩會令佢哋好反感？」，坤哥回答時笑笑口說：「呢個我好有經驗，飲醉酒！」即獲思捷擊掌相認謂：「同道中人！」至於另一問題「除咗北京，仲有乜京？」亦考起全世界，兩隊陷入苦思瘋狂答錯，Jinny大嘆：「冇乜人好似我哋咁冇文化！」坤哥則無厘頭爆出答「月經」，引爆全場嘩然。

「火雞姐」傅嘉莉表現出色！

近期爆紅的「火雞姐」傅嘉莉今集表現好搶鏡，被問到「同班friend 同台食飯，做啲咩行為最反感？」，傅嘉莉答「講粗口」，成功答中勁興奮！

思家大戰 「火雞姐」傅嘉莉做埋全晚焦點！
「火雞姐」傅嘉莉做埋全晚焦點！（圖片來源：TVB）
思家大戰 吳業坤開親口都嚇窒大家。
吳業坤開親口都嚇窒大家。（圖片來源：TVB）
思家大戰 問到「除咗北京，仲有咩京」，坤哥竟然答「月經」。
問到「除咗北京，仲有咩京」，坤哥竟然答「月經」。（圖片來源：TVB）

高海寧搞笑搲撈

「隨懿李請客」隊由台慶綜藝節目《隨懿深度行》、《請客必食18道菜》及《思家大戰》核心成員組成，《隨懿》代表除了有主持黎諾懿，還有兩位靚女嘉賓高海寧及劉穎鏇，諾懿介紹節目時Hard Sell謂：「我會同高海寧、李佳芯、黃翠如同埋劉穎鏇一齊去馬來西亞玩，佢哋會將心靈上嘅嘢交晒出嚟！」高海寧聞言先是大笠高帽：「睇吓我個名，我係諾懿個Friend，咁樣就可以多啲嘢做架喇！」之後再搞笑補充：「對住佢（黎諾懿）拍嘢好有安全感，畀佢撩吓撩吓，真係撩到啲嘢出嚟！」不過當高海寧回答被撩到甚麼時，竟惹來全場噓爆。至於劉穎鏇，則坦言為諾懿獻出了珍貴的第一次，到底又是甚麼？

思家大戰 「隨懿李請客」隊有黎諾懿左起）、劉穎鏇、李家鼎、高海寧同埋一蚊Joe。
「隨懿李請客」隊有黎諾懿（左起）、劉穎鏇、李家鼎、高海寧同埋一蚊Joe。（圖片來源：TVB）

李思捷親口感謝暖場男一蚊Joe

代表《18道菜》的鼎爺則簡單一句已道盡節目賣點：「淨係海參都有六款做法！」思捷聞言後直指步驟繁複，鼎爺即搞笑回敬思捷：「呢啲都唔煩，最煩嗰個係你，咁吟沉！」至於代表《思家》出戰的一蚊Joe，則獲思捷感謝謂：「一蚊Joe為我哋做咗暖場主持2年，差唔多集集都有佢份，好多謝佢。」

思家大戰 鼎爺窒爆思捷話佢好煩
鼎爺窒爆思捷話佢好煩（圖片來源：TVB）
思家大戰 阿Joe喺到就好歡樂。
阿Joe喺到就好歡樂。（圖片來源：TVB）

旁白君一蚊joe贏走5萬獎金

平時負責做旁白君嘅一蚊joe今集亦湊數玩埋一份，仲贏埋5萬獎金同獎品，真係有運！

思家大戰 一蚊Joe明明係湊數玩埋一份，但竟然拎第一，拿走5萬獎金同獎品！
一蚊Joe明明係湊數玩埋一份，但竟然拎第一，拿走5萬獎金同獎品！（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：TVB

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