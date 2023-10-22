思家大戰｜吳若希突擊示愛 3個字嚇親李思捷 吳業坤爆肚講女人月事！
吳若希「進擊人妻」嚇窒李思捷
《香港人在北京》早前一集吳若希大騷長腿色誘陳展鵬，引爆笑彈，今次吳若希再向思捷發動「攻勢」！她自爆舉行音樂會期間獲當時同樣身在內地的李思捷支持及鼓勵，她說︰「如果唔係一個人好寂寞。」李思捷表示︰「唔係呀，你依家有咁美滿嘅家庭。」吳若希回答一句「爭咗你」，嚇得李思捷「吓」了一聲。
「石磊」吳業坤自抽超爆笑
今集問答環節繼續爆笑，首條問題「老公自己一個湊BB，老婆最擔心佢搞唔掂咩嘢？」，兩孩之母Jinny竟大嗌好難答兼連番答錯，最終要由人生閱歷豐富的鼎爺出手補中！另一條問題「同一班Friend同枱食飯，你做咗啲咩會令佢哋好反感？」，坤哥回答時笑笑口說：「呢個我好有經驗，飲醉酒！」即獲思捷擊掌相認謂：「同道中人！」至於另一問題「除咗北京，仲有乜京？」亦考起全世界，兩隊陷入苦思瘋狂答錯，Jinny大嘆：「冇乜人好似我哋咁冇文化！」坤哥則無厘頭爆出答「月經」，引爆全場嘩然。
「火雞姐」傅嘉莉表現出色！
近期爆紅的「火雞姐」傅嘉莉今集表現好搶鏡，被問到「同班friend 同台食飯，做啲咩行為最反感？」，傅嘉莉答「講粗口」，成功答中勁興奮！
高海寧搞笑搲撈
「隨懿李請客」隊由台慶綜藝節目《隨懿深度行》、《請客必食18道菜》及《思家大戰》核心成員組成，《隨懿》代表除了有主持黎諾懿，還有兩位靚女嘉賓高海寧及劉穎鏇，諾懿介紹節目時Hard Sell謂：「我會同高海寧、李佳芯、黃翠如同埋劉穎鏇一齊去馬來西亞玩，佢哋會將心靈上嘅嘢交晒出嚟！」高海寧聞言先是大笠高帽：「睇吓我個名，我係諾懿個Friend，咁樣就可以多啲嘢做架喇！」之後再搞笑補充：「對住佢（黎諾懿）拍嘢好有安全感，畀佢撩吓撩吓，真係撩到啲嘢出嚟！」不過當高海寧回答被撩到甚麼時，竟惹來全場噓爆。至於劉穎鏇，則坦言為諾懿獻出了珍貴的第一次，到底又是甚麼？
李思捷親口感謝暖場男一蚊Joe
代表《18道菜》的鼎爺則簡單一句已道盡節目賣點：「淨係海參都有六款做法！」思捷聞言後直指步驟繁複，鼎爺即搞笑回敬思捷：「呢啲都唔煩，最煩嗰個係你，咁吟沉！」至於代表《思家》出戰的一蚊Joe，則獲思捷感謝謂：「一蚊Joe為我哋做咗暖場主持2年，差唔多集集都有佢份，好多謝佢。」
旁白君一蚊joe贏走5萬獎金
平時負責做旁白君嘅一蚊joe今集亦湊數玩埋一份，仲贏埋5萬獎金同獎品，真係有運！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！