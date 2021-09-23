思家大戰｜安德尊 李錦聯無敵鴛鴦鏟世紀合體 同組互寸遭主持李思捷叫收口
安德尊和李錦聯呢對無敵鴛鴦鏟再度合體，齊齊上《思家大戰》，雖然同組對戰魯振順、 王俊棠組別，不過安德尊多次主動語言挑釁李錦聯，再次在幕前火花四濺，主持李思捷都忍唔住叫「大王」安德尊收口﹗
文：東方新地｜圖：《思家大戰》截圖
文：東方新地｜圖：《思家大戰》截圖
思家大戰｜安德尊 李錦聯合體有火花
由李思捷主持及監製、瘋魔全球45年、直至現時為止仍有近三十個國家正值熱播的趣味民調遊戲節目《Family Feud》，正式授權製作香港版無綫遊戲節目《思家大戰》，將於周日（26日）晚9:30翡翠台播出第四集。
《思家大戰》今集參與嘉賓有魯振順「伉儷」、王俊棠伉儷及兒子東東組成的「王魯五」隊，以及安德尊（大王）、李錦聯、姚嘉妮、宋芝齡及Annie姐組成的「都市李的錯」隊。出名口多多兼口花花的大王，與「舌戰」對手兼「宿敵」李錦聯同框，雙方更因而爆發無限火花。
先是介紹隊員部分，大王介紹李錦聯時竟表示：「冇咩要介紹，呢個廢廢地，閒人嚟！」而回答民調問題「兩個男人之間會為咩而反面」時，大王再次指著李錦聯謂：「我同佢最清楚啦！」李錦聯無安德尊咁好氣，有時都只以笑帶過，唔知係真火花還是搞氣氛。
不過思捷身為主持還是出口訓話了大王請佢收口：「咁多嘴嘅你？」除了與「宿敵」同場，大王更與新鮮出爐的緋聞女友宋芝齡「同框」；現場所見，每當大王發表抵死言論後，芝齡與其他隊員一樣笑個不停，當大王提及「鹹書收藏價值」時，芝齡更笑到拍晒手，而當「都巿」隊答對問題時，二人又會大方Give Me Five，足證交情深厚。
「打麻雀好叻嘅藝員」上榜全女班
另昨日無綫官方社交網問答遊戲「思家觀眾大戰」揭曉第三輪答案，在100名TVB台前幕後同事心目中，「打麻雀好叻嘅藝員」民調結果頭六名依次為：朱咪咪、馬海倫、莊思敏、江美儀、薛家燕及陳嘉佳（小寶），有網民笑言清一色全是女藝人，並謂曾看過Big Big Channel的「麻雀王大賽」，笑指朱咪咪實至名歸。