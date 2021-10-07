思家大戰｜李佳芯當選TVB真人靚過上鏡女藝人第一名 網友驚訝第二名竟然係佢

《思家大戰》即將在本周日（10日）播出第六集，由無綫100位台前幕後員工選出的《思家觀眾大戰》問答遊戲，今次的問題係「講一個TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」，日前亦得出6個最多人答的答案，結果由眾望所歸的Ali李佳芯奪得第一名，不過第二名的得主就令眾多網友都大感意外！

文：東方新地 ｜圖：TVB FB、李佳芯IG、麥美恩IG、朱千雪IG、陳凱琳IG、賴慰玲IG、林穎彤IG、新傳媒圖片庫