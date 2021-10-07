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思家大戰｜李佳芯當選TVB真人靚過上鏡女藝人第一名 網友驚訝第二名竟然係佢

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撰文：東方新地

《思家大戰》即將在本周日（10日）播出第六集，由無綫100位台前幕後員工選出的《思家觀眾大戰》問答遊戲，今次的問題係「講一個TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」，日前亦得出6個最多人答的答案，結果由眾望所歸的Ali李佳芯奪得第一名，不過第二名的得主就令眾多網友都大感意外！

文：東方新地 ｜圖：TVB FB、李佳芯IG、麥美恩IG、朱千雪IG、陳凱琳IG、賴慰玲IG、林穎彤IG、新傳媒圖片庫

思家大戰｜李佳芯當選「TVB真人靚過上鏡女藝人」第一名

由李思捷主持及監製的節目《思家大戰》將於本周日播出第六集，而《思家觀眾大戰》由無綫100位台前幕後員工參加的民調問答遊戲「講一個TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」日前公布結果，結果由出名是「零死角女神」的視后Ali李佳芯獲得28票，當選第一名。

Ali攞「TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」第一名係眾望所歸。（圖片來源：李佳芯IG）
Ali攞「TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」第一名係眾望所歸。（圖片來源：李佳芯IG）
Ali透露將在11月開拍新劇，近日她趁空檔時間報讀了一些課程，來充實自己。（圖片來源：李佳芯IG）
Ali透露將在11月開拍新劇，近日她趁空檔時間報讀了一些課程，來充實自己。（圖片來源：李佳芯IG）

蔡思貝、林夏薇榜上無名

網友都紛紛大讚Ali係「實至名歸」、「Ali真人真係好靚」、「真女神，又有觀眾緣」、「人又靚聲又甜」等等。此外亦有不少網友在答案公布前，曾猜測過第一位「TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」會是蔡思貝、林夏薇、陳自瑤甚至王祖藍扮演的「慳啲啦Baby」等等，結果他們都榜上無名，令網友大跌眼鏡。

有網友猜測過「TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」第一名會是蔡思貝、林夏薇或陳自瑤等，結果她們都榜上無名。（圖片來源：TVB FB）
有網友猜測過「TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」第一名會是蔡思貝、林夏薇或陳自瑤等，結果她們都榜上無名。（圖片來源：TVB FB）
第一名由李佳芯奪得，網友都大讚實至名歸。（圖片來源：TVB FB）
第一名由李佳芯奪得，網友都大讚實至名歸。（圖片來源：TVB FB）
回顧歷年13位男星反串扮女人 網民：嬌俏過啲女星！
連王祖藍扮演過的「慳啲啦Baby」都有網友提名。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

麥美恩勝過朱千雪

不過最令網友意外的是第二名的麥美恩，竟然多票過出名靚女的朱千雪，獲得多達20位TVB台前幕後員工認同為「真人靚過上鏡」，令一眾網友都好想見識一下麥美恩的「真人」，對此麥美恩笑言以後可以有更多信心不化妝出鏡。

麥美恩在2011年參選港姐時，只奪得殿軍，當屆冠軍為朱晨麗。（圖片來源：麥美恩IG）
麥美恩在2011年參選港姐時，只奪得殿軍，當屆冠軍為朱晨麗。（圖片來源：麥美恩IG）
麥美恩笑指自己平日出街都有好多街坊讚她真人靚過上鏡。（圖片來源：麥美恩IG）
麥美恩笑指自己平日出街都有好多街坊讚她真人靚過上鏡。（圖片來源：麥美恩IG）

朱千雪只得到16票成為「TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」第三名，不過亦有網友睇完名單後，詢問：「朱千雪還是TVB藝人嗎？」其實朱千雪雖然已轉行做大律師，但與TVB尚未完約，仍有機會復出幕前拍劇。

攞第三名的朱千雪是2012年港姐選舉季軍，現在已升呢做人妻，日前她更在社交網大晒婚照。（圖片來源：朱千雪IG）
攞第三名的朱千雪是2012年港姐選舉季軍，現在已升呢做人妻，日前她更在社交網大晒婚照。（圖片來源：朱千雪IG）

而第四、五、六名，分別為獲得11票的陳凱琳，獲得10票的賴慰玲，和獲得6票的林穎彤，其中最年輕的是28歲的林穎彤。

已為人母的陳凱琳，是2013年港姐選舉及2014年華姐選舉的冠軍。（圖片來源：陳凱琳IG）
已為人母的陳凱琳，是2013年港姐選舉及2014年華姐選舉的冠軍。（圖片來源：陳凱琳IG）
由賴慰玲與何雁詩、陳嘉寶、吳嘉熙、陳瀅及蔡思貝組成的「SÏXTERS」中，只得賴慰玲（後左）入選「TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」。（圖片來源：賴慰玲IG）
由賴慰玲與何雁詩、陳嘉寶、吳嘉熙、陳瀅及蔡思貝組成的「SÏXTERS」中，只得賴慰玲（後左）入選「TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」。（圖片來源：賴慰玲IG）
林穎彤一向有「大面Bella」之稱，想不到原來她亦當選為「TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」之一。（圖片來源：林穎彤IG）
林穎彤一向有「大面Bella」之稱，想不到原來她亦當選為「TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」之一。（圖片來源：林穎彤IG）

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