思家大戰｜李佳芯當選TVB真人靚過上鏡女藝人第一名 網友驚訝第二名竟然係佢
《思家大戰》即將在本周日（10日）播出第六集，由無綫100位台前幕後員工選出的《思家觀眾大戰》問答遊戲，今次的問題係「講一個TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」，日前亦得出6個最多人答的答案，結果由眾望所歸的Ali李佳芯奪得第一名，不過第二名的得主就令眾多網友都大感意外！
文：東方新地 ｜圖：TVB FB、李佳芯IG、麥美恩IG、朱千雪IG、陳凱琳IG、賴慰玲IG、林穎彤IG、新傳媒圖片庫
思家大戰｜李佳芯當選「TVB真人靚過上鏡女藝人」第一名
由李思捷主持及監製的節目《思家大戰》將於本周日播出第六集，而《思家觀眾大戰》由無綫100位台前幕後員工參加的民調問答遊戲「講一個TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」日前公布結果，結果由出名是「零死角女神」的視后Ali李佳芯獲得28票，當選第一名。
蔡思貝、林夏薇榜上無名
網友都紛紛大讚Ali係「實至名歸」、「Ali真人真係好靚」、「真女神，又有觀眾緣」、「人又靚聲又甜」等等。此外亦有不少網友在答案公布前，曾猜測過第一位「TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」會是蔡思貝、林夏薇、陳自瑤甚至王祖藍扮演的「慳啲啦Baby」等等，結果他們都榜上無名，令網友大跌眼鏡。
麥美恩勝過朱千雪
不過最令網友意外的是第二名的麥美恩，竟然多票過出名靚女的朱千雪，獲得多達20位TVB台前幕後員工認同為「真人靚過上鏡」，令一眾網友都好想見識一下麥美恩的「真人」，對此麥美恩笑言以後可以有更多信心不化妝出鏡。
朱千雪只得到16票成為「TVB真人靚過上鏡嘅女藝員」第三名，不過亦有網友睇完名單後，詢問：「朱千雪還是TVB藝人嗎？」其實朱千雪雖然已轉行做大律師，但與TVB尚未完約，仍有機會復出幕前拍劇。
而第四、五、六名，分別為獲得11票的陳凱琳，獲得10票的賴慰玲，和獲得6票的林穎彤，其中最年輕的是28歲的林穎彤。