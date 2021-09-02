思家大戰｜李佳芯出師失利被「周星馳」考起 馮盈盈取勝秘技靠冇腦

《思家大戰》第二集請來《智能愛人》李佳芯、馮盈盈、陸永、麥美恩、簡淑兒等演員任嘉賓﹗李佳芯一向予人聰明又有學識的感覺，扮演AI都難唔到佢，估唔到在「送分題」的周星馳題目令人大跌眼鏡，真係失策﹗而向來出位又敢言的馮盈盈分享至勝之道是「冇腦」，提醒大家千祈唔好被「聰明誤」，唔係為自己辯護啩﹗？

文：東方新地｜圖：《思家大戰》截圖