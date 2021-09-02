思家大戰｜李佳芯出師失利被「周星馳」考起 馮盈盈取勝秘技靠冇腦
《思家大戰》第二集請來《智能愛人》李佳芯、馮盈盈、陸永、麥美恩、簡淑兒等演員任嘉賓﹗李佳芯一向予人聰明又有學識的感覺，扮演AI都難唔到佢，估唔到在「送分題」的周星馳題目令人大跌眼鏡，真係失策﹗而向來出位又敢言的馮盈盈分享至勝之道是「冇腦」，提醒大家千祈唔好被「聰明誤」，唔係為自己辯護啩﹗？
文：東方新地｜圖：《思家大戰》截圖
文：東方新地｜圖：《思家大戰》截圖
李思捷主持及監製、瘋魔全球45年、直至現時為止仍有近三十個國家（包括美國、英國、加拿大、荷蘭、智利等）正值熱播的趣味民調遊戲節目《Family Feud》，正式授權製作成香港版無綫遊戲節目《思家大戰》，周日（5日）晚播出第二集。
《思家大戰》網民最期待畫面陸永出場
第二集嘉賓請來劇集《智能愛人》劇中演員李佳芯（Ali）、馮盈盈、泰臣、簡淑兒、Joe Junior組成的「智能」隊，與陸永、麥美恩、江欣燕、盧宛茵、戴耀明組成的「愛人」隊爭奪五萬元獎金獎品！之前網民看畢第一集後，即留言指節目最期待畫面是農夫的陸永及C君現身，想不到第二集即半個願望成真！
不過由於麥美恩、馮盈盈及江欣燕這三位女子組代表相當搶Focus，夠晒Open兼答案驚為天人，加上表情多又搞笑，令陸永相對失色；為了挽回焦點及爭取勝利，陸永不但竭力擠出金句，又與隊員麥美恩及江欣燕等夾計出「陰招」對付「智能」隊，欣欣受訪時笑言：「我哋係諗住中間有一題我哋唔玩讓畀佢哋玩，（因為）舐嘢機會好高架！」
第二集首條問題看似相當簡單，是「講出一套周星馳嘅電影」，正當以為是送分題，民調答案卻極度出人意表！第一個獲得回答權的李佳芯，原本信心十足地喊出心水答案，豈料答唔中，令現場所有人大跌眼鏡！之後陸永隊隊員於回答相關題目時亦先後「觸礁」。
節目中其他貼地生活題亦同樣令一眾嘉賓搲𢱑爆頭，盈盈更數度露出尷尬表情。盈盈事後開心Share玩《思家大戰》秘技：「唔需要諗太多！諗太多會聰明反被聰明誤。」而Ali則認為：「最緊要夠真！直接！大膽！」
為了令家庭觀眾體驗遊戲過癮之處而增設的官方臉書有獎問答遊戲《思家觀眾大戰》，昨日公布首次遊戲答案，根據「講一個TVB成日萬歲藝員」的100名幕後員工民意調查題目，最高票選藝人最終為陳煒；答中陳煒的參與遊戲者當中，會有五位成功贏取價值HK$1,000的 Big Big Shop電子優惠碼。