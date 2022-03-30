思家大戰｜李思捷WFH做主持添食開多季：係平面咗少少，分分鐘靚仔過真人

由李思捷主持及監製的無綫遊戲節目《思家大戰》，上周日(27 日)晚九點半翡翠台播出的「復仇者聯盟」篇，電視直播收視更錄得 19.5 點，成績相當不俗。所以TVB決定原班人馬再添食，不過主持李思捷竟然「WFH 隔空主持」，咁都得！