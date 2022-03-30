思家大戰｜李思捷WFH做主持添食開多季：係平面咗少少，分分鐘靚仔過真人
由李思捷主持及監製的無綫遊戲節目《思家大戰》，上周日(27 日)晚九點半翡翠台播出的「復仇者聯盟」篇，電視直播收視更錄得 19.5 點，成績相當不俗。所以TVB決定原班人馬再添食，不過主持李思捷竟然「WFH 隔空主持」，咁都得！
李思捷「WFH 隔空主持」
日前主持李思捷與一眾嘉賓為最後三集進行錄影；現場所見，李思捷並沒有現真身，全場只有一個亮著李思捷樣子的屏幕顯示器被推來推去，相當「搶眼」。原來李思捷有見近日疫情嚴重，已足不出戶多時，但為了繼續可以將歡樂帶給觀眾及嘉賓，製作組遂想出「WFH 隔空主持」妙法，透過一比屏幕顯示器、讓「2D 思捷」即使安坐家中仍能與現場嘉賓互動。
李思捷靚仔過真人
「2D 思捷」接受無綫娛樂新聞台訪問，笑言以這種嶄新方法現身反令顏值大增：「因為屋企有長期病患長者，主要想保護番佢哋，又冇理由突然停咗個節目，咁依家好似 AI 公仔咁走嚟走去，都過癮呀，只不過我係平面咗少少啫，分分鐘仲靚仔過真人啦。」
游茛維現場推車仔
而成就「2D 思捷」滿場飛的幕後功臣則是一蚊 Joe（游茛維），為了幫助李思捷行走自如，Joe 不但早於一星期前已在李思捷指導下夾好所有走位，更笑言為了「落點」精準、專誠練大隻：「因為塊嘢不能夠太輕，會好易反嘅，所以下面加咗兩大個沙包，足足有成個李思捷咁重，所以推時要少少技巧，同埋好難推啱位。」 另無綫亦播出了《思家大戰》最新一集宣傳短片，令李思捷 WFH 形象終極曝光！
睇見李思捷神彩飛揚、嘉賓位位爭相獵奇，讓人更期待本周日（3 日）晚九點半翡翠台播出的《思家大戰》。