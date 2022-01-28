思家大戰｜李思捷被港姐何沛珈大到 再被區永權直接KO
《思家大戰》由李思捷主持，於周日晚（30日）九點半翡翠台播出第二十集。是集嘉賓有區永權率領、由《東張西望》主持組成的「60886600」隊，以及家庭觀眾代表「老表你好正」隊。「60886600」隊成員有陳庭欣、容羨媛、吳幸美及何沛珈；「老表你好正」隊隊長是Kennis，成員則為Anthony、Ivy、Sang及Tony。
文：東方新地｜圖：TVB
《思家大戰》今集播出日期適逢年廿八，故主持及嘉賓均穿得紅噹噹非常應節；李思捷又與《東張西望》主持大唱賀年歌，期間大跳近期熱爆的陶大宇水撥式舞姿，相當有氣氛。
《思家大戰》今集最精彩的問題是「講一樣女人著得愈耐就愈唔舒服嘅嘢」，當中容羨媛玩得相當豪放，直接戙高腳擺上枱回答問題，李思捷都被她嚇窒謂：「估唔到容容係咁樣！」
李思捷話請港姐何沛珈食飯
李思捷今集更「自作孽」，事緣李思捷覺得何沛珈的回答「難以置信」，故許下豪言謂：「我真係唔信（答案）喺上面，喺上面嘅話，我請你食飯！」可惜最終何沛珈竟真的回答正確，李思捷即扮嬲飛紙仔，之後更一度口齒不清，相當搞笑。
李思捷連番被《東張》主持擊倒
做得《東張西望》主持自然有番咁上下口才同急才，故以「轉數快」出名的李思捷今集主持地位可謂「危危乎」，繼被何沛珈「技術式擊倒」，區永權亦上演「逆襲記」搶「飯碗
」；而在《東張西望》經常做「白老鼠」的吳幸美，在節目表現出色連番答中問題。想知道區永權如何逆襲？吳幸美又如何Carry全隊？敬請密切留意本周日晚（30日）播出的最新一集《思家大戰》！