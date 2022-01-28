思家大戰｜李思捷被港姐何沛珈大到 再被區永權直接KO

《思家大戰》由李思捷主持，於周日晚（30日）九點半翡翠台播出第二十集。是集嘉賓有區永權率領、由《東張西望》主持組成的「60886600」隊，以及家庭觀眾代表「老表你好正」隊。「60886600」隊成員有陳庭欣、容羨媛、吳幸美及何沛珈；「老表你好正」隊隊長是Kennis，成員則為Anthony、Ivy、Sang及Tony。