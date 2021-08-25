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思家大戰｜「十大乞人憎藝人」李思捷被數五宗罪 朱凱婷直指衰咸濕

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李思捷回巢主持全新遊戲節目《思家大戰》，首集將早前被網民票選為「十大乞人憎藝人排行榜」第三名的身份擺上台，被嘉賓狂數五宗罪，當中朱凱婷更直指思捷衰「咸濕」！
文：東方新地 ｜圖：TVB截圖

思家大戰｜「十大乞人憎藝人」李思捷被數五宗罪 朱凱婷直指衰「咸濕」！
李思捷回巢無綫主持全新遊戲節目《思家大戰》。（圖片來源：TVB截圖）

朱凱婷直指思捷衰「咸濕」

李思捷回巢主持全新遊戲節目《思家大戰》，首集請來林盛斌及朱凱婷做嘉賓，二人帶同家人及朋友亮相。節目中李思捷索性將早前被網民票選為「十大乞人憎藝人排行榜」第三名的身份擺上台，要求嘉賓講出自己最乞人憎的地方。縱然李思捷近在眼前，但林盛斌與朱凱婷依然淡定地力數思捷缺點，朱凱婷冷面指思捷衰「咸濕」，林盛斌則更誇張，以「寸！扮型！扮勁！成日黑人面！態度差！」五宗罪力數思捷，令思捷哭笑不得，並向林盛斌媽媽「投訴」：「你個仔仲寸呀！」至於朱凱婷亦全程玩得相當投入，尖叫連連，期間更忍不住大叫：「真係緊張過做奧運主持！」

思家大戰｜「十大乞人憎藝人」李思捷被數五宗罪 朱凱婷直指衰「咸濕」！
李思捷回巢主持全新遊戲節目《思家大戰》，首集就將早前被網民票選為「十大乞人憎藝人排行榜」第三名的身份擺上台。（圖片來源：TVB截圖）
思家大戰｜「十大乞人憎藝人」李思捷被數五宗罪 朱凱婷直指衰「咸濕」！
首集請來林盛斌及朱凱婷做嘉賓。（圖片來源：TVB截圖）
思家大戰｜「十大乞人憎藝人」李思捷被數五宗罪 朱凱婷直指衰「咸濕」！
阿Bob帶埋媽媽（左二）及其他家人亮相。（圖片來源：TVB截圖）
思家大戰｜「十大乞人憎藝人」李思捷被數五宗罪 朱凱婷直指衰「咸濕」！
阿Bob力數思捷五宗罪，思捷還擊向林盛斌媽媽（右一）「投訴」：「你個仔仲寸呀」。（圖片來源：TVB截圖）
思家大戰｜「十大乞人憎藝人」李思捷被數五宗罪 朱凱婷直指衰「咸濕」！
節目中朱凱婷直指思捷衰「咸濕」。（圖片來源：TVB截圖）
朱凱婷（右一）帶同機師老公Dickens（右二）及一班好友上節目。（圖片來源：TVB截圖）
朱凱婷（右一）帶同機師老公Dickens（右二）及一班好友上節目。（圖片來源：TVB截圖）

李思捷乞人憎「特質」

李思捷回巢拍攝美國購入的《Family Feud》 的遊戲節目拍成港版《思家大戰》 消息一傳開後，引起網上熱議，指他回歸無助收視救亡，更有趕客之嫌﹗ 不過《思家大戰》宣傳片卻以無底線自踩方式進行拍攝，將傳聞中的李思捷乞人憎「特質」無限放大。

李思捷主持遊戲節目《思家大戰》將於8月29日晚上9:30播出。（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
李思捷主持遊戲節目《思家大戰》將於8月29日晚上9:30播出。（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
宣傳片影住李思捷背面，並以「娛樂圈有個人渣，得罪全行」形容李思捷﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
宣傳片影住李思捷背面，並以「娛樂圈有個人渣，得罪全行」形容李思捷﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）

網上宣傳片以「前傳」形式播出，內容圍繞李思捷與一班幕後開會度橋，期間李思捷要求：「重金買番嚟版權係咪應該拍得Grand啲呢?」、「搵高層曾志偉、王祖藍嚟撐一撐都好吖嘛！」、「一定要拍得我型架喎。」

原本李思捷表現得好親民，叫班幕後工作人員叫佢「思捷」，仲笑容滿面㖭。（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
原本李思捷表現得好親民，叫班幕後工作人員叫佢「思捷」，仲笑容滿面㖭。（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
李思捷同班幕後講佢會一切配合大家﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
李思捷同班幕後講佢會一切配合大家﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）

但幕後卻獻計以負面字眼數臭李思捷「仆街」、「冇料扮四條」、「臭串」、「抄人橋」、「今晚唔睇李」以及群星數臭做噱頭，最終氣得李思捷終極反枱爆粗喪鬧。

牛雜妹飾演寫稿員，佢Sell橋嗰陣好有熱血咁話利用李思捷的負面新聞﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
牛雜妹飾演寫稿員，佢Sell橋嗰陣好有熱血咁話利用李思捷的負面新聞﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
一輪咀數臭李思捷﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
一輪咀數臭李思捷﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
李思捷要求導演要拍得佢好型同拍得Grand啲﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
要求搵曾志偉同王祖藍去襯托佢﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
要求搵曾志偉同王祖藍去襯托佢﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）

李思捷與幕後開會時，不滿幕後度出他去執紙皮、乞錢呢條橋，仲鬧走大家﹗但轉頭李思捷卻自己打畀高層曾志偉去sell呢條橋並邀功﹗

幕後度咗條橋要李思捷去乞食、執紙皮﹗李思捷聽到O晒嘴﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
幕後度咗條橋要李思捷去乞食、執紙皮﹗李思捷聽到O晒嘴﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
思家大戰｜李思捷宣傳片自嘲係十大乞人憎藝人 被狂鬧正仆街
李思捷對幕後度的絕世好橋好不滿，企起身拍抬指住PA鬧：「你個死PA」鬧到人喊﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
鬧喊個PA（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
鬧喊個PA（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
思家大戰｜李思捷宣傳片自嘲係十大乞人憎藝人 被狂鬧正仆街
李思捷趕班幕後出房。（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）

最後出街的電視宣傳片以「傳說娛樂圈有個人渣得罪全行」 、「畀人封殺六年，仲唔知醜四圍𢱑撈」為主線，並配以藝人大量負評：「麻煩友咯，成日唔跟稿改劇本」、「最叻抄橋嗰個吖嘛」、「都算串同樣衰」、「李思捷吖嘛？唔講喇，完！」，以及執紙皮、數銀紙、掟錢等畫面，描述李思捷如何「不擇手段」重金買下《思家大戰》版權。

最後李思捷為拍宣傳片去咗執紙皮。（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
最後李思捷為拍宣傳片去咗執紙皮。（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
節目總共送出嘅獎金獎品高達100萬。（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
節目總共送出獎金獎品高達100萬。（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
宣傳片內主要係李思捷自己踩自己。（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
宣傳片內主要係李思捷自己踩自己。（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）

《思家大戰》宣傳片以自踩形式拍攝，除了李思捷全面配合做一名人稱的「仆街」，更有張振朗、黃建東、袁文傑、高海寧、糖妹（黃山怡）等擔任數臭專員，配以李亦喬（牛雜妹）等傾力爆笑、誇得嚟又有點hea的演出，相當破格！

（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
訪問多個藝人對李思捷的睇法，袁文傑指李思捷係一個麻煩友﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
高海寧話李思捷最叻抄橋﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
糖妹話李思捷樣衰又寸﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
張振朗模仿古天樂受訪﹗（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
黃建東（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）
黃建東（圖片來源：《思家大戰》宣傳片截圖）

對於李思捷的自我消費式宣傳，網民似乎頗為受落，紛紛留言表示笑爆肚：「正喎，吸引！個個演員都好好戲，誇得嚟又唔OVER。」、「木子田心捷返嚟，又可以笑爆肚。」、「 笑死我，期待」、「這段片笑到碌地，李思捷最好嘢。」

節目其中一集嘉賓有泳兒 Vincy 、 陳家樂 Carlos Chan 、 王馨平 、 區瑞強等﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
節目其中一集嘉賓有湯怡、曾樂彤、泳兒 、王馨平 、 區瑞強和陳家樂等﹗（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
李思捷近日為節目錄影，對被指是十大乞人憎藝人之一，李思捷話唔介意仲話：「I don't give a shxt﹗」（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）
李思捷近日為節目錄影，對被指是十大乞人憎藝人之一，李思捷笑笑口話唔介意轉頭話：「I don’t give a shxt﹗」（圖片來源：無綫娛樂新聞台截圖）

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