思家大戰｜「十大乞人憎藝人」李思捷被數五宗罪 朱凱婷直指衰咸濕
文：東方新地 ｜圖：TVB截圖
朱凱婷直指思捷衰「咸濕」
李思捷回巢主持全新遊戲節目《思家大戰》，首集請來林盛斌及朱凱婷做嘉賓，二人帶同家人及朋友亮相。節目中李思捷索性將早前被網民票選為「十大乞人憎藝人排行榜」第三名的身份擺上台，要求嘉賓講出自己最乞人憎的地方。縱然李思捷近在眼前，但林盛斌與朱凱婷依然淡定地力數思捷缺點，朱凱婷冷面指思捷衰「咸濕」，林盛斌則更誇張，以「寸！扮型！扮勁！成日黑人面！態度差！」五宗罪力數思捷，令思捷哭笑不得，並向林盛斌媽媽「投訴」：「你個仔仲寸呀！」至於朱凱婷亦全程玩得相當投入，尖叫連連，期間更忍不住大叫：「真係緊張過做奧運主持！」
李思捷乞人憎「特質」
李思捷回巢拍攝美國購入的《Family Feud》 的遊戲節目拍成港版《思家大戰》 消息一傳開後，引起網上熱議，指他回歸無助收視救亡，更有趕客之嫌﹗ 不過《思家大戰》宣傳片卻以無底線自踩方式進行拍攝，將傳聞中的李思捷乞人憎「特質」無限放大。
網上宣傳片以「前傳」形式播出，內容圍繞李思捷與一班幕後開會度橋，期間李思捷要求：「重金買番嚟版權係咪應該拍得Grand啲呢?」、「搵高層曾志偉、王祖藍嚟撐一撐都好吖嘛！」、「一定要拍得我型架喎。」
但幕後卻獻計以負面字眼數臭李思捷「仆街」、「冇料扮四條」、「臭串」、「抄人橋」、「今晚唔睇李」以及群星數臭做噱頭，最終氣得李思捷終極反枱爆粗喪鬧。
李思捷與幕後開會時，不滿幕後度出他去執紙皮、乞錢呢條橋，仲鬧走大家﹗但轉頭李思捷卻自己打畀高層曾志偉去sell呢條橋並邀功﹗
最後出街的電視宣傳片以「傳說娛樂圈有個人渣得罪全行」 、「畀人封殺六年，仲唔知醜四圍𢱑撈」為主線，並配以藝人大量負評：「麻煩友咯，成日唔跟稿改劇本」、「最叻抄橋嗰個吖嘛」、「都算串同樣衰」、「李思捷吖嘛？唔講喇，完！」，以及執紙皮、數銀紙、掟錢等畫面，描述李思捷如何「不擇手段」重金買下《思家大戰》版權。
《思家大戰》宣傳片以自踩形式拍攝，除了李思捷全面配合做一名人稱的「仆街」，更有張振朗、黃建東、袁文傑、高海寧、糖妹（黃山怡）等擔任數臭專員，配以李亦喬（牛雜妹）等傾力爆笑、誇得嚟又有點hea的演出，相當破格！
對於李思捷的自我消費式宣傳，網民似乎頗為受落，紛紛留言表示笑爆肚：「正喎，吸引！個個演員都好好戲，誇得嚟又唔OVER。」、「木子田心捷返嚟，又可以笑爆肚。」、「 笑死我，期待」、「這段片笑到碌地，李思捷最好嘢。」