思家大戰

思家大戰｜李思捷預告添食 終極篇嘉賓Aska爆《聲夢》學員秘密

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《思家大戰》本周日(17 日)播出最後一集，主持李思捷大感不捨，但隨即預告節目會添食，李思捷話：「我保證第 2 季好快返嚟，仲有我保證開第2季嘅時候會親身見你哋﹗」

《思家大戰》最後一集 李思捷繼續WFH

李思捷在最後一集除了感激所有工作人員幫忙，又特別鳴謝暖場主持一蚊Joe(游莨維)，李思捷話：「咁多集嚟幫咗我好多忙，搞咗好多氣氛。」

思家大戰 李思捷特別鳴謝暖場主持一蚊 Joe。
李思捷特別鳴謝暖場主持一蚊 Joe。（圖片來源：TVB）

港姐隊

《思家大戰》最後一集嘉賓有港姐冠軍宋宛穎率領的「MISS HK」隊，隊員包括梁凱晴、邵初、葉靖儀及楊培琳。

思家大戰 「MISS HK」隊當然用番 Miss HK 嘅方式出場。葉靖儀左起)、邵初、宋宛穎、梁凱晴、楊培琳。
「MISS HK」隊當然用番 Miss HK 嘅方式出場。葉靖儀(左起)、邵初、宋宛穎、梁
凱晴、楊培琳。（圖片來源：TVB）

聲夢隊

另一隊則是由張馳豪(Aska)率領的「聲夢」隊，隊員包括潘靜文(Sherman)、何晉樂(Rock)、
林君蓮(蓮姐)、及蔡愷穎(Lolita)。

思家大戰 「聲夢」隊都扮埋一份,非常搞笑。Lolita左起)、蓮姐、Sherman、Rock、Aska﹗
「聲夢」隊都扮埋一份,非常搞笑。Lolita(左起)、蓮姐、Sherman、Rock、Aska﹗（圖片來源：TVB）

今集自我介紹環節相當精彩，一班應屆港姐大晒「港姐 Tone」瘋狂下戰書：「用美貌與智慧拎到最高分」、「志願係贏晒所有獎金」、「成為大贏家，打低聲夢隊」戰意相當高昂。

Aska有料爆

「聲夢」隊則開金口清唱《聲夢傳奇》主題曲《造夢時學會飛行》,Aska 更逐一大爆隊員小秘密，包括 Sherman 最鍾意幫人唧暗瘡、Lolita 有咬手指習慣等，真係估你唔到﹗

思家大戰 「聲夢」隊獻唱《造夢時學會飛行》。
「聲夢」隊獻唱《造夢時學會飛行》。（圖片來源：TVB）
思家大戰 Aska爆料﹗
Aska爆料﹗（圖片來源：TVB）

港姐冠軍宋宛穎答唔到港姐題

問答環節氣氛同樣熾熱，「聲夢」隊表現相當出色，頻頻答中問題成功清版，而「MISS HK」
隊回答「講起香港小姐競選會諗起乜」時，竟出現滑鐵盧慘況，身為應屆港姐冠軍的宋宛
穎都自認失策。

思家大戰 宋宛穎身為港姐冠軍,竟然答唔到「港姐」問題,認真失威。
宋宛穎身為港姐冠軍，竟然答唔到「港姐」問題，認真失威。（圖片來源：TVB）

撰文：東方新地圖片來源：TVB

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