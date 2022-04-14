思家大戰｜李思捷預告添食 終極篇嘉賓Aska爆《聲夢》學員秘密
《思家大戰》本周日(17 日)播出最後一集，主持李思捷大感不捨，但隨即預告節目會添食，李思捷話：「我保證第 2 季好快返嚟，仲有我保證開第2季嘅時候會親身見你哋﹗」
《思家大戰》最後一集 李思捷繼續WFH
李思捷在最後一集除了感激所有工作人員幫忙，又特別鳴謝暖場主持一蚊Joe(游莨維)，李思捷話：「咁多集嚟幫咗我好多忙，搞咗好多氣氛。」
港姐隊
《思家大戰》最後一集嘉賓有港姐冠軍宋宛穎率領的「MISS HK」隊，隊員包括梁凱晴、邵初、葉靖儀及楊培琳。
聲夢隊
另一隊則是由張馳豪(Aska)率領的「聲夢」隊，隊員包括潘靜文(Sherman)、何晉樂(Rock)、
林君蓮(蓮姐)、及蔡愷穎(Lolita)。
今集自我介紹環節相當精彩，一班應屆港姐大晒「港姐 Tone」瘋狂下戰書：「用美貌與智慧拎到最高分」、「志願係贏晒所有獎金」、「成為大贏家，打低聲夢隊」戰意相當高昂。
Aska有料爆
「聲夢」隊則開金口清唱《聲夢傳奇》主題曲《造夢時學會飛行》,Aska 更逐一大爆隊員小秘密，包括 Sherman 最鍾意幫人唧暗瘡、Lolita 有咬手指習慣等，真係估你唔到﹗
港姐冠軍宋宛穎答唔到港姐題
問答環節氣氛同樣熾熱，「聲夢」隊表現相當出色，頻頻答中問題成功清版，而「MISS HK」
隊回答「講起香港小姐競選會諗起乜」時，竟出現滑鐵盧慘況，身為應屆港姐冠軍的宋宛
穎都自認失策。