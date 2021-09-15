思家大戰｜蘇志威14歲細女Ina盡得劉小慧真傳 似足少女版龔嘉欣

《思家大戰》自播出後引發無數話題，第三集邀得蘇志威、劉小慧及細女蘇靖珺（Ina）等人做嘉賓，眼見細女Ina擁有超長腿，加上白淨青澀又可愛盡得媽咪真傳，整體感覺似足少女版龔嘉欣。

文：東方新地 ｜圖：《思家大戰》截圖