思家大戰｜蘇志威14歲細女Ina盡得劉小慧真傳 似足少女版龔嘉欣
《思家大戰》自播出後引發無數話題，第三集邀得蘇志威、劉小慧及細女蘇靖珺（Ina）等人做嘉賓，眼見細女Ina擁有超長腿，加上白淨青澀又可愛盡得媽咪真傳，整體感覺似足少女版龔嘉欣。
文：東方新地 ｜圖：《思家大戰》截圖
蘇志威一家撐場
《思家大戰》播出後引發無數熱話，節目內外都充滿討論點，周日晚（19/9）將播出的第三集，無論是民調答案意外度，及現場氣氛熾熱度均相當高企。第三集參與嘉賓有蘇志威、劉小慧、二人細女Ina、蘇永康及蘇志威哥哥組成的「SoHea自由行」隊，以及胡渭康、韋綺姍、海俊傑、莫鎮賢及歐陽德勛組成的「新秀」隊，兩隊除了為爭答民調答案「語出驚人」，韋綺姍及胡渭康更大展歌喉高歌《相逢何必曾相識》。
細女似足少女版龔嘉欣
正所謂「青出於藍」，蘇志威及劉小慧的14歲細女蘇靖珺（Ina）不但舉手投足含羞答答散發少女味，盡得媽咪真傳白淨又漂亮的她，更擁有超長腿，整體感覺似足少女版龔嘉欣。Ina在思捷要求下竭力演唱爸爸所屬組合草蜢的首本名曲《失戀》，雖然全程笑多過唱，又經常忘詞，但可愛樣子成為全晚焦點。除了細囡搶晒Focus，蘇志威家族更破天荒地兩度「清版」答中所有民調答案，令思捷及全場觀眾嘆為觀止。
TVB人前人後都咁Nice嘅藝員
此外，無綫官網早前進行「思家觀眾大戰」，陳豪獲100位台前幕後選為「TVB人前人後都咁Nice嘅藝員」第一位；結果公布後，即有大批網民及藝人留言或指出陳豪種種Nice行徑，包括陸浩明感動留言指陳豪曾「幫他手截停巴士」、龔嘉欣指陳豪「半夜炒定咖啡豆慰勞北上開工台前幕後」、網民留言指陳豪「同女仔影相會烏低身就人」及「有求必應」等等迴響甚大。