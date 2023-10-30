思家大戰｜鄺潔楹大騷白滑美腿福利！ 羅毓儀爆每日要做一親密行為嚇親人
鄺潔楹大騷白滑美腿福利！
之前在《新四十二章》中憑巨型爆炸頭贏盡焦點的Judy，無論在戲裡戲外都有美腿福利！談到角色造到多變又嬌艷，Judy笑言：「啲衫係有啲性感，同埋成日都有魚網絲襪，我都有問點解個角色咁硬朗會咁著？後尾我就明白係想展現角色型格、自信一面，之後都會有啲露腰同貼身設計嘅衫，全部都好型，希望大家鍾意。」
羅毓儀爆夫妻每日要做愛一次
問到「一對好恩愛嘅夫妻，每一日至少一齊做一次嘅嘢」問題時，Aimee 即亢奮搶答「錫錫」，當思捷質疑：「一日一次喎！」Aimee 先爽快回答：「至少吖嘛！」思捷即打蛇隨棍 上：「咁你同阿 Mo（陳豪）一日咀幾次？」Aimee 聞言嬌俏大賣關子：「唔話畀你聽！」
之後 Yuki 回答同一條問題時，經歷多重內心掙扎後害羞吐出「做愛」答案，惹來全場嘩然，思捷則借勢追問 Aimee：「你同阿 Mo 係咪都一年做足 365 次？」豈料 Aimee 理直氣壯回應：「At least」，李思捷聽完即大笑說：「At least啊？起碼365次啊mo！陳豪，好嘢啊，生多件！」全場再度陷入盛典氛圍，之後 Aimee 順應思捷要求在鏡頭前向老公說：「I Love You Baby」，嚇 到思捷腳仔軟大叫投降：「冧到我都溶呀。」
嘉洛仔原來係 Chok 爆長氣王？
氣氛王 No.2 及 No.3 則分別為 Yuki 及嘉洛，鑑於「兩字」答案太惹關注，Yuki 打後回答每條問題時都「尷尬滿滿」，不時做出「嚇到吃手手」及「掩臉」等小 動作外，更一度笑至拍枱。Yuki 的「撒嬌害羞可愛三循環」令思捷亦不懂如何招 架，每次走到 Yuki 面前均「未開口，先焗蟹」，現場氣氣相當歡愉。至於貴為本集「補中王」的嘉洛，在《羅祝》中飾演「愛情狂」的他、每次回答問題一定 Chok 到盡之餘，更喜歡將答案簡單複雜化。
當回答另一半講大話小動作時，嘉洛便長篇大論謂：「我個人認為嗰啲講大話嘅人一定會係過份理直氣壯，字字鏗鏘，落地有聲嗰啲？話自己大聲唔代表佢冇禮貌嗰啲？…」聽到耐性告急的思捷即以「即係大聲呀？」一句 KO 嘉洛，場面爆笑。今集另一搞笑位，是當馬海倫上台搶答問題時，思捷望一望她的手後抵死地說了一句：「呢一粒（石）成層樓 架喇喎！」即成功引來全場起哄。
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