思家大戰 鄺潔楹

思家大戰｜鄺潔楹大騷白滑美腿福利！ 羅毓儀爆每日要做一親密行為嚇親人

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由李思捷主持《思家大戰》昨晚（29 日）播出一集，請來台慶劇《羅密歐與祝英台》一眾演員齊齊玩，分別「祝英台」隊同「羅密歐」隊，節目中鄺潔楹大騷靚腿福利，非常搶鏡！

思家大戰 鄺潔楹 昨晚29 日）播出一集，請來台慶劇《羅密歐與祝英台》一眾演員齊齊玩
昨晚（29 日）播出一集，請來台慶劇《羅密歐與祝英台》一眾演員齊齊玩（圖片來源：TVB）

鄺潔楹大騷白滑美腿福利！

之前在《新四十二章》中憑巨型爆炸頭贏盡焦點的Judy，無論在戲裡戲外都有美腿福利！談到角色造到多變又嬌艷，Judy笑言：「啲衫係有啲性感，同埋成日都有魚網絲襪，我都有問點解個角色咁硬朗會咁著？後尾我就明白係想展現角色型格、自信一面，之後都會有啲露腰同貼身設計嘅衫，全部都好型，希望大家鍾意。」

思家大戰 鄺潔楹 之前在《新四十二章》中憑巨型爆炸頭贏盡焦點的Judy，無論在戲裡戲外都有美腿福利！
之前在《新四十二章》中憑巨型爆炸頭贏盡焦點的Judy，無論在戲裡戲外都有美腿福利！（圖片來源：TVB）
思家大戰 鄺潔楹 獲羅家四兄弟抱抱！
獲羅家四兄弟抱抱！（圖片來源：[email protected]
思家大戰 鄺潔楹 幾位非常好朋友！
幾位非常好朋友！（圖片來源：[email protected]
思家大戰 鄺潔楹
（圖片來源：TVB）
思家大戰 鄺潔楹 Judy索爆造型
Judy索爆造型（圖片來源：TVB）

羅毓儀爆夫妻每日要做愛一次

問到「一對好恩愛嘅夫妻，每一日至少一齊做一次嘅嘢」問題時，Aimee 即亢奮搶答「錫錫」，當思捷質疑：「一日一次喎！」Aimee 先爽快回答：「至少吖嘛！」思捷即打蛇隨棍 上：「咁你同阿 Mo（陳豪）一日咀幾次？」Aimee 聞言嬌俏大賣關子：「唔話畀你聽！」

思家大戰 鄺潔楹 豈料 Aimee 理直氣壯回應：「At least」，李思捷聽完即大笑說：「At least啊？起碼365次啊mo！陳豪，好嘢啊，生多件！」全場再度陷入盛典氛圍
豈料 Aimee 理直氣壯回應：「At least」，李思捷聽完即大笑說：「At least啊？起碼365次啊mo！陳豪，好嘢啊，生多件！」全場再度陷入盛典氛圍（圖片來源：TVB）

之後 Yuki 回答同一條問題時，經歷多重內心掙扎後害羞吐出「做愛」答案，惹來全場嘩然，思捷則借勢追問 Aimee：「你同阿 Mo 係咪都一年做足 365 次？」豈料 Aimee 理直氣壯回應：「At least」，李思捷聽完即大笑說：「At least啊？起碼365次啊mo！陳豪，好嘢啊，生多件！」全場再度陷入盛典氛圍，之後 Aimee 順應思捷要求在鏡頭前向老公說：「I Love You Baby」，嚇 到思捷腳仔軟大叫投降：「冧到我都溶呀。」

思家大戰 鄺潔楹 之後 Yuki 回答同一條問題時，經歷多重內心掙扎後害羞吐出「做愛」答案，惹來全場嘩然！
之後 Yuki 回答同一條問題時，經歷多重內心掙扎後害羞吐出「做愛」答案，惹來全場嘩然！（圖片來源：TVB）
思家大戰 鄺潔楹 思捷都爭啲反應唔到！
思捷都爭啲反應唔到！（圖片來源：TVB）

嘉洛仔原來係 Chok 爆長氣王？

氣氛王 No.2 及 No.3 則分別為 Yuki 及嘉洛，鑑於「兩字」答案太惹關注，Yuki 打後回答每條問題時都「尷尬滿滿」，不時做出「嚇到吃手手」及「掩臉」等小 動作外，更一度笑至拍枱。Yuki 的「撒嬌害羞可愛三循環」令思捷亦不懂如何招 架，每次走到 Yuki 面前均「未開口，先焗蟹」，現場氣氣相當歡愉。至於貴為本集「補中王」的嘉洛，在《羅祝》中飾演「愛情狂」的他、每次回答問題一定 Chok 到盡之餘，更喜歡將答案簡單複雜化。

當回答另一半講大話小動作時，嘉洛便長篇大論謂：「我個人認為嗰啲講大話嘅人一定會係過份理直氣壯，字字鏗鏘，落地有聲嗰啲？話自己大聲唔代表佢冇禮貌嗰啲？…」聽到耐性告急的思捷即以「即係大聲呀？」一句 KO 嘉洛，場面爆笑。今集另一搞笑位，是當馬海倫上台搶答問題時，思捷望一望她的手後抵死地說了一句：「呢一粒（石）成層樓 架喇喎！」即成功引來全場起哄。

思家大戰 鄺潔楹 至於貴為本集「補中王」的嘉洛，在《羅祝》中飾演「愛情狂」的他、每次回答問題一定 Chok 到盡之餘，更喜歡將答案簡單複雜化。
至於貴為本集「補中王」的嘉洛，在《羅祝》中飾演「愛情狂」的他、每次回答問題一定 Chok 到盡之餘，更喜歡將答案簡單複雜化。（圖片來源：TVB）
思家大戰 鄺潔楹 當回答另一半講大話小動作時，嘉洛便長篇大論謂：「我個人認為嗰啲講大話嘅人一定會係過份理直氣壯，字字鏗鏘，落地有聲嗰啲？話自己大聲唔代表佢冇禮貌嗰啲？…」聽到耐性告急的思捷 即以「即係大聲呀？」一句 KO 嘉洛，場面爆笑。
當回答另一半講大話小動作時，嘉洛便長篇大論謂：「我個人認為嗰啲講大話嘅人一定會係過份理直氣壯，字字鏗鏘，落地有聲嗰啲？話自己大聲唔代表佢冇禮貌嗰啲？…」聽到耐性告急的思捷 即以「即係大聲呀？」一句 KO 嘉洛，場面爆笑。（圖片來源：TVB）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB

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