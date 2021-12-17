思家大戰｜關禮傑19歲細女曝光顏值超班 穿環狂野look登節目反差萌搶鏡

由李思捷主持的《思家大戰》，本周日晚(19日)九點半將播出第十五集，今集嘉賓由家燕姐做隊長的《流行經典五十年》隊對戰關禮傑一家四口加車婉婉，關禮傑一夫當關，難得關太同兩位囡囡同場上陣，讓人驚喜，關家一向顏值高，索爆大女關楓馨剛選完港姐加入無綫成為藝人，而甚少公開露面的細女關楓盈顏值亦超班！