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思家大戰｜關禮傑19歲細女曝光顏值超班 穿環狂野look登節目反差萌搶鏡

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撰文：東方新地

由李思捷主持的《思家大戰》，本周日晚(19日)九點半將播出第十五集，今集嘉賓由家燕姐做隊長的《流行經典五十年》隊對戰關禮傑一家四口加車婉婉，關禮傑一夫當關，難得關太同兩位囡囡同場上陣，讓人驚喜，關家一向顏值高，索爆大女關楓馨剛選完港姐加入無綫成為藝人，而甚少公開露面的細女關楓盈顏值亦超班！

撰文：東方新地｜圖片：無綫授權照片、新傳媒圖庫、[email protected][email protected]

關禮傑一家錄影《思家大戰》，細女關楓盈(右一)近來首次公開露面。（圖片來源：ig@tiffanyfabi）
關禮傑一家錄影《思家大戰》，細女關楓盈(右一)近來首次公開露面。（圖片來源：[email protected]

思家大戰 關禮傑細女登場 熱愛K-pop打扮極具個性

第15集關禮傑率領的「關人車氏」隊及薛家燕率領的「流行經典」隊，「關人車氏」隊成員有關禮傑、關夫人、大女Fabi（關楓馨）、細女番薯卡（關楓盈），及關禮傑視之如家人一樣的車婉婉，熱愛K-pop的關禮傑細女番薯卡雖然外表感覺搖滾，但全程表現卻超怕醜兼斯文，強勁「反差萌」相當搶鏡。關禮傑又笑指全靠大女Fabi強逼拍，才能全家齊齊上節目：「我哋睇個節目覺得好玩，我個大女就叫我快啲搵思捷，所以係Fabi說服我，我再說服太太同細女。」

簽約無綫正式入行的關楓馨，成功說服家人出鏡陪上節目。（圖片來源：無綫授權圖片）
簽約無綫正式入行的關楓馨，成功說服家人出鏡陪上節目。（圖片來源：無綫授權圖片）
關太和關禮傑細女關馨盈罕有上節目，馨盈染了一頭灰髮兼有戴唇環。（圖片來源：無綫授權圖片）
關太和關禮傑細女關馨盈罕有上節目，馨盈染了一頭灰髮兼有戴唇環。（圖片來源：無綫授權圖片）
表面狂野但表現內斂又怕醜，被指最強反差萌。（圖片來源：無綫授權圖片）
表面狂野但表現內斂又怕醜，被指最強反差萌。（圖片來源：無綫授權圖片）

細女發韓星夢撇低家人去首爾探路

關禮傑有型有款，性格較活潑的細女關楓盈，原來亦想跟隨老竇步伐做星，不過她迷上的是韓國的K-pop文化，讀大學中的她最大心願是去做練習生加入女團。雖然阿爸係關禮傑，但去韓國發展真係要靠自己實力，年前關楓盈與友人遠赴首爾探路，韓妹打扮中晒毒。關楓盈（Franziska）近年搣甩baby fat，顏值直逼家姐，近年迷上韓國 K-pop文化的她，追韓星追到上晒癮，買明星相睇 K-pop騷，就連打扮亦跟足韓星，頭髮染成七彩顏色，又釘齊鼻環、唇環與眉環，非常前衛，她與家姐關楓馨年紀相差七年，性格亦大不同，相比起家姐的成熟與乖巧，關楓盈比較自我與外向，年前關禮傑與太太及大女外遊滑雪，細女關楓盈未有同行，原來是與友人去了首爾一趟潮聖兼探路。

關禮傑在無綫新劇《機場特警》中飾演機場特警組督察，雖然年屆五十八歲，但身形 fit爆、瀟灑依然，展現「美魔男」風采，吸引不少觀眾注意，他表示保養秘訣是食得健康，保持運動及心境開朗。
關禮傑在無綫劇《機場特警》中飾演機場特警組督察，雖然年屆五十八歲，但身形 fit爆、瀟灑依然，展現「美魔男」風采，吸引不少觀眾注意，他表示保養秘訣是食得健康，保持運動及心境開朗。
關禮傑與太太Anna育有兩女，近年兩個女先後到英國及加拿大讀書，一家四口每年都趁假期外遊，今年2月幸福遊英國。
關禮傑與太太Anna育有兩女，近年兩個女先後到英國及加拿大讀書，一家四口每年都趁假期外遊，20年2月幸福遊英國。
孻女孻心肝，關禮傑與太太Anna非常著緊細女關楓盈，去年在加拿大高中畢業後，囡囡即被召回返香港與父母生活。
孻女孻心肝，關禮傑與太太Anna非常著緊細女關楓盈，19年在加拿大高中畢業後，囡囡即被召回返香港與父母生活。
Anna不時把母女的生活照放上社交網。
Anna不時把母女的生活照放上社交網。

恨入女團積極備戰努力瘦身學韓文

據知情者透露：「關禮傑好錫兩個女，一直以來都畀好大自由度佢哋，做乜都有商有量，大女 Fabienne好識諗，讀埋碩士先諗入行選美做星，細女 Franziska就想做就去做，為咗追韓星，佢好想去首爾學好韓文同融入當地文化，所以早前同朋友去咗一轉，睇吓有冇短期課程可以報讀，Franziska仲好恨入女團，不過喺韓國入行真係唔易，要考入娛樂公司做練習生，要唱得跳得同睇得。論外形 Franziska好有潛質，不過演藝條件就係未知之數，所以都有難度。」

18歲的細女關楓盈性格活潑外向，近年深受韓潮影響，愛上顏色鮮艷的髮色，又在身體多處穿環，包括鼻環及唇環，打扮非常前衛。
19歲的細女關楓盈性格活潑外向，近年深受韓潮影響，愛上顏色鮮艷的髮色。
關禮傑18歲細女發韓星夢 恨入女團積極瘦身備戰
又在身體多處穿環，包括鼻環及唇環，打扮非常前衛（圖片來源：[email protected]
有思想開明的新潮爸媽撐腰，關楓盈早前穿埋眉環。
有思想開明的新潮爸媽撐腰，關楓盈早前穿埋眉環。
早前關禮傑拉大隊去滑雪，關楓盈卻相約友人前往首爾，追星之餘亦周圍探路，為進一步了解韓國文化鋪路。
早前關禮傑拉大隊去滑雪，關楓盈卻相約友人前往首爾，追星之餘亦周圍探路，為進一步了解韓國文化鋪路。
打扮韓風十足的關楓盈把頭髮染成粉紫色，指甲亦整得靚靚，去到邊都喜歡自拍，仲加埋動漫貼紙，非常 kawaii。
打扮韓風十足的關楓盈把頭髮染成粉紫色，指甲亦整得靚靚，去到邊都喜歡自拍，仲加埋動漫貼紙，非常 kawaii。
關楓盈的手機與平板電腦都貼滿韓國偶像及卡通貼紙。
關楓盈的手機與平板電腦都貼滿韓國偶像及卡通貼紙。
去到韓國亦到便利店幫襯偶像代言的三文治，韓風入骨。
去到韓國亦到便利店幫襯偶像代言的三文治，韓風入骨。
早前韓國女歌手 Sunmi到多倫多舉行世界巡唱，關楓盈亦有捧場。
早前韓國女歌手 Sunmi到多倫多舉行世界巡唱，關楓盈亦有捧場。
關禮傑19歲細女發韓星夢 恨入女團積極瘦身備戰變V面韓妹
一身前衛打扮入主題公園。（圖片來源：[email protected]

關禮傑落閘：要讀完大學先

入香港演藝界就話有爸爸關禮傑照住，關楓盈想做韓星加入韓國女團就要百分百靠自己，廿四孝爸爸亦愛莫能助，而關禮傑只能在精神上和金錢上大力支持囡囡，知情者續說：「女大女世界，好多嘢都逼唔嚟，細女 Franziska目標好清晰，關禮傑覺得佢有嘅係青春本錢，但心入面係非常之想佢繼續專注學業先，對於細女思想與打扮都好前衛，關禮傑兩公婆亦冇所謂，因為佢哋都係新潮父母，一家四口無所不談，相處之道係好似朋友咁，完全冇代溝。」要打入奉行美貌主義的韓國娛樂圈，關楓盈積極備戰，五官標致雖有優勢，但自小肥嘟嘟的她，要靠後天努力瘦身，早年她亦跟隨家姐茹素，身形拉長擁有長腿，清秀 V面亦漸漸成形，值得期待，對於細女想隨家姐步伐俾行，關禮傑就表示：「年青人有自由，近年韓風比較強，年青人轉變好快，好多想法，佢鍾意韓式文化、artists、食物，俾佢哋自由發展，最緊要讀完大學！」

關禮傑與太太 Anna結婚三十年，是圈中模範夫妻，兩個女兒出世後，關禮傑早年大部份時間都北上搵錢，太太Anna就留在香港照顧囡囡，小時候的關楓馨與關楓盈都是肥嘟嘟好可愛。
關禮傑與太太 Anna結婚三十年，是圈中模範夫妻，兩個女兒出世後，關禮傑早年大部份時間都北上搵錢，太太Anna就留在香港照顧囡囡，小時候的關楓馨與關楓盈都是肥嘟嘟好可愛。
四年前關楓馨大學畢業，全家飛去英國觀禮，其英國籍拍拖多年的男友 Kris亦陪伴左右，當時妹妹關楓盈Baby fat唔見晒，瘦身成功 V面亦成形。
四年前關楓馨大學畢業，全家飛去英國觀禮，其英國籍拍拖多年的男友 Kris亦陪伴左右，當時妹妹關楓盈Baby fat唔見晒，瘦身成功 V面亦成形。
兩姊妹的外貌並不相似，十幾歲的家姐關楓馨已長得非常成熟，美人胚子出晒來，細妹關楓盈走中性健康路線，年前三人接受本刊記者訪問，楓馨言談舉止落落大方，甚有明星風範！
兩姊妹的外貌並不相似，十幾歲的家姐關楓馨已長得非常成熟，美人胚子出晒來，細妹關楓盈走中性健康路線，年前三人接受本刊記者訪問，楓馨言談舉止落落大方，甚有明星風範！

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