思家大戰｜關禮傑19歲細女曝光顏值超班 穿環狂野look登節目反差萌搶鏡
撰文：東方新地｜圖片：無綫授權照片、新傳媒圖庫、[email protected]、[email protected]
思家大戰 關禮傑細女登場 熱愛K-pop打扮極具個性
第15集關禮傑率領的「關人車氏」隊及薛家燕率領的「流行經典」隊，「關人車氏」隊成員有關禮傑、關夫人、大女Fabi（關楓馨）、細女番薯卡（關楓盈），及關禮傑視之如家人一樣的車婉婉，熱愛K-pop的關禮傑細女番薯卡雖然外表感覺搖滾，但全程表現卻超怕醜兼斯文，強勁「反差萌」相當搶鏡。關禮傑又笑指全靠大女Fabi強逼拍，才能全家齊齊上節目：「我哋睇個節目覺得好玩，我個大女就叫我快啲搵思捷，所以係Fabi說服我，我再說服太太同細女。」
細女發韓星夢撇低家人去首爾探路
關禮傑有型有款，性格較活潑的細女關楓盈，原來亦想跟隨老竇步伐做星，不過她迷上的是韓國的K-pop文化，讀大學中的她最大心願是去做練習生加入女團。雖然阿爸係關禮傑，但去韓國發展真係要靠自己實力，年前關楓盈與友人遠赴首爾探路，韓妹打扮中晒毒。關楓盈（Franziska）近年搣甩baby fat，顏值直逼家姐，近年迷上韓國 K-pop文化的她，追韓星追到上晒癮，買明星相睇 K-pop騷，就連打扮亦跟足韓星，頭髮染成七彩顏色，又釘齊鼻環、唇環與眉環，非常前衛，她與家姐關楓馨年紀相差七年，性格亦大不同，相比起家姐的成熟與乖巧，關楓盈比較自我與外向，年前關禮傑與太太及大女外遊滑雪，細女關楓盈未有同行，原來是與友人去了首爾一趟潮聖兼探路。
恨入女團積極備戰努力瘦身學韓文
據知情者透露：「關禮傑好錫兩個女，一直以來都畀好大自由度佢哋，做乜都有商有量，大女 Fabienne好識諗，讀埋碩士先諗入行選美做星，細女 Franziska就想做就去做，為咗追韓星，佢好想去首爾學好韓文同融入當地文化，所以早前同朋友去咗一轉，睇吓有冇短期課程可以報讀，Franziska仲好恨入女團，不過喺韓國入行真係唔易，要考入娛樂公司做練習生，要唱得跳得同睇得。論外形 Franziska好有潛質，不過演藝條件就係未知之數，所以都有難度。」
關禮傑落閘：要讀完大學先
入香港演藝界就話有爸爸關禮傑照住，關楓盈想做韓星加入韓國女團就要百分百靠自己，廿四孝爸爸亦愛莫能助，而關禮傑只能在精神上和金錢上大力支持囡囡，知情者續說：「女大女世界，好多嘢都逼唔嚟，細女 Franziska目標好清晰，關禮傑覺得佢有嘅係青春本錢，但心入面係非常之想佢繼續專注學業先，對於細女思想與打扮都好前衛，關禮傑兩公婆亦冇所謂，因為佢哋都係新潮父母，一家四口無所不談，相處之道係好似朋友咁，完全冇代溝。」要打入奉行美貌主義的韓國娛樂圈，關楓盈積極備戰，五官標致雖有優勢，但自小肥嘟嘟的她，要靠後天努力瘦身，早年她亦跟隨家姐茹素，身形拉長擁有長腿，清秀 V面亦漸漸成形，值得期待，對於細女想隨家姐步伐俾行，關禮傑就表示：「年青人有自由，近年韓風比較強，年青人轉變好快，好多想法，佢鍾意韓式文化、artists、食物，俾佢哋自由發展，最緊要讀完大學！」