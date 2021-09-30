思家大戰｜細細粒榮登「TVB最大食藝員」 丁子朗竟然榜上有名
《思家大戰》本周日（3日）播出第五集，由無綫台前幕後民調問答遊戲「講一個TVB好大食嘅藝員」日前亦公布結果，一如所料陳嘉佳（細細粒）以高票數當選排第一，但出奇地靚仔小生丁子朗竟然都榜上有名。
文：東方新地 ｜圖：《思家大戰》截圖、粒粒細 IG、Bob IG、何遠東 IG、丁子朗 IG
文：東方新地 ｜圖：《思家大戰》截圖、粒粒細 IG、Bob IG、何遠東 IG、丁子朗 IG
思家大戰｜細細粒當選「TVB最大食藝員」
由李思捷主持及監製的《思家大戰》將於本周日播出第五集，而「思家觀眾大戰」由無綫台前幕後民調問答遊戲「講一個TVB好大食嘅藝員」日前公布結果，結果憑大食Vivienne角色成功深入民心的陳嘉佳（細細粒），一如所料以高票數當選「TVB最大食藝員」，
細細粒榮登「TVB最大食藝員」。（圖片來源：細細粒 IG）網民留言指她眾望所歸：「睇嚟Vivienne最鍾意食Buffet」、「細細粒得分應該是100」。其他民調大食藝人排名依次為林盛斌、何遠東、丁子朗、肥媽、湯盈盈，而對於丁子朗上榜，網民均感到好奇。
撐湯怡搵奶粉錢
《思家大戰》第五集參與嘉賓有區瑞強（Albert）、王馨平、鄭子誠、甄澤權及區瑞強囝囝Adrian組成的「五Folk聲」隊，以及湯怡、陳家樂、泳兒、吳浩康、曾樂彤組成的「QQ奶粉基金會」。對於Albert與王馨平及甄澤權組成一隊，現場觀眾大感好奇，Albert笑指與馨平是高爾夫球拍檔，而甄澤權則是其大學師弟。至於湯怡隊友，觀乎隊名也知眾人是擺明車馬力撐湯怡搵奶粉錢，有情有義。
泳兒玩到搲晒頭
今集《思家大戰》問題看似簡單但卻難答，包括「講一樣會跌落馬桶嘅嘢」、「男人有乜技能最冧到女」，當中最考起嘉賓的竟是「講一個經常畀人扮嘅香港歌手」。正當眾人回答徐小鳳、王傑及張學友，並以為十拿九穩時，豈料八甲不入，連思捷亦愕然學友榜上無名：「竟然冇？我都一日扮十次啦！」眾嘉賓全程玩得相當投入，泳兒玩到搲晒頭，更因一個失誤獲製作組送上兩個大交叉。