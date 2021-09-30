思家大戰｜細細粒榮登「TVB最大食藝員」 丁子朗竟然榜上有名

《思家大戰》本周日（3日）播出第五集，由無綫台前幕後民調問答遊戲「講一個TVB好大食嘅藝員」日前亦公布結果，一如所料陳嘉佳（細細粒）以高票數當選排第一，但出奇地靚仔小生丁子朗竟然都榜上有名。

文：東方新地 ｜圖：《思家大戰》截圖、粒粒細 IG、Bob IG、何遠東 IG、丁子朗 IG