KOL 雪兒首度回應偷飯事件 食極都係得27吋腰 曾因情緒崩潰暴食
廣告
喺《晚吹 – 怨女俱樂部》最新一集，嘉賓雪兒（Suet E）同主持首度回應佢曾經因為情緒問題，喺超市「順手牽羊」偷奶同雞飯嘅案件！雪兒澄清，當時唔係因為窮到無錢食飯，而係因為情緒陷入低谷，思緒一片混亂。佢坦言：「開心就食，唔開心又食，食嘢變咗我發洩壓力嘅方法。」點知壓力爆煲，佢竟然喺超市拎咗嘢唔記得畀錢，結果成為網民針對至今的黑歷史！
性感相片外洩：雪兒自信崩塌
雪兒分享點樣一步步陷入情緒危機。話說佢早年做模特兒，初初被一個商業攝影師睇中，話佢有潛質，影咗幾次相都好滿意。點知第三次影相時，攝影師哄佢影一啲比較性感、暴露嘅相，仲話「隨意啲影無問題」。雪兒當時年少無知，信以為真，點知呢啲相片後來竟然喺網上流出，甚至可能被人用來搵錢！雪兒話：「我完全唔知發生咩事，過咗幾年先發現相片喺網上，報咗兩次警都無用。」
街頭壓力爆煲：暴食成惡性循環
相片外洩事件重創雪兒自信，佢坦言喺街上行路都覺得人人喺偷望佢，懷疑佢哋係咪見過嗰啲相片。呢種壓力令佢幾乎崩潰，唯有靠暴食來麻醉自己。雪兒形容當時嘅生活：「買咗嘢食就躲喺屋企狂食，食到攰咗就瞓，瞓醒又餓又再食。」呢種唔健康嘅生活模式，簡直係一個惡性循環，令佢身心俱疲。
得天獨厚 食極都係27吋腰每天伙食費 $800
走過情緒低谷之後，雪兒決定用自己食極唔肥的體質，變成新的KOL定位，拍攝一系列挑戰任飲任食短片，主持人在節目中曾經幫佢計算過，一日多餐伙食費高度$800！
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期