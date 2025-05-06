KOL 雪兒首度回應偷飯事件 食極都係得27吋腰 曾因情緒崩潰暴食

喺《晚吹 – 怨女俱樂部》最新一集，嘉賓雪兒（Suet E）同主持首度回應佢曾經因為情緒問題，喺超市「順手牽羊」偷奶同雞飯嘅案件！雪兒澄清，當時唔係因為窮到無錢食飯，而係因為情緒陷入低谷，思緒一片混亂。佢坦言：「開心就食，唔開心又食，食嘢變咗我發洩壓力嘅方法。」點知壓力爆煲，佢竟然喺超市拎咗嘢唔記得畀錢，結果成為網民針對至今的黑歷史！