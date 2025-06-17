晚吹怨女俱樂部｜富家女梁兆楹哭訴老公伍富僑被父親出言侮辱 1原因令大批網民改觀：好欣賞佢
《晚吹 – 怨女俱樂部》梁兆楹 直言覺得對唔住老公
梁兆楹家境極為豐厚，老公伍富橋（Alvin）因此被網民戲稱為「億萬駙馬」和「軟飯王」。在節目中，Shirley更透露父親強烈反對她的婚事，有次更當面怒斥她的老公係「戲子」係「鴨」，Shirley講到忍唔住爆喊，直言覺得好對唔住老公，她說：「你付出嘅努力係人哋嘅120倍，但永遠啲人只會見到我喺度幫你，呢件事係我覺得好對唔住你嘅嘢。」
網民紛紛表示改觀：鍾意佢夠真
有不少網民睇完Shirley這次訪問後，直言對她改觀，紛紛大讚她性格好真誠：「她講野算幾真，唔扮野，嘟你就嘟你」、「其實我一路都覺得呢個女仔性格幾好」、「睇完覺得佢好真，唔作狀」、「鍾意佢夠真」、「其實佢個樣唔差，亦比較真」、「好少有錢女性格如此貼地」、「我好欣賞佢。內在美最永恆，勝於一切」、「我都幾鍾意佢，唔會好似其他富家女咁扮斯文，扮陰聲細氣」、「睇完呢集覺得Shirley個人好好，祝福佢幸福快樂！」
結婚3周年伍富橋落足力冧老婆
30歲伍富橋與有米老婆Shirley於2022年結婚，不過Shirley表示當時因為父親以腳痛及呼吸不暢為由推搪，所以二人無大搞婚宴，只在家中花園擺了五圍酒席，導致許多親朋好友都無法親自到場祝賀。早前兩人結婚三周年，兩人就大搞party與親友歡度甜蜜時刻，現場除咗展示出之前未公開的婚紗照外，伍富橋為冧老婆更係出盡渾身解數！
伍富橋落重本大派閃光彈
為慶祝結婚三周年皮婚紀念，伍富橋與梁兆楹更再度蜜月歐遊，並著上禮服及婚紗「再行禮」，只見伍富橋為太太親手戴上心型巨鑽，兩人最後錫錫，背景布滿白花，情境相當浪漫！伍富橋更冧爆向老婆示愛：「在我心裏你就是唯一，我願意用一生的時間陪你走過每一個明天。」
伍富橋霸氣回應「億萬駙馬」批評 用「糧單」反擊食軟飯指控
伍富橋太太梁兆楹（Shirley）家底雄厚，父親從事物流及食品等生意，伍富橋一直都被封為「億萬駙馬」。就此，伍富橋就表示老婆家底豐厚與自己無關，自己亦不是結婚就能夠擁有對方的家底。伍富橋直言不介意外界批評食軟飯，身為公眾人物「食得鹹魚抵得渴」，伍富橋面對媒體專訪時，霸氣講到：
講真佢家底豐厚關我咩事，都係佢嘅家底，唔通結咗婚我就可以擁有佢嘅家底咩？唔係。
伍富橋再間接反擊被指「食軟飯」指控：
唔通我又拎份糧單畀你睇咩？我每個月公司賺幾多錢又拎俾你睇？唔會㗎嘛！