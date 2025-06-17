晚吹怨女俱樂部｜富家女梁兆楹哭訴老公伍富僑被父親出言侮辱 1原因令大批網民改觀：好欣賞佢

伍富僑老婆梁兆楹（Shirley）近日上ViuTV《晚吹 – 怨女俱樂部》接受訪問，哭訴老公曾被父親當面出言侮辱，怒斥他係「戲子」係「鴨」！訪問播出後極速引起網民熱議，有不少網民都話對Shirley改觀！