怪宿宿 2 想天開｜李海銅挑戰笨豬跳！崩潰爆喊「驚過考DSE」

今晚（6日）播出的節目《怪宿宿 2 想天開》中，主持李海銅（Nina）迎來人生極限挑戰！自言從未玩過類似極限運動的她，在北京近郊的洞穴景區挑戰飛索及笨豬跳。面對高空挑戰，Nina起初仍嘴硬，與拍檔蔡景行（行仔）鬥嘴來放鬆心情，但當她站在跳台邊緣時，恐懼終於戰勝理智，更爆出金句，究竟她最後有否成功跳下？