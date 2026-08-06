怪宿宿 2 想天開｜李海銅挑戰笨豬跳！崩潰爆喊「驚過考DSE」
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今晚（6日）播出的節目《怪宿宿 2 想天開》中，主持李海銅（Nina）迎來人生極限挑戰！自言從未玩過類似極限運動的她，在北京近郊的洞穴景區挑戰飛索及笨豬跳。面對高空挑戰，Nina起初仍嘴硬，與拍檔蔡景行（行仔）鬥嘴來放鬆心情，但當她站在跳台邊緣時，恐懼終於戰勝理智，更爆出金句，究竟她最後有否成功跳下？
即場畫面！李海銅挑戰洞穴飛索嚇到腳震
在北京八達嶺近郊，近年有不少巨型洞穴被活化成特色景點。Nina與行仔率先挑戰洞穴飛拉達（Via Ferrata），從未接觸極限運動的Nina坦言：「最危險同恐怖都係玩樓下公園個（攀爬）架。」面對離地數十米的挑戰，她明顯非常緊張，全程不停與行仔鬥嘴分散注意力。當來到笨豬跳環節，她更被嚇得面容扭曲，在跳台往下望時，終於忍不住顫抖說：「唔係講笑，有啲腳震同小小心跳加速。」
李海銅臨跳前金句：「驚過考DSE」
在跳下去前的最後一刻，一直強調「唔係驚」的Nina，似乎想為自己作最後打氣，對鏡頭說：「我唔係驚，係想快啲落去休息。」然而，當她望向深不見底的洞穴時，終於徹底崩潰，坦承恐懼程度「驚過考 DSE」，這句超貼地的比喻即時成為全集金句。最終她心一橫踏出跳台，淒厲的驚叫聲隨即響遍整個山洞，畫面極具衝擊感。
李海銅獻螢幕初浴！溫泉共浴眺望萬里長城
經歷完驚心動魄的極限挑戰後，節目組安排二人入住八奇洞洞穴主題酒店作結。為了獎勵自己，Nina更獻出螢幕第一次的出浴鏡頭，與行仔在酒店的溫泉共浴。兩人一邊浸溫泉放鬆身心，一邊眺望遠處的萬里長城，畫面由極度緊張刺激瞬間變為寫意浪漫，形成強烈對比，也為這次的洞穴探險之旅畫上完美句號。
網民激讚李海銅夠真：「呢個反應好真實！」
Nina在節目中的真實反應獲得網民一面倒激讚。「Nina個反應好真實，睇到我都跟住緊張！」「『驚過考DSE』呢句真係金句，笑死！」「平時睇佢好似好大膽，原來都有驚嘅嘢，好可愛。」「辛苦完有回報！最後個溫泉畫面好靚！」「支持Nina！夠真唔做作，睇得好投入！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期