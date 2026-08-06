怪宿宿 2 想天開｜蔡景行李海銅直擊北京福祿壽酒店！網民熱話奇特造型曝光

今晚（6日）播出的TVB節目《怪宿宿 2 想天開》首集，主持蔡景行（行仔）與李海銅（Nina）打頭陣直擊北京一間以福祿壽為主題的酒店！酒店外貌完全仿照福祿壽三星的巨大造型設計，視覺效果極度震撼。Nina一見到就驚嘆，這間酒店自2010年開業以來，憑其獨特外表，每隔一段時間就會在網上翻紅，成為熱話，究竟這間「神仙酒店」內部有何乾坤？