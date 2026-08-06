怪宿宿 2 想天開｜蔡景行李海銅直擊北京福祿壽酒店！網民熱話奇特造型曝光
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今晚（6日）播出的TVB節目《怪宿宿 2 想天開》首集，主持蔡景行（行仔）與李海銅（Nina）打頭陣直擊北京一間以福祿壽為主題的酒店！酒店外貌完全仿照福祿壽三星的巨大造型設計，視覺效果極度震撼。Nina一見到就驚嘆，這間酒店自2010年開業以來，憑其獨特外表，每隔一段時間就會在網上翻紅，成為熱話，究竟這間「神仙酒店」內部有何乾坤？
即時直擊！入住福祿壽酒店上香求籤
節目中，行仔和Nina一踏入酒店大堂辦理入住手續，即獲發一張許願牌，讓他們可以寫下願望並掛在大堂的許願牆上，儀式感十足。所謂「入屋叫人、入廟拜神」，兩人亦非常識做，立即向大堂的福祿壽三星上香求籤。Nina幸運求得中吉籤，而拍檔行仔則充當解籤師傅，為她解讀籤文，過程互動搞笑，充滿火花。整個入住過程彷彿不只是住宿，更像一場祈福之旅。
酒店房間大揭秘！藏風納福VS平價景觀房
酒店房間的設計亦充滿話題性，其中一款名為「藏風納福」的風水房，窗外竟被圍板完全封住，全無任何景觀可言，但酒店方面聲稱這是一個特別設計的風水陣，能為住客帶來好運。與此形成強烈對比的，是另一款低層大床房，不僅開揚有景觀，收費更比風水房便宜近一半。雖然兩者設計和價錢差異極大，但據悉各有捧場客，滿足不同旅客的需求。
酒店創新服務！年中無休網上直播祈福
除了奇特的建築和房間設計，這間福祿壽酒店的另一大賣點，是近年緊貼潮流設立了網上直播間。這個直播間提供年中無休的網上祈福服務，讓無法親身到訪的網友也能透過網絡參與祈福。這種將傳統信仰與現代科技結合的創新服務，成功吸引了大量網民關注，也為酒店增添了更多話題性，使其不僅是一間住宿設施，更成為一個獨特的文化景點。
網民熱議奇特外觀：「住入神仙身體？」
節目播出後，酒店的奇特外觀立即引起網民洗版式討論，紛紛留言。「個酒店外型真係好衝擊！好想去打卡！」「住入福祿壽個身入面，會唔會特別好運？」「風水房冇窗都咁貴？真係信則有不信則無。」「24小時直播祈福好有gimmick，啱晒我哋呢啲懶人。」「憑外貌就贏咗，好想知入面仲有咩玩！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期