小花被斥背恆仔出軌事件再反轉！恆仔才是「派帽」者仲借醉咀Ivy So？

ToNick主音恆仔（趙善恆）與小花（譚杏藍）在去年2月結束了長達十年的戀情，當時他們表示是「和平分開」，但這段分手的餘波似乎未能平息，近日恆仔突然於IG爆出千字文，剖白自己曾抑鬱一年，而小花亦於IG回應事件，直言問心無愧。事後不少網民都認為是小花出軌，因此湧入女方IG大鬧，但有最新消息指出其實「派帽」者是恆仔！不過，以上資料由其他媒體獨家爆料，涉事當事人仍未有回應。