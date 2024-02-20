小花被斥背恆仔出軌事件再反轉！恆仔才是「派帽」者仲借醉咀Ivy So？
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ToNick主音恆仔（趙善恆）與小花（譚杏藍）在去年2月結束了長達十年的戀情，當時他們表示是「和平分開」，但這段分手的餘波似乎未能平息，近日恆仔突然於IG爆出千字文，剖白自己曾抑鬱一年，而小花亦於IG回應事件，直言問心無愧。事後不少網民都認為是小花出軌，因此湧入女方IG大鬧，但有最新消息指出其實「派帽」者是恆仔！不過，以上資料由其他媒體獨家爆料，涉事當事人仍未有回應。
恆仔才是出軌者 仲曾借醉咀Ivy So？
據媒體消息所指，有爆料人指出恆仔才是真正的出軌者，而且向來對感情不夠認真，在與女友小花交往10年期間，一直無結婚打算。而小花剖白中提到「真心祝福你們，兩位都曾經是我最親近的人，過得幸福快樂」，原來那個「親近的人」是小花的前化妝師Kylah。爆料人表示恆仔與小花的前化妝師Kylah自2021年12月開始有了私下往來，之後Kylah移居國外，兩人的關係暫時告一段落。然而，到了2022年初，當ToNick因工作前往國外時，恆仔主動聯繫Kylah，兩人很快重燃舊情。小花原本視恆仔為未來結婚對象，卻在朋友處得知男方出軌的消息，心碎之餘決定結束這段關係。小花曾為恆仔帶來不少工作機會，考慮到客戶關係，她遲遲未將分手消息公開。但恆仔不僅背叛了小花，還取走了她的所有客戶。另外，有消息透露恆仔曾試圖親近女團COLLAR的成員蘇雅琳（Ivy So），更借醉錫Ivy So，可惜遭到拒絕。不過，以上資料由其他媒體獨家爆料，涉事當事人仍未有回應。
小花被質疑出軌問心無愧 反強調恆仔新歡係好姊妹？
恆仔千字文一事後，不少網民都質疑小花出軌，小花其後於深夜在社交平台發長文回應。雖然小花在文中並未直接提及恆仔，但就暗示恆仔的演唱會門票於當日開賣，並寫道：「今天是你演唱會開賣的大日子，祝一切順利。」小花在文中雖然是祝福恆仔，但亦有所回應2人之間的感情問題：「而一段感情應該是雙向的，不是一人一手可以控制大局」、「對人對事我問心無愧」「真心祝福你們，兩位都曾經是我最親近的人，過得幸福快樂」，又表示自己也在為建立家庭而努力，疑似回應出軌傳聞。
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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：ig＠hanatam、ig＠kylahchan、《和解在後》