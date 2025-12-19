Sydney Sweeney化身「最索女傭」盤點《美傭誘罪》三大必睇位！ 12.19上映
悉尼斯威尼火辣變身性感女傭
《美傭誘罪》講述生活困窘的美莉（悉尼斯威尼飾）獲豪門太太妮娜（雅曼達施菲飾）聘用為住家女傭，滿心以為一切順利，卻發現妮娜人前表現親切，人後竟會忽然發狂。同時她亦不禁被高富帥的男主人安德魯所吸引，豪門深處愛慾交纏，美莉到底會是飛上枝頭變鳳凰，抑或墮入萬劫不復的深淵？悉尼斯威尼在片中不但要應付複雜的心理層次，更要展現性感魅力，她形容自己飾演的美莉「從一開始就很清楚自己的本性，她經歷了巨大的轉變，但她擁有強大的意志力，是個強悍的人」。
身材火辣成全片最大賣點
悉尼斯威尼近年憑《高校十八禁》、《白蓮會》等作品人氣急升，其火辣身材更是網民熱議焦點。在《美傭誘罪》中，她不但要演繹內心強大的女主角，更要展現性感魅力引人犯罪。雅曼達施菲大讚她的表現：「悉尼是飾演美莉的完美人選，她對生命充滿熱情，你能看得出她滿懷好奇心，很配合美莉的角色。」雅曼達施菲更形容與悉尼斯威尼合作是「視覺享受」，大讚她「不僅有外表，內在的演技亦不惹少」。悉尼斯威尼今次除了幕前演出搏殺，更擔任執行監製，她拍心口包保：「你們會睇到一切期待的東西，有伏筆，有劇情反轉，有愛情，有超勁的激情！」
三大必睇位引爆觀影慾望
第一大必睇位是悉尼斯威尼與雅曼達施菲的豪門鬥戲大戰！兩位性感女神在片中既有火爆互片，又有攻心計的場面，雅曼達施菲要飾演雙面蛇蠍美人，情緒大起大落，她笑言「這是自《辣妹過招》的Karen以來，我演過最有趣的角色」。第二大必睇位是層層反轉的懸疑佈局，原著小說於2023年國際驚悚作家獎入圍最佳小說決選名單，故事揉合了家庭懸疑、心理驚悚、浪漫情慾和社會議題，多重敘事層層反轉，未到最後都猜不到結局！第三大必睇位是四位高顏值男神女神的精彩演出，除了悉尼斯威尼和雅曼達施菲外，《痛愛完成式》班頓史倫拿飾演高富帥人夫，《禁室365天》米歇爾摩隆飾演神秘的豪宅管理員，顏值爆燈絕對是視覺盛宴！
導演大讚最啱聖誕睇
由《最爆伴娘團》、《小心幫忙》鬼才導演保羅菲執導的《美傭誘罪》，完美展現了自己執導女人戲以及懸疑題材的出色功架。他形容《美傭誘罪》的懸疑佈局剛好與聖誕氣氛不謀而合：「整部戲就像一份包裹得很精美的禮物，觀眾入場時，會滿心期待和懷著緊張心情，慢慢拆開這份禮物，而電影將會帶來層出不窮的懸疑驚喜。聖誕是歡樂時節，你會因此壓抑住你內心不斷翻騰的緊張感。當你去睇這部戲時，就可以徹底釋放自己！」原作者搶先觀賞《美傭誘罪》後，更感嘆電影改編更勝小說，形容「電影成功捕捉了讀者所有喜愛的元素，演員表現超乎期待」！