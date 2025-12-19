Sydney Sweeney化身「最索女傭」盤點《美傭誘罪》三大必睇位！ 12.19上映

28歲性感女神悉尼斯威尼（Sydney Sweeney）主演的心理驚慄新作《美傭誘罪》今日正式在香港上映，這部改編自全球大賣200萬冊暢銷懸疑小說的電影，集合四位超高顏值男神女神，絕對是聖誕檔期最值得入場的猛片！悉尼斯威尼在片中化身性感女傭，火辣身材成為全片最大看點，與雅曼達施菲（Amanda Seyfried）上演豪門鬥戲大戰，懸疑佈局媲美《失蹤罪》，保證令觀眾睇到停唔到手！