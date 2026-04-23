ViuTV宣布開拍港版《悠長假期》 Edan呂爵安挑戰木村拓哉神級角色！視后李佳芯驚喜加盟

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ViuTV為慶祝開台10周年投下震撼彈，今日（23日）在節目巡禮上宣布將翻拍日劇神作《悠長假期》，而主角人選更係估你唔到！由MIRROR成員呂爵安（Edan）挑戰木村拓哉的經典角色，夥拍驚喜跨台合作的視后李佳芯（Ali），呢個充滿反差感的新鮮組合即時引爆全城熱話，究竟Edan由諧星形象變身男神會唔會趕客，定係同Ali會擦出新火花，真係令人又驚又喜！

ViuTV開台10周年震撼彈 翻拍神劇《悠長假期》

ViuTV今日舉行《ViuTV 10周年午宴》，活動上宣布已成功取得日本富士電視台授權，將開拍港版《悠長假期》，為觀眾重塑呢套愛情經典。現場公布的演員陣容掀起全場高潮，男主角「瀨名秀俊」將由呂爵安（Edan）飾演，而女主角「葉山南」則破天荒由視后李佳芯擔綱！至於另外兩個經典角色，江𤒹生（AK）將會飾演原版中竹野內豐的角色，而COLLAR成員Ivy So蘇雅琳則飾演松隆子的角色，卡士配搭極具話題性。

Edan呂爵安接棒木村拓哉 直言壓力極大

對於要挑戰神級演員木村拓哉的經典角色，Edan在台上坦言壓力山大，更忍唔住自嘲一番。佢表示：「坦白講，開頭收到呢個消息都打咗個突，搵我做木村，係咪玩啊？因為我對上一個角色係《大叔的愛》嘅『田中圭』，冇諗過突然間由變『木村』。」不過Edan亦都話呢個係一個好好嘅機會，一定會好好準備同把握，希望拍出有香港特色嘅《悠長假期》俾大家睇。

Anson Lo Ivy So有望合體 翻拍《金秘書為何那樣》

除咗《悠長假期》之外，ViuTV亦預告另一翻拍大計，就係正與韓國方面積極洽談版權的超人氣韓劇《金秘書為何那樣》。雖然合約細節仲傾緊，但ViuTV已率先公布屬意由「教主」盧瀚霆Anson Lo）飾演原版朴敍俊的霸道副會長，而秘書一角則由Ivy So擔任，組成全新螢幕情侶。Ivy So在台上亦難掩興奮心情，透露：「已經全力準備中！」睇嚟觀眾好快就可以見到呢對新CP誕生。

網民反應兩極 期待視后李佳芯救亡

消息一出，網民反應即時大洗版，討論區瞬間被推爆！唔少網民對Edan挑戰木村拓哉表示擔心，留言話「Edan做木村？係咪玩嘢呀？求下ViuTV唔好搞爛套神劇啦」、「由田中圭變木村，個反差大到接受唔到」。不過，亦有大量觀眾對李佳芯的加盟表示極度期待，認為有視后坐鎮絕對係信心保證，「有Ali Lee喎！即刻想睇！視后級演技實有保證」、「Ali過檔ViuTV第一擊，點都要撐啦」、「呢個組合好新鮮，可能會有意想唔到嘅化學作用」。

悠長假期 呂爵安 （圖片來源：東方新地）
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悠長假期 呂爵安 （圖片來源：東方新地）
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悠長假期 呂爵安 （圖片來源：網上圖片）
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悠長假期 呂爵安 （圖片來源：《悠長假期》海報）
（圖片來源：《悠長假期》海報）

圖片來源：東方新地、網上圖片、《悠長假期》海報資料或影片來源：原文刊於新假期

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