ViuTV宣布開拍港版《悠長假期》 Edan呂爵安挑戰木村拓哉神級角色！視后李佳芯驚喜加盟
ViuTV開台10周年震撼彈 翻拍神劇《悠長假期》
ViuTV今日舉行《ViuTV 10周年午宴》，活動上宣布已成功取得日本富士電視台授權，將開拍港版《悠長假期》，為觀眾重塑呢套愛情經典。現場公布的演員陣容掀起全場高潮，男主角「瀨名秀俊」將由呂爵安（Edan）飾演，而女主角「葉山南」則破天荒由視后李佳芯擔綱！至於另外兩個經典角色，江𤒹生（AK）將會飾演原版中竹野內豐的角色，而COLLAR成員Ivy So蘇雅琳則飾演松隆子的角色，卡士配搭極具話題性。
Edan呂爵安接棒木村拓哉 直言壓力極大
對於要挑戰神級演員木村拓哉的經典角色，Edan在台上坦言壓力山大，更忍唔住自嘲一番。佢表示：「坦白講，開頭收到呢個消息都打咗個突，搵我做木村，係咪玩啊？因為我對上一個角色係《大叔的愛》嘅『田中圭』，冇諗過突然間由變『木村』。」不過Edan亦都話呢個係一個好好嘅機會，一定會好好準備同把握，希望拍出有香港特色嘅《悠長假期》俾大家睇。
Anson Lo Ivy So有望合體 翻拍《金秘書為何那樣》
除咗《悠長假期》之外，ViuTV亦預告另一翻拍大計，就係正與韓國方面積極洽談版權的超人氣韓劇《金秘書為何那樣》。雖然合約細節仲傾緊，但ViuTV已率先公布屬意由「教主」盧瀚霆（Anson Lo）飾演原版朴敍俊的霸道副會長，而秘書一角則由Ivy So擔任，組成全新螢幕情侶。Ivy So在台上亦難掩興奮心情，透露：「已經全力準備中！」睇嚟觀眾好快就可以見到呢對新CP誕生。
網民反應兩極 期待視后李佳芯救亡
消息一出，網民反應即時大洗版，討論區瞬間被推爆！唔少網民對Edan挑戰木村拓哉表示擔心，留言話「Edan做木村？係咪玩嘢呀？求下ViuTV唔好搞爛套神劇啦」、「由田中圭變木村，個反差大到接受唔到」。不過，亦有大量觀眾對李佳芯的加盟表示極度期待，認為有視后坐鎮絕對係信心保證，「有Ali Lee喎！即刻想睇！視后級演技實有保證」、「Ali過檔ViuTV第一擊，點都要撐啦」、「呢個組合好新鮮，可能會有意想唔到嘅化學作用」。