ViuTV宣布開拍港版《悠長假期》 Edan呂爵安挑戰木村拓哉神級角色！視后李佳芯驚喜加盟

ViuTV為慶祝開台10周年投下震撼彈，今日（23日）在節目巡禮上宣布將翻拍日劇神作《悠長假期》，而主角人選更係估你唔到！由MIRROR成員呂爵安（Edan）挑戰木村拓哉的經典角色，夥拍驚喜跨台合作的視后李佳芯（Ali），呢個充滿反差感的新鮮組合即時引爆全城熱話，究竟Edan由諧星形象變身男神會唔會趕客，定係同Ali會擦出新火花，真係令人又驚又喜！