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情人節盤點圈中9大單身女筍盤 個個有財又有貌

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情人節單身又使咩怕？圈中有不少單身女筍盤，個個有財又有貌，相信未來好快就可以封盤！

情人節盤點圈中9大單身女筍盤

1.高海寧 揀對象用爸爸做標準

現年36歲的高海寧（高Ling）曾與音樂人鄧智偉秘戀5年，直到2020年分手後，高Ling才承認二人拍過拖，之後高Ling一直單身至今，她曾指身邊不乏追求者，但都係冇感覺撻唔著，唔想為拍拖而拍拖。她近日出席活動，也有講到擇偶標準，表示要似她爸爸：「我有乜困難爸爸都會幫我，又將我放喺第一位，好錫我，所以令我對男士嘅要求都定得好高。」

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久未派福利的高Ling，在新節目《吃貨橫掃曼谷》性感出浴。（圖片來源：TVB《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）
情人節 吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 好鬼正衰妹！
高Ling經常做運動，身形Keep得十分好。（圖片來源：TVB《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）

2.彭慧中 最睇重持久力

33歲彭慧中以主持《流行都市》入屋，亦有參與不少J2節目，雖然少有其他拍劇工作，不過擁有33C上圍的她知名度與人氣一直不弱，網民更封她為「J慧中」。彭慧中家底豐厚，有指爸爸擁有多間貿易公司，身家過億，她自己亦坐擁3,000呎獨立居。2018年她曾公開有個從事金融業的男友，但到2020年她自爆已甩拖。講到擇偶條件，她曾表示堅持好重要，要對她持續追求展現出真心，才能令她動心。

情人節 吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 彭慧中出場。
彭慧中都有份拍《吃貨橫掃曼谷》，大晒Fit爆水著造型。（圖片來源：TVB《吃貨橫掃曼谷》預告截圖）
情人節 吃貨橫掃曼谷 正妹挑戰尺度 日前彭慧中上載一張身穿中空裝的圖片上社交網，即成網民熱議對象。
彭慧中曾身穿中空裝，即成網民熱議對象。（圖片來源：[email protected]

3.李佳芯 降低擇偶要求

被封為「零死角女神」的視后李佳芯（Ali）現年40歲，2021年她與陳炳銓7年情玩完後，至今曾傳出密會蟲草大王、翻撻舊愛及有新歡等緋聞，但她都一一否認。李佳芯曾坦言恨拍拖，但被問擇偶條件，她笑言要交給上天安排，現在她不會特別加設條件，或要求尋找靈魂伴侶，只想對象能溝通到，及可以和她相愛。

情人節 李佳芯甩拖後仍有不少緋聞，但她都一一否認。
李佳芯甩拖後仍有不少緋聞，但她都一一否認。（圖片來源：[email protected]
情人節 有種好男人 大結局 有種好男人 劇中兩大女神Ali及陳自瑤Yoyo）將進行終極對決，前者以仙氣喱士白色長裙Look登場，迎戰後者展現完美身段的白雪雪婚紗Look
Ali早前主演《有種好男人》時，以仙氣喱士白色長裙Look登場，獲讚更勝婚紗Look的陳自瑤（Yoyo）。（圖片來源：TVB提供）

4.陳瀅 直認恨嫁拒拍散拖

33歲陳瀅入行以來緋聞多多，包括周嘉洛、方力申、張振朗、黃宗澤及羅天宇等，但公開拍過拖的只有賭王仔何猷亨，兩人在2016年分手，之後陳瀅一直單身至今，她接受訪問時，曾表示單身得太耐，雖然仍恨拍拖，但已放棄了在35歲前成家立室的目標，雖然仍想要小朋友，但認為可以選擇領養、代母、雪卵等方法，而不會再限制自己要幾時結婚生仔。單身近7年的她又表示已不會再像以前一樣抱著拍散拖的心態，而是要確定對方是一個可以結婚的對象，才會開始新戀情。

情人節 龔嘉欣 龔嘉欣寸完陳瀅之後，似乎無乜運行！
陳瀅近年升呢做一綫花旦，同時亦緋聞多多。（圖片來源：[email protected]
情人節 陳瀅 時裝車禍 陳瀅時尚車禍
雖然被封「肥瀅」兼經常發生「時裝車禍」，但仍有不少網民大讚陳瀅十分索！（圖片來源：[email protected]

5.廖碧兒享受單身生活

已踏入44歲的廖碧兒當年撇甩拍拖6年的陳豪後，一直被笑「走寶」至今，此外她還與劉愷威、富二代林忠豪及盧啟賢拍過拖，又與法籍Emmanuel John於2008年結婚，但2012年爆出兩人已離婚。現在廖碧兒表示好享受單身貴族的生活，除了去進修碩士課程及經營紅酒生意外，又周遊列國，相當寫意。

情人節 廖碧兒 著住三點式泳衣的廖碧兒烏身倒奶。
廖碧兒當年搭上李澤楷表弟林忠豪即狠撇陳豪，自 此被貼上「拜金女」標籤。（圖片來源：[email protected]
情人節 廖碧兒 廖碧兒透露這張靚相的拍攝地點是在拉斯維加斯的百樂宮酒店，在賭城逗留兩日後，她便起程飛到了溫哥華。
廖碧兒曾表示自己5歲時已夢想生小朋友，20歲開始憧憬結婚，可惜感情事不能強求。（圖片來源：[email protected]

6.唐詩詠 恨做絕世好太太

41歲唐詩詠雖然有「不能錯過的女友」稱號，但多年來情路坎坷，曾與余文樂、崔建邦、洪永城及有「教育界王力宏」之稱的陳思銘拍過拖，但最終都未能開花結果，近年她與伍允龍傳出緋聞，但她強調只是朋友關係。她曾表示自己最想做的其實是「絕世好太太」 ，她覺得做女人應該以「絕世好太太」為目標，她心目中覺得一個好太太應該係既可以擁有自己獨立嘅事業，同時又可以照顧好一個家庭，咁就最Perfect！

情人節 超能使者 唐詩詠 唐詩詠非常享受這個悠長假期。
唐詩詠話細個時想30歲前結婚，但依家都好享受單身，可以試多啲未做過嘅事。（圖片來源：[email protected]
情人節 講到擇偶條件，唐詩詠話EQ和IQ都要夠高，同埋要和她有相同興趣，包括鍾意睇戲、旅行、做運動等，最好仲要有相同信仰，大家都咁鍾意佛學。
講到擇偶條件，唐詩詠話EQ和IQ都要夠高，同埋要和她有相同興趣，包括鍾意睇戲、旅行、做運動等，最好仲要有相同信仰，大家都咁鍾意佛學。（圖片來源：[email protected]

7.胡定欣 獲阿Bob力讚其實好溫柔

現年41歲的胡定欣曾與吳浩康、馬國明、富二代沈柏淳及音樂人陳明道拍過拖，拍攝《城寨英雄》時她更傳出和陳展鵬撻著，不過之後陳展鵬同單文柔結婚，疑食檸檬的胡定欣被指自此同陳展鵬「面阻阻」。自2016年與陳道明分手後，胡定欣一直單身至今，連金牌媒人阿Bob都話要落足力幫胡定欣「脫單」，更大讚胡定欣其實一啲都唔惡：「佢嗰種溫柔、可愛同女性化係好正！」

情人節 胡定欣一向予人女強人感覺，她表示自己的擇偶條件是要有才華及識得下廚，以及要心地善良。
胡定欣一向予人女強人感覺，她表示自己的擇偶條件是要有才華及識得下廚，以及要心地善良。（圖片來源：[email protected]
情人節 胡定欣曾直認自己每段戀愛都很短暫，最長一次僅維持了兩年半。
胡定欣曾直認自己每段戀愛都很短暫，最長一次僅維持了兩年半。（圖片來源：[email protected]

8.姚子羚鍾情成熟型男士

「表哥」姚子羚（Elaine）現年42歲，曾與「有米闊少」鄭子邦拍拖3年，但到2018年分手收場，2019年，姚子羚又被爆戀上蔡宛珊（Sarika）前夫楊偉文（Raymond），更被指做了「三奶」，之後姚子羚公開表示兩人已分手，之後她一直單身至今。姚子羚曾表示鍾情成熟型男士，又列出多項要求，包括一定要錫老婆、脾氣好、識尊重別人、孝順父母及要心地善良。

情人節 姚子羚話遇到好男人的話唔介意閃婚。
姚子羚話遇到好男人的話唔介意閃婚。（圖片來源：新傳媒照片庫）

9.朱晨麗與何廣沛傳緋聞多年

35歲朱晨麗有「翻版陳法拉」之稱，入行12年緋聞多多，曾與馬國明、何廣沛、黃子恒、何君誠、港男李晉強等傳過緋聞，亦傳過搭上電子大王劉紀明、前經濟發展及勞工局局長葉澍堃的兒子葉瀚華等。其中與何廣沛的緋聞由2017年傳到現在，男方更曾多次被影到訪女方香閨，不過朱晨麗有指因為未揀定而一直未肯公開認愛。她曾表示自己的擇偶條件是要高大威猛、人好和孝順。

情人節 朱晨麗曾攞最佳女配角獎，《特技人》中更升呢做女主角。
朱晨麗曾攞最佳女配角獎，《特技人》中更升呢做女主角。（圖片來源：TVB《特技人》截圖）
情人節 朱晨麗 朱晨麗呢件賀年裝的確係好養眼。
朱晨麗早前分享拜年相，卻被指五官愈來愈標緻，靚樣進化到4.0。（圖片來源：[email protected]_zhu）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

情人節有什麼好去處推介？

情人節想攪攪新意思？多個商場都換上浪漫裝飾，讓情侶們甜蜜打卡，更有商場設置「戶外星空影院」，讓情侶們在漫天星宿下一邊欣賞電影，享受溫馨時光！即看：情人節好去處2023；除此之外，相信各位都很苦惱要揀甚麼餐廳，編輯為大家精選15間情人節餐廳，包括fine dining、自助餐、扒房及米芝蓮餐廳，價錢有平有貴，快啲bookmark定同男女朋友過一個浪漫情人節！

撰文：東方新地圖片來源：TVB《吃貨橫掃曼谷》預告截圖、[email protected][email protected]、TVB提供、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]、新傳媒照片庫、TVB《特技人》截圖、[email protected]_zhu

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