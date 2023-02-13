情人節盤點圈中9大單身女筍盤 個個有財又有貌
情人節盤點圈中9大單身女筍盤
1.高海寧 揀對象用爸爸做標準
現年36歲的高海寧（高Ling）曾與音樂人鄧智偉秘戀5年，直到2020年分手後，高Ling才承認二人拍過拖，之後高Ling一直單身至今，她曾指身邊不乏追求者，但都係冇感覺撻唔著，唔想為拍拖而拍拖。她近日出席活動，也有講到擇偶標準，表示要似她爸爸：「我有乜困難爸爸都會幫我，又將我放喺第一位，好錫我，所以令我對男士嘅要求都定得好高。」
2.彭慧中 最睇重持久力
33歲彭慧中以主持《流行都市》入屋，亦有參與不少J2節目，雖然少有其他拍劇工作，不過擁有33C上圍的她知名度與人氣一直不弱，網民更封她為「J慧中」。彭慧中家底豐厚，有指爸爸擁有多間貿易公司，身家過億，她自己亦坐擁3,000呎獨立居。2018年她曾公開有個從事金融業的男友，但到2020年她自爆已甩拖。講到擇偶條件，她曾表示堅持好重要，要對她持續追求展現出真心，才能令她動心。
3.李佳芯 降低擇偶要求
被封為「零死角女神」的視后李佳芯（Ali）現年40歲，2021年她與陳炳銓7年情玩完後，至今曾傳出密會蟲草大王、翻撻舊愛及有新歡等緋聞，但她都一一否認。李佳芯曾坦言恨拍拖，但被問擇偶條件，她笑言要交給上天安排，現在她不會特別加設條件，或要求尋找靈魂伴侶，只想對象能溝通到，及可以和她相愛。
4.陳瀅 直認恨嫁拒拍散拖
33歲陳瀅入行以來緋聞多多，包括周嘉洛、方力申、張振朗、黃宗澤及羅天宇等，但公開拍過拖的只有賭王仔何猷亨，兩人在2016年分手，之後陳瀅一直單身至今，她接受訪問時，曾表示單身得太耐，雖然仍恨拍拖，但已放棄了在35歲前成家立室的目標，雖然仍想要小朋友，但認為可以選擇領養、代母、雪卵等方法，而不會再限制自己要幾時結婚生仔。單身近7年的她又表示已不會再像以前一樣抱著拍散拖的心態，而是要確定對方是一個可以結婚的對象，才會開始新戀情。
5.廖碧兒享受單身生活
已踏入44歲的廖碧兒當年撇甩拍拖6年的陳豪後，一直被笑「走寶」至今，此外她還與劉愷威、富二代林忠豪及盧啟賢拍過拖，又與法籍Emmanuel John於2008年結婚，但2012年爆出兩人已離婚。現在廖碧兒表示好享受單身貴族的生活，除了去進修碩士課程及經營紅酒生意外，又周遊列國，相當寫意。
6.唐詩詠 恨做絕世好太太
41歲唐詩詠雖然有「不能錯過的女友」稱號，但多年來情路坎坷，曾與余文樂、崔建邦、洪永城及有「教育界王力宏」之稱的陳思銘拍過拖，但最終都未能開花結果，近年她與伍允龍傳出緋聞，但她強調只是朋友關係。她曾表示自己最想做的其實是「絕世好太太」 ，她覺得做女人應該以「絕世好太太」為目標，她心目中覺得一個好太太應該係既可以擁有自己獨立嘅事業，同時又可以照顧好一個家庭，咁就最Perfect！
7.胡定欣 獲阿Bob力讚其實好溫柔
現年41歲的胡定欣曾與吳浩康、馬國明、富二代沈柏淳及音樂人陳明道拍過拖，拍攝《城寨英雄》時她更傳出和陳展鵬撻著，不過之後陳展鵬同單文柔結婚，疑食檸檬的胡定欣被指自此同陳展鵬「面阻阻」。自2016年與陳道明分手後，胡定欣一直單身至今，連金牌媒人阿Bob都話要落足力幫胡定欣「脫單」，更大讚胡定欣其實一啲都唔惡：「佢嗰種溫柔、可愛同女性化係好正！」
8.姚子羚鍾情成熟型男士
「表哥」姚子羚（Elaine）現年42歲，曾與「有米闊少」鄭子邦拍拖3年，但到2018年分手收場，2019年，姚子羚又被爆戀上蔡宛珊（Sarika）前夫楊偉文（Raymond），更被指做了「三奶」，之後姚子羚公開表示兩人已分手，之後她一直單身至今。姚子羚曾表示鍾情成熟型男士，又列出多項要求，包括一定要錫老婆、脾氣好、識尊重別人、孝順父母及要心地善良。
9.朱晨麗與何廣沛傳緋聞多年
35歲朱晨麗有「翻版陳法拉」之稱，入行12年緋聞多多，曾與馬國明、何廣沛、黃子恒、何君誠、港男李晉強等傳過緋聞，亦傳過搭上電子大王劉紀明、前經濟發展及勞工局局長葉澍堃的兒子葉瀚華等。其中與何廣沛的緋聞由2017年傳到現在，男方更曾多次被影到訪女方香閨，不過朱晨麗有指因為未揀定而一直未肯公開認愛。她曾表示自己的擇偶條件是要高大威猛、人好和孝順。
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