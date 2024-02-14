2024情人節7對藝人情侶甜蜜盤點！有人低調放閃有人高調曬喜訊
情人節7對藝人情侶甜蜜盤點
麥明詩與盛勁為：互相求婚的甜蜜時刻
「十優港姐」麥明詩（Louisa）與男友盛勁為（Keith）拍拖三年多，到去年10月大方認愛，上月更宣布互相求婚成功，即將拉埋天窗。二人公布喜訊後，除了上載更多甜蜜合照，更表示要預習湊B，看來已有努力「造人」的大計。
鄧卓殷與郭子豪：突曬婚紗照惹誤會
2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）和郭子豪（Arnold）自2019年爆出戀情後愈愛愈高調，2人近年亦開始跳出電視框架以情侶檔搵食，在IG、小紅書等社交平台拍片放閃做「最萌身高差」網紅，早前二人突然在IG公開「婚照」：「一齊咗四年幾，應承咗大家，有好消息一定會同大家講，我哋終於……」不過2人原來並非拉埋天窗，而是一同北上參加新節目。
劉俊謙與蔡思韻：工作忙碌中的甜蜜愛情
劉俊謙和蔡思韻因拍攝電影《幻愛》而擦出愛火花，其後亦不時以情侶檔接拍廣告，及一同演出ViuTV劇集《940920》。正在事業上努力的二人近期均到台灣發展，劉俊謙更因拍Netflix台劇《此時此刻》爆紅，成為台港兩地的男神，蔡思韻近日上由小S 徐熙娣的綜藝節目宣傳新戲時，除了表示與劉俊謙關係穩定外，更暗示希望男友求婚。
廖子妤與盧鎮業：低調愛情的甜蜜力量
廖子妤（Fish）與男友盧鎮業（小野）的愛情故事同樣令人動容。Fish日前眼濕濕、聲震震宣布小野入圍金像獎影帝一幕，感動不少觀眾和粉絲。二人因拍戲認識，再發展成情侶，愛得低調但甜蜜，目前兩人事業已漸見成績，未知會否在愛情路上再進一步。
楊偲泳與張振朗：愈愛愈高調的甜蜜情侶
楊偲泳與張振朗2019年5月被網民踢爆在日本東京著情侶裝拍拖，之後兩人直認相愛，雖然鮮有貼出合照，但二人近年亦越愛越高調，經常被捕獲，更曾一同出席洪永城與梁諾妍婚禮，以及朋友聚會，楊偲泳更已融入張家，與張振朗一齊慶祝大嫂的生日，關係相當穩定。
邱士縉與李炘頤：拍拖6年經常被催婚
人氣男團MIRROR成員「大表哥」邱士縉（Stanley）與「大表嫂」李炘頤（Alina）拍拖6年多，2021年更開始同居，早前Stanley在MIRROR演唱會上騷肌大派福利，令全場觀眾High爆，完騷後Stanley即公開多謝女友Alina︰「冇佢幫我整嘢食、督促我，我一定做唔到。Thanks my apple pie！」非常Sweet！
陳瑞輝有新對象：被猜測將成MIRROR首位人夫
MIRROR的陳瑞輝（Frankie）前年5月與拍拖13年的圈外女友分手後，去年聖誕節疑似再次出Pool「脫單」，與一位女士大曬心心手勢，早前他接受訪問，更開心直認拍拖中，但因為對方是圈外人，不習慣太高調，所以不會公開太多詳情，令網民都紛紛猜測Frankie將會成為MIRROR中的首位人夫。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！