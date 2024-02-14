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2024情人節7對藝人情侶甜蜜盤點！有人低調放閃有人高調曬喜訊

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又到浪漫的情人節，今年有些藝人情侶選擇大方公開戀情，有些甚至「好事近」，讓網民紛紛送上祝福。在這個充滿愛的節日，讓我們一起來看看那些讓人羨慕的藝人情侶吧！

情人節7對藝人情侶甜蜜盤點

麥明詩與盛勁為：互相求婚的甜蜜時刻

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與男友盛勁為（Keith）拍拖三年多，到去年10月大方認愛，上月更宣布互相求婚成功，即將拉埋天窗。二人公布喜訊後，除了上載更多甜蜜合照，更表示要預習湊B，看來已有努力「造人」的大計。

情人節 32歲的麥明詩與33歲的盛勁為即將拉埋天窗。
32歲的麥明詩與33歲的盛勁為即將拉埋天窗。（圖片來源：IG@louisa_mak）
情人節 麥明詩向男友送上手錶求婚一幕，更令人感動。
麥明詩向男友送上手錶求婚一幕，更令人感動。（圖片來源：IG@keithshing）

鄧卓殷與郭子豪：突曬婚紗照惹誤會

2018年港姐亞軍鄧卓殷（Amber）和郭子豪（Arnold）自2019年爆出戀情後愈愛愈高調，2人近年亦開始跳出電視框架以情侶檔搵食，在IG、小紅書等社交平台拍片放閃做「最萌身高差」網紅，早前二人突然在IG公開「婚照」：「一齊咗四年幾，應承咗大家，有好消息一定會同大家講，我哋終於……」不過2人原來並非拉埋天窗，而是一同北上參加新節目。

情人節 農曆新年鄧卓殷和郭子豪再次高調放閃。
農曆新年鄧卓殷和郭子豪再次高調放閃。（圖片來源：[email protected]
情人節 鄧卓殷 郭子豪 鄧卓殷和郭子豪突然在IG公開「婚照」。
兩人早前突然在IG公開「婚照」。（圖片來源：[email protected]

劉俊謙與蔡思韻：工作忙碌中的甜蜜愛情

劉俊謙和蔡思韻因拍攝電影《幻愛》而擦出愛火花，其後亦不時以情侶檔接拍廣告，及一同演出ViuTV劇集《940920》。正在事業上努力的二人近期均到台灣發展，劉俊謙更因拍Netflix台劇《此時此刻》爆紅，成為台港兩地的男神，蔡思韻近日上由小S 徐熙娣的綜藝節目宣傳新戲時，除了表示與劉俊謙關係穩定外，更暗示希望男友求婚。

情人節 劉俊謙與蔡思韻拍拖近五年，一直愛得低調。
劉俊謙與蔡思韻拍拖近五年，一直愛得低調。（圖片來源：[email protected]
情人節 早前蔡思韻上節目時曾暗示今年「好事近」。
早前蔡思韻上節目時曾暗示今年「好事近」。（圖片來源：電視節目截圖）

廖子妤與盧鎮業：低調愛情的甜蜜力量

廖子妤（Fish）與男友盧鎮業（小野）的愛情故事同樣令人動容。Fish日前眼濕濕、聲震震宣布小野入圍金像獎影帝一幕，感動不少觀眾和粉絲。二人因拍戲認識，再發展成情侶，愛得低調但甜蜜，目前兩人事業已漸見成績，未知會否在愛情路上再進一步。

情人節 廖子妤與男友盧鎮業拍拖近6年，感情一直穩定。
廖子妤與男友盧鎮業拍拖近6年，感情一直穩定。（圖片來源：IG@fish331）
情人節 廖子妤日前眼濕濕、聲震震宣布男友入圍金像影帝一幕，感動不少觀眾和粉絲。
廖子妤日前眼濕濕、聲震震宣布男友入圍金像影帝一幕，感動不少觀眾和粉絲。（圖片來源：影片截圖）

楊偲泳與張振朗：愈愛愈高調的甜蜜情侶

楊偲泳與張振朗2019年5月被網民踢爆在日本東京著情侶裝拍拖，之後兩人直認相愛，雖然鮮有貼出合照，但二人近年亦越愛越高調，經常被捕獲，更曾一同出席洪永城與梁諾妍婚禮，以及朋友聚會，楊偲泳更已融入張家，與張振朗一齊慶祝大嫂的生日，關係相當穩定。

情人節 楊偲泳 性感 楊偲泳 上位 張振朗在西九龍藝術公園內的意大利餐廳與女友楊偲泳撐枱腳，二人邊傾邊食，氣氛好輕鬆，期間張振朗更瞪大對眼撩隔籬枱小朋友。
張振朗與女友楊偲泳拍拖多年，一直少有公開放閃。（圖片來源：新傳媒照片庫）
情人節 楊偲泳更已融入張家，與張振朗一齊慶祝大嫂的生日。
楊偲泳更已融入張家，與張振朗一齊慶祝大嫂的生日。（圖片來源：IG@owencheung）

邱士縉與李炘頤：拍拖6年經常被催婚

人氣男團MIRROR成員「大表哥」邱士縉（Stanley）與「大表嫂」李炘頤（Alina）拍拖6年多，2021年更開始同居，早前Stanley在MIRROR演唱會上騷肌大派福利，令全場觀眾High爆，完騷後Stanley即公開多謝女友Alina︰「冇佢幫我整嘢食、督促我，我一定做唔到。Thanks my apple pie！」非常Sweet！

情人節 「大表哥」與「大表嫂」不時公開放閃，因此也經常被粉絲催婚。
「大表哥」與「大表嫂」不時公開放閃，因此也經常被粉絲催婚。（圖片來源：IG@alinaln_）

陳瑞輝有新對象：被猜測將成MIRROR首位人夫

MIRROR的陳瑞輝（Frankie）前年5月與拍拖13年的圈外女友分手後，去年聖誕節疑似再次出Pool「脫單」，與一位女士大曬心心手勢，早前他接受訪問，更開心直認拍拖中，但因為對方是圈外人，不習慣太高調，所以不會公開太多詳情，令網民都紛紛猜測Frankie將會成為MIRROR中的首位人夫。

情人節 Frankie開心直認拍拖中。
Frankie開心直認拍拖中。（圖片來源：IG@frankie729）
情人節 Frankie的新對象是圈外人。
Frankie的新對象是圈外人。（圖片來源：IG@frankie729）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@louisa_mak、IG@keithshing、[email protected]、IG@alinaln_、[email protected]、電視節目截圖、IG@fish331、IG@frankie729、IG@owencheung、新傳媒照片庫

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