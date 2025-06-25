愛回家之開心速遞｜古佩玲深情分享「好朋友和愛人都是禮物」觸動觀眾心弦

古佩玲（Kelly）自從加入熱門電視劇《愛·回家之開心速遞》以來，已經快四年了。她在劇中飾演的角色「素素」，以其活潑可愛的形象贏得了眾多觀眾的喜愛。除了粉絲的熱烈支持，劇組成員間的深厚情誼也是她的強大後盾。