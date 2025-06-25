愛回家之開心速遞｜古佩玲深情分享「好朋友和愛人都是禮物」觸動觀眾心弦

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古佩玲（Kelly）自從加入熱門電視劇《愛·回家之開心速遞》以來，已經快四年了。她在劇中飾演的角色「素素」，以其活潑可愛的形象贏得了眾多觀眾的喜愛。除了粉絲的熱烈支持，劇組成員間的深厚情誼也是她的強大後盾。

劇情深情描繪 素素孤獨與關懷

在最近播出的第2583集中，劇情描述了素素對自己孤兒的身份感到深深的介懷。特別是當她看到好友姚焯菲（Chantel）飾演的彤彤在母親的寵愛下顯得幸福時，素素感到更加傷感。為了支持素素，劇中的角色們想方設法讓她開心，並精心為她準備了一場驚喜，讓她感受到來自朋友的關懷和家的溫暖。

古佩玲感慨分享 珍惜身邊人重要

古佩玲對這一集的劇情感觸頗深，她在社交媒體上分享了與劇組成員的合照，並感性地表示：「不僅僅是素素的劇情，也是我感同身受的一集。人這一輩子，會經歷無數大大小小的關卡，遇見形形色色的人，不管是至親家人，還是知心好友，只要在生命中的階段裡，真誠待我們，給予愛，給予幫助支持，都要銘記在心❤️」。她進一步感謝劇組所有成員的愛護：「無論在開心，或者迷茫或流淚的時候，謝謝你們都在。記住生命中對你好的人，珍惜愛你的人❤️很愛你們，也很謝謝你們，一直用正能量與愛包圍著我。“好的朋友和愛人都是禮物，他們給了我足夠多的愛意和真誠”努力！也請相信一切都會有最好的安排」。

愛·回家之開心速遞 （圖片來源：TVB）
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愛·回家之開心速遞 （圖片來源：TVB）
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愛·回家之開心速遞 （圖片來源：古佩玲IG）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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