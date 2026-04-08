愛‧回家之開心速遞｜82歲劉丹激吻87歲陳師奶！上演170歲世紀之吻 丹爺驚呼：有驚冇喜

明晚（9日）播出的《愛‧回家之開心速遞》將上演震撼一幕，82歲的劉丹（丹爺）與87歲的「食屎陳師奶」孫慧蓮驚爆黃昏戀！劇情講述二人將上演一場「豉油世紀之吻」，合計170歲的親熱戲碼絕對是電視史上罕見，究竟是甚麼驚人秘密，竟讓根叔甘願獻出螢幕初吻？