愛‧回家之開心速遞｜82歲劉丹激吻87歲陳師奶！上演170歲世紀之吻 丹爺驚呼：有驚冇喜
明晚劇情大暴走 根叔驚爆豉油之戀
在明晚（9日）播出的《愛‧回家之開心速遞》中，劇情將會圍繞一樽「便宜豉油」展開。劇中「肥佬陳」（黃志榮飾）與其妹「陳法拉」（袁潔儀飾）每日都到熊家拿取豉油，引起熊家眾人不滿，唯獨根叔（劉丹飾）表現得毫不介意，更樂意每日奉上。熊家上下為查出根叔心甘情願的原因，決定各出奇謀，甚至不惜「恐嚇」肥佬陳，最終成功逼使根叔投降，驚爆他與「食屎陳師奶」（孫慧蓮飾）之間埋藏已久的驚人秘密，原來一切都源於一段曲折離奇的「豉油之戀」。為了配合這段黃昏戀，劇組更安排了玩味十足的「復古式運功療傷」情節，以及最令人期待的「老派約會式」的「豉油世紀之吻」，畫面極具衝擊性。
劉丹首談170歲激吻戲 直言有驚冇喜
對於年屆82歲高齡依然要拍攝如此大膽的親熱戲，主角劉丹在接受訪問時，坦言感受相當複雜。他幽默地以四個字總結這次拍攝體驗，直言過程絕對是驚嚇多於驚喜。劉丹受訪時被問到拍攝感受，他隨即爆出金句：「有驚冇喜」。他更補充，自己已經很久沒有這種「驚嚇」的拍攝機會，言談間充滿無奈又搞笑的意味。丹爺表示：「我都差唔多 30 幾年冇呢啲咁驚嚇嘅機會！」這番幽默的回應，讓外界更加好奇這場「世紀之吻」的實際拍攝情況，以及丹爺在現場的真實反應，絕對是劇集的一大看點。
開心速遞劇情再破格 屢創瘋狂話題
《愛‧回家之開心速遞》作為長壽處境劇，向來以緊貼時事和天馬行空的劇情見稱，多年來創造了不少經典又瘋狂的劇情，成功維持高收視與討論度。從惡搞經典電影橋段，到影射城中熱話，劇組的創意似乎沒有極限。這次安排兩位合計170歲的資深演員上演「世紀之吻」，再次證明了編劇團隊的大膽作風。這次的「豉油之戀」不僅僅是一段黃昏戀，更加入了英雄救美、眼淚的秘密等元素，將老派浪漫與無厘頭喜劇共冶一爐。這種不斷打破常規的劇情設定，正是《愛‧回家》能夠長做長有，深受觀眾喜愛的核心原因。
網民洗版期待：今次真係大場面
「豉油世紀之吻」預告一出，立即在網上各大討論區引發熱議，網民對這段超破格的「黃昏戀」感到既震驚又期待，紛紛表示一定要準時收看，更稱讚兩位老戲骨非常專業。有網民留言：「今次編劇真係玩得好大！170歲嘅吻戲，諗都未諗過！」、「丹爺同食屎陳師奶都好專業，好佩服佢哋！」、「為咗睇呢場豉油之吻，今晚一定要推晒所有約會！」、「究竟根叔有咩秘密？搞到我好好奇！」、「《愛‧回家》真係永遠唔會令人失望，次次都有新驚喜！」