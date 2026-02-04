愛‧回家｜54歲樊亦敏激咀細22年丘梓謙！破格之吻零違和感 網民激讚：勁有火花

《愛‧回家之開心速遞》昨晚（3日）上演超衝擊一幕！年屆54歲的「三太」樊亦敏，竟然同劇中相差22年的「蔥頭」丘梓謙上演咀對咀激吻戲，場面震撼！這個打破年齡界限的破格之吻，不但沒有「母子戀」的尷尬感覺，更被網民大讚CP感十足，究竟呢對「期間限定CP」點解咁有火花？