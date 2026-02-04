愛‧回家｜54歲樊亦敏激咀細22年丘梓謙！破格之吻零違和感 網民激讚：勁有火花
《愛‧回家之開心速遞》昨晚（3日）上演超衝擊一幕！年屆54歲的「三太」樊亦敏，竟然同劇中相差22年的「蔥頭」丘梓謙上演咀對咀激吻戲，場面震撼！這個打破年齡界限的破格之吻，不但沒有「母子戀」的尷尬感覺，更被網民大讚CP感十足，究竟呢對「期間限定CP」點解咁有火花？
三太蔥頭意外接吻 驚揭媽媽真正身份
在昨晚播出的戲中戲《媽媽在哪兒》大結局中，劇情講述蔥頭（丘梓謙飾）與兩名兒子金城安（周嘉洛飾）及艾頓壯（焦浩軒飾）多年來一直尋找失散的「媽媽」。就在此時，乾媽三太（樊亦敏飾）一個不小心，竟與蔥頭電光火石之間咀對咀接吻，二人即時過電！更衝擊的是，這一吻竟揭發三太就是他們一直尋找的「媽媽」，神反轉的劇情令所有觀眾意想不到，絕對是全晚高潮所在。
盤點愛回家經典咀戲 今次最意料之外
《愛‧回家》播出9年以來，誕生過不少甜蜜接吻鏡頭，睇到觀眾心心眼。不過昨晚三太與蔥頭的一吻，則絕對是「爆笑」兼「意料之外」系列！現實中54歲的樊亦敏與32歲的丘梓謙足足相差22年，但難得二人的吻戲完全沒有違和感，更沒有觀眾擔心的「母子戀」感覺，反而火花四濺，成功塑造出一對極具新鮮感的「期間限定」CP，引起網民熱烈討論。
觀眾對期間限定CP勁受落 讚冇母子戀感覺
對於這對年齡差距甚大的螢幕情侶，觀眾反應卻出奇地正面！大批網民湧入討論區留言，激讚二人CP感十足，完全沒有「母子戀」的感覺，反而「勁有火花」，大讚二人演技出色，令這段破格的感情線變得相當有趣。不少觀眾表示對這對「期間限定」CP大感驚喜，認為是近期劇集的一大亮點，成功打破了傳統愛情劇的框架，帶來無限新鮮感。
