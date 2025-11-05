港姐邵初《愛回家》戀上63歲區瑞偉？｜一集換兩套貼身運動裝 網民激讚：太完美！
昨晚劇情大暴走 邵初貼身運動裝成焦點
在昨晚播出的「Mission impossible：KC 逆轉人生」單元中，劇情講述KC因誤會姪仔Terry（李偉健飾）有肝硬化而決心捐肝，卻發現自己有脂肪肝。為改善健康，KC找來游泳教練Latte（賴彥妤飾）進行地獄式訓練，此舉卻引來下屬Minnie誤會他為溝女而曠工。Minnie主動找Latte理論，幾經波折後，最終更取代教練親自督促KC，不但成為他的健身教練，更貼心準備健康餐，二人關係一日千里，互動充滿曖昧氣氛，令觀眾看得相當投入。
63歲區瑞偉搞笑晒肌 被封「港版007」
現年63歲的區瑞偉在劇中雖然飾演有脂肪肝的角色，但現實中身手與身形依然保持極高水準。劇中一幕他拿著手機嬌俏地對著胸肌自拍，大騷白滑胸肌，喜感十足，成為網民熱話。事實上，區瑞偉擁有深厚的功夫底子，求學時期曾是體操運動員，主攻跳鞍馬項目。他在1982年加入邵氏訓練班後更擔任過龍虎武師，早年亦曾到內地做武術指導，加上至今俊朗不減的外型，難怪被網民大讚保養得宜，更封他為「港版007」，魅力驚人。
港姐邵初演技大躍進 完美駕馭多重情緒
身為港姐季軍兼「友誼小姐」的邵初，在昨晚一集表現極為搶眼，除了靚靚OL造型、跌落水的「Get Wet Look」以及青春感十足的貼身運動裝外，其演技亦獲網民一致讚賞。劇中她經歷激心、震撼、謙卑、求和到開心等多重情緒轉折，尤其向教練道歉後跳水一幕，情緒演繹相當到位，獲讚有顯著進步。邵初穿上貼身運動褲及小背心，無論是踩單車還是坐下，腹部都依然平坦零贅肉，弗爆身材成功吸引觀眾眼球，證明她為角色下了不少苦功。
網民洗版激讚邵初：「Minnie太完美了！」
劇集播出後，網民的討論焦點幾乎一面倒落在邵初身上，大讚她演技與外型兼備，留言洗版式湧現。不少網民對其完美身形表示驚訝：「邵初單車運動裝顯得好弗」、「即使坐著吃東西，肚子位置依然零贅肉」。同時，她的演出也備受肯定：「邵初本身就很穩重，發揮得越來越好」、「同教練道歉跳水嗰一場，我覺得 Minnie 的情緒很到位。」更有粉絲大讚：「Minnie 太完美了」、「終於見到 Minnie 唔係返工 Look」、「邵初好有女人味」。