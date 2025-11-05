港姐邵初《愛回家》戀上63歲區瑞偉？｜一集換兩套貼身運動裝 網民激讚：太完美！

昨晚（4日）播出的《愛‧回家之開心速遞》「全運會篇」中，港姐邵初飾演的Minnie與63歲KC（區瑞偉飾）關係曖昧升溫，場面勁有火花！邵初更一連換上兩套貼身運動裝，大騷零贅肉完美身材，即使坐低踩單車都依然弗爆，二人關係突飛猛進，究竟是劇情所需還是另有內情？