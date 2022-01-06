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愛上我的衰神｜區明妙演技發人心寒 曾獲邀到韓國受訓有「港版子渝」之稱

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撰文：東方新地

由胡鴻鈞及陳嘉慧（飾演潘小渝）領銜主演的TVB劇《愛上我的衰神》明日大結局，劇情已達緊湊高峰，潘小渝死因揭曉，而飾演年輕版潘小渝的區明妙，在被虐殺的過程中，演活絕望、怨恨的心境情緒變化，令觀眾看得不寒而慄！

文：東方新地｜圖：[email protected]__au、《愛上我的衰神》截圖

區明妙在劇中飾演年輕時的潘小渝。本來可愛甜美的女孩，因錯愛白卡佬美術老師而慘遭毒手。（圖片來源：《愛上我的衰神》截圖）
區明妙在劇中飾演年輕時的潘小渝。本來可愛甜美的女孩，因錯愛白卡佬美術老師而慘遭毒手。（圖片來源：《愛上我的衰神》截圖）

虐殺經過

飾演年輕版潘小渝的區明妙，被師生戀戀人許俊豪被虐殺經過：
中學美術老師許俊豪因畫畫沒靈感，用玻璃瓶對區明妙狂打猛擲致頭破血流，從而激發作畫靈感。之後區明妙慌忙逃走並躲了起來，最終還是被白卡變態佬許俊豪發現，且變本加厲地將區明妙扻頭埋牆，令女方經歷粗暴施虐而含怨死去。未完，許俊豪更把屍首帶回並擺好姿勢，繼續他的變態畫作。

區明妙在劇中被虐殺，她的痛苦表情叫人看得心痛。（圖片來源：《愛上我的衰神》截圖）
區明妙在劇中被虐殺，她的痛苦表情叫人看得心痛。（圖片來源：《愛上我的衰神》截圖）
區明妙的屍體被拖回，死後繼續被利用，而她那死得怨恨的眼神，叫人心寒。（圖片來源：《愛上我的衰神》截圖）
區明妙的屍體被拖回，死後繼續被利用，而她那死得怨恨的眼神，叫人心寒。（圖片來源：《愛上我的衰神》截圖）
許俊豪對著屍體，創作靈感泉湧！（圖片來源：《愛上我的衰神》截圖）
許俊豪對著屍體，創作靈感泉湧！（圖片來源：《愛上我的衰神》截圖）

殘殺逼真，網民唔敢睇

區明妙劇中演技令人印象深刻，由與許俊豪相戀接吻的甜美可人兒，到遭戀人施暴虐殺的淒慘、無助最後死不瞑目，層層遞進扣人心弦，張力滿分，連要求高的網民都睇到爆晒粗鬧：「救命！搞唔掂。」「磁能線！唔敢睇。」更讚：「拍得好真，區明妙個死樣，畀佢咁樣睥住都幾恐怖！」

對於演技被讚，區明妙表示潘小渝這個角色因為太慘，所以很容易入戲，情緒爆發時淚水也停不了。其實她13歲已到家燕媽媽藝術中心上演藝課，之後一直有演出機會，包括：《一屋老友記》、《她她她的少女時代》、《使徒行者3》、《星空下的仁醫》等近20部劇，演藝路無可限量。

網民直言區明妙死後的眼神戾氣重，令人不敢直視。（圖片來源：《愛上我的衰神》截圖）
網民直言區明妙死後的眼神戾氣重，令人不敢直視。（圖片來源：《愛上我的衰神》截圖）

曾被邀做韓國練習生，為演戲留TVB

此外，區明妙與《聲夢傳奇》Yumi鍾柔美、《全民造星IV》何榛綦、《全民造星III》阿Cloud雲浩影等人一樣，都是家燕媽媽旗下女子組合Honey Bees的成員之一，有一定唱歌和跳舞實力。更把炮的是，區明妙憑清純外貌一度被網民封為「港版周子瑜」，且在2017年曾被韓國公司邀請當練習生受訓，但當時其她指自己當時尚未完成學業，而且認為韓國競爭太大，加上她愛演戲多過唱歌，所以最終選擇留在香港發展。以她演技及外在條件，TVB算是執到好籌，但識唔識用又係另一回事。

現年才20歲的區明妙已有很多演出經驗，加上「港版周子瑜」稱號及相對應的外表，能虜走不少觀眾歡心。加上有一定跳唱實力，連韓國公司也曾對她唾青，適當使用必成大器。（圖片來源：IG@miumiu__au）
現年才20歲的區明妙已有很多演出經驗，加上「港版周子瑜」稱號及相對應的外表，能虜走不少觀眾歡心。加上有一定跳唱實力，連韓國公司也曾對她唾青，適當使用必成大器。（圖片來源：[email protected]__au）
（圖片來源：IG@miumiu__au）
（圖片來源：[email protected]__au）
（圖片來源：IG@miumiu__au）
（圖片來源：[email protected]__au）
（圖片來源：IG@miumiu__au）
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（圖片來源：IG@miumiu__au）
（圖片來源：[email protected]__au）
（圖片來源：IG@miumiu__au）
（圖片來源：[email protected]__au）
清純而有氣質的她，早前被網民封為「港版周子瑜」。
清純而有氣質的她，早前被網民封為「港版周子瑜」。（東方新地資料庫）
Miumiu 自13歲開始到家燕媽媽藝術中心上堂，從而發現自己對演戲的興趣，首部處女作是在2016年播映的劇集《 一屋老友記 》，在劇中飾演滕麗名的少女版角色，她笑言：「 我入行時已經係大童，相對其他童星嚟講算係比較遲入行嘅一個。
Miumiu 自13歲開始到家燕媽媽藝術中心上堂，從而發現自己對演戲的興趣，首部處女作是在2016年播映的劇集《 一屋老友記 》，在劇中飾演滕麗名的少女版角色，她笑言：「 我入行時已經係大童，相對其他童星嚟講算係比較遲入行嘅一個。（東方新地資料庫）
Miumiu 現正就讀城大專上學院的雙語傳意副學士，選修法文及英文，她表示將來會同時兼顧學業及演戲。
Miumiu 現正就讀城大專上學院的雙語傳意副學士，選修法文及英文，她表示將來會同時兼顧學業及演戲。（東方新地資料庫）
Miumiu曾與家燕媽媽一齊拍廣告，又試過跟家燕媽媽去雲頂、新加坡、廣州等地登台演出，她笑指這些都是她的青春回憶。
Miumiu曾與家燕媽媽一齊拍廣告，又試過跟家燕媽媽去雲頂、新加坡、廣州等地登台演出，她笑指這些都是她的青春回憶。（東方新地資料庫）
Miumiu去年在 《她她她的少女時代》 飾演少女版田蕊妮，是她入行以來戲份最多的一部劇集，她直言曾為了角色的打戲而特別去學打泰拳，更因此而撞瘀額頭。
Miumiu去年在 《她她她的少女時代》 飾演少女版田蕊妮，是她入行以來戲份最多的一部劇集，她直言曾為了角色的打戲而特別去學打泰拳，更因此而撞瘀額頭。（東方新地資料庫）
Miumiu早前在《法證先鋒IV》中飾演被強姦的少女丁小盈，因證據不足犯人被當庭釋放，令她即時崩潰爆喊，並在母親面前跳樓自殺一幕，演技備受讚賞。
（東方新地資料庫）
Miumiu 平日表情多多，絕對適合做演員！
Miumiu 平日表情多多，絕對適合做演員！（東方新地資料庫）
Miumiu直言熱愛演戲，是因為在演出時可以嘗試到許多不同的體驗：「譬如我試過拍打戲，但係喺現實生活中我唔會咁打人，之前我仲試過拍跳樓、跳海嘅戲，我真係覺得呢啲係好得意嘅經驗。」
（東方新地資料庫）

加入《地產仔》做「拜金女」 靠蘿莉裝呃宅男錢

2020年，Miumiu曾在ViuTV劇集集《地產仔》中三度似蘿莉裝束出現在鏡頭前，靠青春少艾的氣質從「雞哥哥」那裡成功得到金錢和名貴手錶。雖然戲份不算太多，但勝在夠搶眼，「拜金女」形象入型入格！希望接下來Minmiu能夠有更加多機會演出！

Miumiu在地產仔》以Cute爆的Cosplay造型演繹 「Alice BB 」一角，每次出現都只為欺騙胡子彤所飾演的IT宅男 「盲雞」 金錢。
Miumiu在《地產仔》以Cute爆的Cosplay造型演繹 「Alice BB 」一角，每次出現都只為欺騙胡子彤所飾演的IT宅男 「盲雞」 金錢。（東方新地資料庫）
19歲區明妙被封「港版周子瑜」 拒做韓國練習生加入《地產仔》呃宅男錢
（圖片來源：《地產仔》截圖）

19歲區明妙被封「港版周子瑜」 拒做韓國練習生加入《地產仔》呃宅男錢

19歲區明妙被封「港版周子瑜」 拒做韓國練習生加入《地產仔》呃宅男錢

Miumiu在劇中有多個Lolita造型，相當搶眼。
Miumiu在劇中有多個Lolita造型，相當搶眼。

19歲區明妙被封「港版周子瑜」 拒做韓國練習生加入《地產仔》呃宅男錢

19歲區明妙被封「港版周子瑜」 拒做韓國練習生加入《地產仔》呃宅男錢
（圖片來源：[email protected]__au）
19歲區明妙被封「港版周子瑜」 拒做韓國練習生加入《地產仔》呃宅男錢
（圖片來源：[email protected]__au）
19歲區明妙被封「港版周子瑜」 拒做韓國練習生加入《地產仔》呃宅男錢
（圖片來源：[email protected]__au）
19歲區明妙被封「港版周子瑜」 拒做韓國練習生加入《地產仔》呃宅男錢
（圖片來源：[email protected]__au）
19歲區明妙被封「港版周子瑜」 拒做韓國練習生加入《地產仔》呃宅男錢
（圖片來源：[email protected]__au）
19歲區明妙被封「港版周子瑜」 拒做韓國練習生加入《地產仔》呃宅男錢
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19歲區明妙被封「港版周子瑜」 拒做韓國練習生加入《地產仔》呃宅男錢
（圖片來源：[email protected]__au）
19歲區明妙被封「港版周子瑜」 拒做韓國練習生加入《地產仔》呃宅男錢
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19歲區明妙被封「港版周子瑜」 拒做韓國練習生加入《地產仔》呃宅男錢
（圖片來源：[email protected]__au）

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