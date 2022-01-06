愛上我的衰神｜區明妙演技發人心寒 曾獲邀到韓國受訓有「港版子渝」之稱
文：東方新地｜圖：[email protected]__au、《愛上我的衰神》截圖
虐殺經過
飾演年輕版潘小渝的區明妙，被師生戀戀人許俊豪被虐殺經過：
中學美術老師許俊豪因畫畫沒靈感，用玻璃瓶對區明妙狂打猛擲致頭破血流，從而激發作畫靈感。之後區明妙慌忙逃走並躲了起來，最終還是被白卡變態佬許俊豪發現，且變本加厲地將區明妙扻頭埋牆，令女方經歷粗暴施虐而含怨死去。未完，許俊豪更把屍首帶回並擺好姿勢，繼續他的變態畫作。
殘殺逼真，網民唔敢睇
區明妙劇中演技令人印象深刻，由與許俊豪相戀接吻的甜美可人兒，到遭戀人施暴虐殺的淒慘、無助最後死不瞑目，層層遞進扣人心弦，張力滿分，連要求高的網民都睇到爆晒粗鬧：「救命！搞唔掂。」「磁能線！唔敢睇。」更讚：「拍得好真，區明妙個死樣，畀佢咁樣睥住都幾恐怖！」
對於演技被讚，區明妙表示潘小渝這個角色因為太慘，所以很容易入戲，情緒爆發時淚水也停不了。其實她13歲已到家燕媽媽藝術中心上演藝課，之後一直有演出機會，包括：《一屋老友記》、《她她她的少女時代》、《使徒行者3》、《星空下的仁醫》等近20部劇，演藝路無可限量。
曾被邀做韓國練習生，為演戲留TVB
此外，區明妙與《聲夢傳奇》Yumi鍾柔美、《全民造星IV》何榛綦、《全民造星III》阿Cloud雲浩影等人一樣，都是家燕媽媽旗下女子組合Honey Bees的成員之一，有一定唱歌和跳舞實力。更把炮的是，區明妙憑清純外貌一度被網民封為「港版周子瑜」，且在2017年曾被韓國公司邀請當練習生受訓，但當時其她指自己當時尚未完成學業，而且認為韓國競爭太大，加上她愛演戲多過唱歌，所以最終選擇留在香港發展。以她演技及外在條件，TVB算是執到好籌，但識唔識用又係另一回事。
加入《地產仔》做「拜金女」 靠蘿莉裝呃宅男錢
2020年，Miumiu曾在ViuTV劇集集《地產仔》中三度似蘿莉裝束出現在鏡頭前，靠青春少艾的氣質從「雞哥哥」那裡成功得到金錢和名貴手錶。雖然戲份不算太多，但勝在夠搶眼，「拜金女」形象入型入格！希望接下來Minmiu能夠有更加多機會演出！