愛上我的衰神｜區明妙演技發人心寒 曾獲邀到韓國受訓有「港版子渝」之稱

由胡鴻鈞及陳嘉慧（飾演潘小渝）領銜主演的TVB劇《愛上我的衰神》明日大結局，劇情已達緊湊高峰，潘小渝死因揭曉，而飾演年輕版潘小渝的區明妙，在被虐殺的過程中，演活絕望、怨恨的心境情緒變化，令觀眾看得不寒而慄！