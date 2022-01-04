愛上我的衰神｜吳珮如成功演活衰家姐荔枝 網民：覺得佢真人都係咁賤
愛上我的衰神 由胡鴻鈞、陳嘉慧、吳珮如、羅蘭、馬貫東、麥美恩等參演，今周進入大結局周，自劇集開播以來，除了嫲嫲（羅蘭飾）與乖孫北河（胡鴻鈞飾）的真摰感人親情令網民看得極為揪心外，北河家姐荔枝（吳珮如飾）的惡行，亦令網民甚為激心！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]_ng__、TVB《愛上我的衰神》截圖
愛上我的衰神 吳珮如成功演活衰家姐
愛上我的衰神，轉眼來到結局周，該劇以跨越維度的奇幻愛情做主線，以超乎想像的包裝手法，帶出不同的感人貼地小故事。劇集開播以來，除了嫲嫲（羅蘭飾）與乖孫北河（胡鴻鈞飾）的真摰感人親情令網民看得極為揪心外，北河家姐荔枝（吳珮如飾）的惡行，亦令網民甚為激心！事緣荔枝不但對北河態度和嘴臉極之差劣、又在嫲嫲面前扮孝順，當嫲嫲過身後即很快平復心情兼全副心思放在賣掉嫲嫲的物業上；日前家姐更出大絕，假裝姐夫上門玩離婚，再來是家姐承認自私兼自爆懷孕，終令不捨嫲嫲的北河同意賣樓。對於北河最終無家可歸，網民大感氣結，紛紛留言鬧爆衰家姐，並指她戲內戲外均十分好戲：「衰家姐真係好衰」、「可以遲啲先賣咯，連頭7都未過」、「佢家姐兩公婆演場大龍鳳，咪又係想氹佢賣樓！」、「夾埋做戲，家姐正衰神」、「係咪扮大肚？家姐好戲王」、「家姐角色係邊個嚟，佢真係做得好好，覺得佢真人都係咁賤」。
秘密練習「喊功」
對於「衰家姐」成功「衰」入網民心，吳珮如受訪時坦言初看劇本時亦覺得家姐好「衰」：「我當時都諗：『嘩，乜呢個女人咁衰，咁樣對自己屋企人？！』但一路睇落去就會發現佢都係無可奈何嘅。」她又透露拍攝崩潰爆喊送別嫲嫲的場口後大感滿足：「我一直好想拍講述親人離世嘅戲，因為想睇吓演唔演繹到嗰種揪心嘅感覺。」並謂閒時有練習「喊功」：「我有練唔同場合唔同程度嘅喊戲，親人離世、戀人分手、事業失意嘅喊戲全部都唔一樣；我會睇好多好嘅劇同戲，想像自己係個角色，然後講對白。」