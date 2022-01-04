愛上我的衰神｜吳珮如成功演活衰家姐荔枝 網民：覺得佢真人都係咁賤

愛上我的衰神 由胡鴻鈞、陳嘉慧、吳珮如、羅蘭、馬貫東、麥美恩等參演，今周進入大結局周，自劇集開播以來，除了嫲嫲（羅蘭飾）與乖孫北河（胡鴻鈞飾）的真摰感人親情令網民看得極為揪心外，北河家姐荔枝（吳珮如飾）的惡行，亦令網民甚為激心！