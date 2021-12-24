愛上我的衰神｜谷婭溦升呢星夢一姐即拍劇 被兜巴星仲嗌爽

前名谷微的谷婭溦（Vivian）改名後成功轉運，近日更被指取代菊梓喬，升呢為新一代星夢一姐，日前她現身無綫新劇《愛上我的衰神》宣傳活動，劇集即將在周一（27日）開播，雖然是首次拍劇，但谷婭溦在劇中有不少戲份﹗