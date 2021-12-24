愛上我的衰神｜谷婭溦升呢星夢一姐即拍劇 被兜巴星仲嗌爽
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、《愛上我的衰神》劇照、[email protected] 娛樂新聞台、新傳媒照片庫
《愛上我的衰神》谷婭溦處女拍劇大露背兼被掌摑
《愛上我的衰神》由胡鴻鈞及新晉小花陳嘉慧主演，還有多位年輕新演員參與演出，而當中BOP天堂鳥成員Lincoln（許俊豪）、星夢歌手谷婭溦都是首度參演TVB劇集，兩人在劇中飾演一對戀人，谷婭溦更自爆將有大露背兼被掌摑的戲份！此外還有年僅20歲、有「港版周子瑜」之稱的區明妙在劇中飾演一名中學生，在校園遭受欺凌。
谷婭溦終於感受到被人打嘅感覺係點
谷婭溦日前為《愛上我的衰神》宣傳受訪時，透露在劇中有大露背及被對手掌摑的劇情，她直言拍大露背戲當日非常擔心會走光，卻被導演安慰她「點郁都唔會有嘢跌出嚟」！而講到被掌摑的戲份，谷婭溦透露原本導演想用假打的手法去拍攝，但拍出來的效果不太理想，於是她主動同對手Lincoln提出「真打」，然後Lincoln真係一巴巴打落去，更打到谷婭溦耳鳴！但谷婭溦竟然表示：「嘩！嗰種感覺好正，終於感受到被人打嘅感覺係點！」
第一次被打到面目全非
谷婭溦亦有在社交網上載其獻唱《愛上我的衰神》插曲〈我要和你在一起〉的MV，並配上文字：「人生第一次拍劇，所有的第一次都在這部劇裡發生，第一次被家暴，第一次拍吻戲，第一次拍大露背，第一次被打到面目全非，全是血，第一次為劇集量身寫一首歌，所有的第一次都是挑戰。」
全部都係因為Lincoln
谷婭溦發文時tag埋拍檔Lincoln留言威脅「全部都係因為你啊，你死硬啦！」有粉絲立即留言給Lincoln「今次你得罪晒全體溦粉！」Lincoln亦不甘示弱留言反擊指「佢得罪晒我啲Lin Lin粉！」兩個因為拍劇成為朋友﹗
重溫《哭牆》獲金唱片成績 谷婭溦獲吳若希加持：佢係全公司排名第一
無綫星夢自今年2月開始變天，除了揸弗人何哲圖變成何麗全外，星夢一姐地位亦大執位，現年31歲的谷婭溦加入星夢已有6年，但直到今年4月才推出首張個人專輯《哭牆》，其中歌曲大部分都是無綫劇集插曲和片尾曲，包括劇集《香港愛情故事》片尾曲〈哭牆〉和劇集《金宵大廈》片尾曲〈今宵多珍重〉，到11月，專輯《哭牆》達到金唱片（15000張）成績。
吳若希撐谷婭媺踩菊梓喬
連同門師姐吳若希（Jinny）都為她加持：「溦溦唱歌實在太好聽，比起全公司所有歌手，佢係最唱得嗰個，真心嘅，唱歌技巧係全公司排名第一！」力撐她挑戰菊梓喬（Hana）一姐地位！
谷婭溦入星夢6年發展比師妹慢
谷婭溦自09年19歲時便參加內地歌唱比賽節目《快樂女聲》入行，之後又參加過台灣的《華人星光大道2》，並在2014年以踢館者身份來港參加《超級巨聲4》，最後獲得亞軍，在翌年簽約星夢娛樂。雖然比師妹戴祖儀和林穎彤早兩、三年加入星夢，但谷婭溦發展速度卻比兩人慢得多。2018年8月她將名字「谷微」改為「谷婭溦」，希望能為自己帶來好運氣，在事業上重新出發。
谷婭溦爆富爸爸送百萬波子 曾試過零收入靠家人接濟
谷婭溦早前憑〈倔強〉及〈哭牆〉在《AEG音樂排行榜頒獎禮》上得獎後，興奮自爆即將做車主，原來她獲身在內地的谷爸爸送上驚喜禮物，訂了一 部過百萬保時捷跑車送給她，令人驚覺她家底原來好厚，谷婭溦坦言恨咗好耐！
谷婭溦爸爸一直反對入行
谷婭溦一向甚少透露家人背景，只表示來港追夢過程艱辛，加上爸爸一直反對她入行，收入有限要靠家人接濟，谷婭溦指來港近六年，今年開始賺到錢可以畀家用家人，本來反對她入行的爸爸，近一年不再反對她追夢，二人終於「和好」，更為了獎勵她在樂壇取得成績送上辣跑，谷婭溦指：「收到爸爸電話，話訂咗架保時捷畀我，出年七月辣跑運抵香港就可以收車，我第一個載嘅一定係媽媽﹗」谷婭溦透露有車牌十多年，相信能駕馭到辣跑！
谷婭溦零收入 媽媽來港代交租
谷婭溦隻身來港發展快六年，透露經濟上一直靠家人接濟，2018年試過冇工開零收入，當時曾考慮放棄，及後又患上抑鬱症，花了一年時間才走出負面情緒﹗而在疫情期間收入又大減，谷媽媽來港照顧她及為她交租！
投資海外物業
谷婭溦事業漸有起色，收入有改善，但她坦言未敢在香港買樓，不過就透露之前在泰國置業並已成功售出，下一步目標是在台灣置業，都是作投資之用！零收入冇工開唔緊要，最緊要有個富爸爸！