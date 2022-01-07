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愛上我的衰神｜前天堂鳥許俊豪被讚演技好 竟親自現身「駁火」 ﹗？

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撰文：東方新地

前BOP天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）近日在無綫劇《愛上我的衰神》中飾演奸角竇哲人，演技備受讚賞，有社交網專頁出post提議他以後可以專心做一個演員，竟引來許俊豪真人落場，親自留言反駁！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected][email protected]環球膠報

許俊豪 獲網友力撐：期待你哋再嚟登陸太陽

現年30歲的許俊豪自去年3月簽約邵氏及無綫後立即有劇拍，在近日播出的無綫新劇《愛上我的衰神》中，他首次飾演奸角，獲網民指他「眼神好恐怖」、「令人心寒」、「隔住個螢幕都畀你嚇親」等，激讚他演技入型入格，社交網專頁《環球膠報》更出post建議他以後可以專心做一個演員，竟引來許俊豪現身留言反駁。

2014年Lincoln以BOP天堂鳥成員身份出道，直到2021年組合解散，三位成員各有發展，其中Lincoln就簽約邵氏及無綫，開始拍劇做演員。（圖片來源：IG@lincolnhhui）
2014年許俊豪以BOP天堂鳥成員身份出道，直到2021年組合解散，三位成員各有發展，其中Lincoln就簽約邵氏及無綫，開始拍劇做演員。（圖片來源：[email protected]

出身自男子組合BOP天堂鳥的許俊豪（Lincoln）親自留言表示：「唔制我都要唱歌」仲要加上兩個流淚和嘆氣的emoji，看來雖然成功踩入了電視界，但許俊豪仍心繫樂壇，希望可以歌視雙線發展。而網民都紛紛對他表示支持，留言「期待你哋再嚟登陸太陽」、「真心鍾意睇你哋唱歌跳舞」、「我嗰陣成日聽天堂鳥」等等。

Lincoln反駁話唔想以後只專注做演員。（圖片來源：Facebook@環球膠報）
許俊豪反駁話唔想以後只專注做演員。（圖片來源：[email protected]環球膠報）
BOP天堂鳥在去年3月解散後，隊長Gordon（葉泓聲，右）與Lincoln都選擇簽約邵氏，往影視圈發展，兩人近日更一同開拍無綫新劇《法言人》，相中間為該劇監製劉家豪。（圖片來源：IG@gordon2ok）
BOP天堂鳥在去年3月解散後，隊長Gordon（葉泓聲，右）與許俊豪都選擇簽約邵氏，向影視圈發展，兩人近日更一同拍無綫新劇《法言人》，相中間為該劇監製劉家豪。（圖片來源：[email protected]

《愛上我的衰神》獻出熒幕初吻

許俊豪在《愛上我的衰神》中飾演外表靚仔似韓星、內心卻偏執又暴力的變態奸角「竇哲人」，獲觀眾大讚他演技出色，令大家都睇到好心寒！之前他曾演出過HKTV的《歲月樓情》、《警界線》、《導火新聞線》等劇集，但都只是飾演閒角，今次是他首次在電視劇中擔演重要角色，已甚有發揮機會，許俊豪更透露他為今次的角色獻出了4個第一次，包括熒幕初吻、第一次除衫、第一次拍好激烈的打戲，以及第一次做奸角。

Lincoln用「變態阿Sir」來形容今次他飾演的角色。（圖片來源：IG@lincolnhhui）
許俊豪用「變態阿Sir」來形容今次他飾演的角色。（圖片來源：[email protected]

重溫許俊豪Lincoln令人心寒演技：

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