愛上我的衰神｜前天堂鳥許俊豪被讚演技好 竟親自現身「駁火」 ﹗？
前BOP天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）近日在無綫劇《愛上我的衰神》中飾演奸角竇哲人，演技備受讚賞，有社交網專頁出post提議他以後可以專心做一個演員，竟引來許俊豪真人落場，親自留言反駁！
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]環球膠報
許俊豪 獲網友力撐：期待你哋再嚟登陸太陽
現年30歲的許俊豪自去年3月簽約邵氏及無綫後立即有劇拍，在近日播出的無綫新劇《愛上我的衰神》中，他首次飾演奸角，獲網民指他「眼神好恐怖」、「令人心寒」、「隔住個螢幕都畀你嚇親」等，激讚他演技入型入格，社交網專頁《環球膠報》更出post建議他以後可以專心做一個演員，竟引來許俊豪現身留言反駁。
出身自男子組合BOP天堂鳥的許俊豪（Lincoln）親自留言表示：「唔制我都要唱歌」仲要加上兩個流淚和嘆氣的emoji，看來雖然成功踩入了電視界，但許俊豪仍心繫樂壇，希望可以歌視雙線發展。而網民都紛紛對他表示支持，留言「期待你哋再嚟登陸太陽」、「真心鍾意睇你哋唱歌跳舞」、「我嗰陣成日聽天堂鳥」等等。
《愛上我的衰神》獻出熒幕初吻
許俊豪在《愛上我的衰神》中飾演外表靚仔似韓星、內心卻偏執又暴力的變態奸角「竇哲人」，獲觀眾大讚他演技出色，令大家都睇到好心寒！之前他曾演出過HKTV的《歲月樓情》、《警界線》、《導火新聞線》等劇集，但都只是飾演閒角，今次是他首次在電視劇中擔演重要角色，已甚有發揮機會，許俊豪更透露他為今次的角色獻出了4個第一次，包括熒幕初吻、第一次除衫、第一次拍好激烈的打戲，以及第一次做奸角。