愛上我的衰神｜前天堂鳥許俊豪首演奸角挑戰4個第一次 網民嗌恐怖
作為前男子組合BOP天堂鳥成員之一的許俊豪（Lincoln），原來已在去年3月簽約邵氏及無綫，並立即有劇拍，在近日播出的無綫新劇《愛上我的衰神》中，他首次飾演奸角，就獲網民大讚他「眼神好恐怖」、「令人心寒」、「隔住個螢幕都畀你嚇親」等等，他自己也笑言為這個角色付出了4個第一次，令他好難忘！
文：東方新地｜圖：[email protected]、《愛上我的衰神》劇照、[email protected]
《愛上我的衰神》許俊豪 劇透結局
現年30歲的許俊豪在《愛上我的衰神》中飾演外表靚仔似韓星、內心卻偏執又暴力的變態奸角「竇哲人」，獲觀眾大讚他演技出色，令大家都睇到好心寒！其中更有網友問他飾演的奸角「點解唔使坐監？」Lincoln亦有大方回答：「未夠鐘坐監！」暗示這個角色會在大結局時鋃鐺入獄！
獻出熒幕初吻
Lincoln之前曾演出過HKTV的《歲月樓情》、《警界線》、《導火新聞線》等劇集，但都只是飾演閒角，今次是他首次在電視劇中擔演重要角色，已甚有發揮機會，Lincoln更透露他為今次的角色獻出了4個第一次，包括熒幕初吻、第一次除衫、第一次拍好激烈的打戲，以及第一次做奸角。
拍攝時內心諗住邪惡嘢
Lincoln又笑指為了「成魔」，看了不少驚慄電影及劇集，並在家中不斷苦練「陰沉感笑容」和「邪氣眼神」，他笑言：「我覺得個角色表面睇落愈冇嘢，出嚟個效果會愈恐怖，所以拍嗰時，我好多時候係內心諗住啲邪惡嘢，但另一方面就諗辦法壓抑嗰種嚟自邪惡嘅興奮！」
同陳嘉慧相望對喊
Lincoln指自己同陳嘉慧有一個難忘場口，係講陳嘉慧想殺了他的戲分，他指那場戲大家都太投入，令他感覺到成個空間係只得他們兩人，大家一直望住對方喊。而另一個難忘場口，是他狂摑谷婭溦，打到對方頭暈、耳鳴，也是他首次拍掌摑對手的戲，所以打完之後他便不停向谷婭溦道歉。
為角色自製crossover MV
Lincoln日前又和陳嘉慧合作拍攝《太多不知道》和《我要和你在一起》兩首歌的crossover MV，作為他們兩個角色潘小渝和竇哲人在劇情外的延伸小故事，Lincoln笑言這齣MV是由他們兩人一齊諗一齊度，並且自己搵片、錄歌和剪輯，用最短的時間去完成這個MV，獲網友大讚兩人都唱得非常好，希望他們以後還有更多機會合作。