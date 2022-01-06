愛上我的衰神｜前天堂鳥許俊豪首演奸角挑戰4個第一次 網民嗌恐怖

作為前男子組合BOP天堂鳥成員之一的許俊豪（Lincoln），原來已在去年3月簽約邵氏及無綫，並立即有劇拍，在近日播出的無綫新劇《愛上我的衰神》中，他首次飾演奸角，就獲網民大讚他「眼神好恐怖」、「令人心寒」、「隔住個螢幕都畀你嚇親」等等，他自己也笑言為這個角色付出了4個第一次，令他好難忘！