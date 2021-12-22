愛上我的衰神｜鄭子誠入行30年首度反串 自爆最難係呢樣嘢
文：東方新地｜圖：《愛上我的衰神》劇照及造型照
《愛上我的衰神》鄭子誠 扮完師奶再扮阿婆
有「陰謀情人」之稱的58歲鄭子誠，近期在多套無綫劇中「轉奸為忠」，這次他在《愛上我的衰神》飾演生活在第二維度的司馬崑崙，亦是小渝上司，表面一臉正經兼勁有霸氣，造型方面，卻先後扮演了「鬈髮師奶」、「揼心阿婆」及「頹廢學生哥」等，難得一見他大展其扮嘢天份。縱然扮嘢Look夠晒爆笑，但在其他宣傳照中，子誠卻與劇中其他演員有衝突場面，令人更好奇子誠這次到底會否回歸老本行演回奸角！
鄭子誠：試過塞兩個橙落去
事後訪問子誠，他直認是次是首度反串演出，問到為何願意作出如此大犧牲，他笑言：「我覺得成件事都幾有趣，純粹搞笑、個故仔又非現實，咪豁出去試吓。同埋因為啲造型特別醜，我更加冇咁緊張，如果要我扮靚女我就真係唔ok喇。」子誠續指花了大半天時間試造型：「好多嘢要試，好似髮型啦衫啦！因為扮女人要有胸，佢哋畀咗啲bra我試，一係就唔啱戴，啱戴嗰啲又冇效果。我哋試過塞兩個橙落去，但又好核突。」
J2創意總監Ｃ君 鍾愛靈異Style
劇中另一亮點角色，絕對係同樣姓鄭的C君（鄭詩君），如有留意C君Profile，不難發現他對靈異事件情有獨鍾，除了曾為myTV SUPER《鬼上你架車》擔任嘉賓講鬼故外，出任J2創意總監後的C君，亦先後開拍靈異節目《搵鬼去電視城》及有份監製myTV SUPER原創劇《凶宅清潔師》。無獨有偶C君在《衰神》中亦與「靈異」有緣，由於疑似親身經歷靈異事件，C君飾演的「阿發」由原本的「小迷信」升呢至「超迷信」，不但五時三刻搵大師驅邪驅鬼，又在家中張貼大量靈符，但依然連連遇到怪事，且出來效果搞笑多於恐怖，絕對是劇集畫龍點睛要素！
前五集、後五集風格截然不同
《愛上我的衰神》監製方駿釗曾監製過《降魔的》、《跳躍生命線》等話題作，今次劇集以跨越維度的奇幻愛情做主線，以超乎想像及創新的包裝手法，帶出一個個感人貼地小故事；更特別的是，只有短短十集的《衰神》，前五集與後五集風格截然不同，務求帶給觀眾更多驚喜，劇集將接棒《拳王》於12月27日（星期一）晚九點半首播。