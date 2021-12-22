愛上我的衰神｜鄭子誠入行30年首度反串 自爆最難係呢樣嘢

無綫新劇《愛上我的衰神》將接棒《拳王》於12月27日（星期一）晚九點半首播，劇中演員除了男主角陳北河（胡鴻鈞飾）及女主角小渝（陳嘉慧飾）外，一班綠葉亦各有特色及精彩之處！其中入行已有30年的鄭子誠，在劇中首度反串演出，先後扮演「鬈髮師奶」和「揼心阿婆」，他直言扮靚女真係唔ok，但扮醜就無問題，又指發現扮女人最大難度，原來係咁！