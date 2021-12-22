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愛上我的衰神｜鄭子誠入行30年首度反串 自爆最難係呢樣嘢

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撰文：東方新地

無綫新劇《愛上我的衰神》將接棒《拳王》於12月27日（星期一）晚九點半首播，劇中演員除了男主角陳北河（胡鴻鈞飾）及女主角小渝（陳嘉慧飾）外，一班綠葉亦各有特色及精彩之處！其中入行已有30年的鄭子誠，在劇中首度反串演出，先後扮演「鬈髮師奶」和「揼心阿婆」，他直言扮靚女真係唔ok，但扮醜就無問題，又指發現扮女人最大難度，原來係咁！

文：東方新地｜圖：《愛上我的衰神》劇照及造型照

《愛上我的衰神》鄭子誠 扮完師奶再扮阿婆

有「陰謀情人」之稱的58歲鄭子誠，近期在多套無綫劇中「轉奸為忠」，這次他在《愛上我的衰神》飾演生活在第二維度的司馬崑崙，亦是小渝上司，表面一臉正經兼勁有霸氣，造型方面，卻先後扮演了「鬈髮師奶」、「揼心阿婆」及「頹廢學生哥」等，難得一見他大展其扮嘢天份。縱然扮嘢Look夠晒爆笑，但在其他宣傳照中，子誠卻與劇中其他演員有衝突場面，令人更好奇子誠這次到底會否回歸老本行演回奸角！

鄭子誠1號造型-頹廢學生Look。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
鄭子誠1號造型-頹廢學生Look。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
鄭子誠2號造型-鬈髮師奶Look。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
鄭子誠2號造型-鬈髮師奶Look。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
鄭子誠3號造型-囉嗦阿媽Look。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
鄭子誠3號造型-囉嗦阿媽Look。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
鄭子誠4號造型-揼心阿婆Look。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
鄭子誠4號造型-揼心阿婆Look。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）

鄭子誠：試過塞兩個橙落去

事後訪問子誠，他直認是次是首度反串演出，問到為何願意作出如此大犧牲，他笑言：「我覺得成件事都幾有趣，純粹搞笑、個故仔又非現實，咪豁出去試吓。同埋因為啲造型特別醜，我更加冇咁緊張，如果要我扮靚女我就真係唔ok喇。」子誠續指花了大半天時間試造型：「好多嘢要試，好似髮型啦衫啦！因為扮女人要有胸，佢哋畀咗啲bra我試，一係就唔啱戴，啱戴嗰啲又冇效果。我哋試過塞兩個橙落去，但又好核突。」

子誠透露劇組為了幫他打造出女人應有的線條，絞盡腦汁用了不少方法。（圖片來源：《愛上我的衰神》造型照）
子誠透露劇組為了幫他打造出女人應有的線條，絞盡腦汁用了不少方法。（圖片來源：《愛上我的衰神》造型照）
Bling Bling拖鞋都係亮點。（圖片來源：《愛上我的衰神》造型照）
Bling Bling拖鞋都係亮點。（圖片來源：《愛上我的衰神》造型照）
呢件棉襖，大家屋企會唔會都有件熟口熟面？（圖片來源：《愛上我的衰神》造型照）
呢件棉襖，大家屋企會唔會都有件熟口熟面？（圖片來源：《愛上我的衰神》造型照）
連髮型都各有不同，證明落足心機。（圖片來源：《愛上我的衰神》造型照）
連髮型都各有不同，證明落足心機。（圖片來源：《愛上我的衰神》造型照）
但其他時候，鄭子誠嘅角色司馬崑崙都似係一本正經多。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
但其他時候，鄭子誠嘅角色司馬崑崙都似係一本正經多。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
有時候仲會好激動咁，到底今次鄭子誠係忠定奸呢？（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
有時候仲會好激動咁，到底今次鄭子誠係忠定奸呢？（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）

J2創意總監Ｃ君 鍾愛靈異Style

劇中另一亮點角色，絕對係同樣姓鄭的C君（鄭詩君），如有留意C君Profile，不難發現他對靈異事件情有獨鍾，除了曾為myTV SUPER《鬼上你架車》擔任嘉賓講鬼故外，出任J2創意總監後的C君，亦先後開拍靈異節目《搵鬼去電視城》及有份監製myTV SUPER原創劇《凶宅清潔師》。無獨有偶C君在《衰神》中亦與「靈異」有緣，由於疑似親身經歷靈異事件，C君飾演的「阿發」由原本的「小迷信」升呢至「超迷信」，不但五時三刻搵大師驅邪驅鬼，又在家中張貼大量靈符，但依然連連遇到怪事，且出來效果搞笑多於恐怖，絕對是劇集畫龍點睛要素！

C君今次個「超迷信」角色阿發非常搞笑。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
C君今次個「超迷信」角色阿發非常搞笑。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
成日同北河分享佢嘅靈異經歷，仲要次次都講得好肉緊。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
成日同北河分享佢嘅靈異經歷，仲要次次都講得好肉緊。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
睇得出劇組喺「發家」嘅佈置方面，落咗唔少心思。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
睇得出劇組喺「發家」嘅佈置方面，落咗唔少心思。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
C君嘅神父造型VS鄧智堅嘅道士造型，幾有Gimmick。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
C君嘅神父造型VS鄧智堅嘅道士造型，幾有Gimmick。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）

前五集、後五集風格截然不同

《愛上我的衰神》監製方駿釗曾監製過《降魔的》、《跳躍生命線》等話題作，今次劇集以跨越維度的奇幻愛情做主線，以超乎想像及創新的包裝手法，帶出一個個感人貼地小故事；更特別的是，只有短短十集的《衰神》，前五集與後五集風格截然不同，務求帶給觀眾更多驚喜，劇集將接棒《拳王》於12月27日（星期一）晚九點半首播。

劇中講「第二維度」陳嘉慧飾演嘅小渝雖然已經死咗，但佢喺第二維度依然要返工架喎。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
劇中講「第二維度」陳嘉慧飾演嘅小渝雖然已經死咗，但佢喺第二維度依然要返工架喎。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
佢嘅工作就係負責管理上頭委派畀佢嘅人類。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
佢嘅工作就係負責管理上頭委派畀佢嘅人類。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
每日都要根據公司安排，睇吓派畀「人類」嘅到底係幸運定係衰運。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
每日都要根據公司安排，睇吓派畀「人類」嘅到底係幸運定係衰運。（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
而劇中小渝負責管理嘅就係胡鴻鈞飾演嘅陳北河！（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）
而劇中小渝負責管理嘅就係胡鴻鈞飾演嘅陳北河！（圖片來源：《愛上我的衰神》劇照）

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