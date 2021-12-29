愛上我的衰神｜陳嘉慧傳曾搞散林穎彤 伍富橋 當事人認打友誼波

在《愛上我的衰神》擔正女一的陳嘉慧，17年讀藝訓班而入行，短短四年便由兒童節目主持出身升呢女主角，劇齡淺但已得到對手胡鴻鈞激讚﹗樣子清純又口才了得並封為「嫩版唐詩詠」，火速上位成為無綫力捧小花﹗不過原來清純外表背後，陳嘉慧一年前曾捲入林穎彤及伍富橋戀情﹗