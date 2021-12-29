愛上我的衰神｜陳嘉慧傳曾搞散林穎彤 伍富橋 當事人認打友誼波
在《愛上我的衰神》擔正女一的陳嘉慧，17年讀藝訓班而入行，短短四年便由兒童節目主持出身升呢女主角，劇齡淺但已得到對手胡鴻鈞激讚﹗樣子清純又口才了得並封為「嫩版唐詩詠」，火速上位成為無綫力捧小花﹗不過原來清純外表背後，陳嘉慧一年前曾捲入林穎彤及伍富橋戀情﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]
愛上我的衰神｜陳嘉慧日本讀書 回流香港當演員
陳嘉慧小學畢業後到日本升學及生活，16年回港度暑假經朋友介紹做過《溏心風暴》臨時演員，從此對演戲產生興趣並有意回流香港發展，17年報讀無綫藝訓班而加入TVB﹗成為正式藝員後被安排擔任兒童節目《Think Big天地》主持，期間拍過不少劇集但都是大茄﹗直至《迷惘》中「牛嘉碧」一角而為人認識﹗今年更三級跳升呢在《愛上我的衰神》擔演女一，拍住備受力捧的胡鴻鈞﹗
陳嘉慧介入？林穎彤：呢啲嘢問番當事人
《愛上我的衰神》播出後，陳嘉慧火速被網民起底，更被翻舊帳爆她曾捲入小三疑雲，有指林穎彤和伍富橋玩地下情多年，去年突然爆分手，有指陳嘉慧介入二人戀情﹗被冠上小三之名的陳嘉慧即澄清自己有個感情穩定的圈外男友，男友跟伍富橋相識﹗男主角伍富橋就抵死指兩人只是「友誼波的誤會」，指大家是一大班朋友的波友聚會，陳嘉慧是朋友的女朋友﹗而林穎彤就話本身唔識陳嘉慧，但就相信同伍富橋一起時，冇第三者出現，但對陳嘉慧及伍富橋的緋聞，林穎彤就叫記者呢啲嘢問番當事人﹗