愛上我的衰神｜25歲陳嘉慧擔女一熒幕初吻獻胡鴻鈞 奇幻劇探討人生
《愛上我的衰神》監製方駿釗，繼《降魔的》系列再創作以奇幻題材的劇集，主角起用90後新人陳嘉慧（Erica），男主角是近來備受力捧的胡鴻鈞，劇集以奇幻新穎角度去探討人生，而《Think Big天地》主持陳嘉慧首次擔正女一，更獻出熒幕初吻﹗
文：東方新地｜圖：《愛上我的衰神》預告片截圖、[email protected]
《愛上我的衰神》陳嘉慧同胡鴻鈞玩「人鬼戀」﹗
《愛上我的衰神》於12月27日晚上九點半播出，一共十集，劇集建構全新世界觀，設定死後並非是上天堂或下地獄，而是前往不同維度繼續生存，完成任務便能升級前往更高級別維度﹗女主角陳嘉慧飾演的小渝死後進入了第二維度，其任務是做飾演外賣員北河（胡鴻鈞飾）的衰神，陳嘉慧要不停送厄運給胡鴻鈞﹗
陳嘉慧為升呢設法令胡鴻鈞變黑氣石
趕著出門卻找不到鎖匙，奔至巴士站卻送車尾，下雨才發現沒有帶傘…諸事不順，以為只是倒霉，其實是你的「衰神」作怪﹗陳嘉慧在劇中飾演一名新手衰神，又稱「人生管理員」﹗個性善良卻要千方百計去令胡鴻鈞倒霉，以完成任務﹗ 胡鴻鈞每天日曬雨淋，賺取微薄收入，家人卻漠不關心，生活的挫折已把他壓得喘不過氣。可是陳嘉慧的職責就是派發更多霉運給他，自覺像劊子手，漸漸同情胡鴻鈞，此時胡鴻鈞發現這名神秘女子暗中幫助自己，二人不理會管理員守則，不顧一切發展了一段可能沒有結果的愛情故事…
初吻意外地發生
陳嘉慧拍劇資歷淺，不過被對手胡鴻鈞大讚她拍攝前準備充足、表現喜出望外：「Erica嘅演出唔似得咁淺劇齡﹗」而首次做女主角的陳嘉慧更將熒幕初吻獻咗畀胡鴻鈞，是意外地發生的甜蜜場面，陳嘉慧更表示唔抗拒床戲等親熱戲，只要劇本需要及監製要求，她都會表現出演員應有的專業﹗
美男衰神馬貫東孖大食麥美恩鬥嘴搞笑
故事圍繞「衰神」和凡人的世界，每一位「衰神」的形象個性鮮明，且別具獨特性，當中馬貫東飾演的「衰神」是完美男神的化身，配上一頭銀髮，高冷自信，麥美恩飾演的「衰神」則是個貪吃的胖女孩，嘴硬心軟，兩人猶如貼錯門神，經常鬥嘴，笑料不斷。
天堂鳥Lincoln、谷婭溦首演TVB劇集
《愛上我的衰神》的演員陣容相當年輕，除了幾位主演之外，更有多位年輕新演員參與演出，而當中BOP天堂鳥成員許俊豪Lincoln、星夢歌手谷婭溦更是首度參演TVB劇集，年輕演員為劇集增添不少活力和青春氣息。