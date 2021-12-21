愛上我的衰神｜25歲陳嘉慧擔女一熒幕初吻獻胡鴻鈞 奇幻劇探討人生

《愛上我的衰神》監製方駿釗，繼《降魔的》系列再創作以奇幻題材的劇集，主角起用90後新人陳嘉慧（Erica），男主角是近來備受力捧的胡鴻鈞，劇集以奇幻新穎角度去探討人生，而《Think Big天地》主持陳嘉慧首次擔正女一，更獻出熒幕初吻﹗