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愛上我的衰神｜25歲陳嘉慧擔女一熒幕初吻獻胡鴻鈞 奇幻劇探討人生

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撰文：東方新地

《愛上我的衰神》監製方駿釗，繼《降魔的》系列再創作以奇幻題材的劇集，主角起用90後新人陳嘉慧（Erica），男主角是近來備受力捧的胡鴻鈞，劇集以奇幻新穎角度去探討人生，而《Think Big天地》主持陳嘉慧首次擔正女一，更獻出熒幕初吻﹗

文：東方新地｜圖：《愛上我的衰神》預告片截圖、[email protected]

《愛上我的衰神》陳嘉慧同胡鴻鈞玩「人鬼戀」﹗

《愛上我的衰神》於12月27日晚上九點半播出，一共十集，劇集建構全新世界觀，設定死後並非是上天堂或下地獄，而是前往不同維度繼續生存，完成任務便能升級前往更高級別維度﹗女主角陳嘉慧飾演的小渝死後進入了第二維度，其任務是做飾演外賣員北河（胡鴻鈞飾）的衰神，陳嘉慧要不停送厄運給胡鴻鈞﹗

25歲的陳嘉慧12歲開始在日本生活，中學大學都在日本，17年還未正式大學畢業便返港報讀藝訓班，翌年簽約成為無綫藝員，演出過《解決師》、《迷惘》等，主力主持兒童節目《Think Big天下》。（圖片來源：TVB）
25歲的陳嘉慧12歲開始在日本生活，中學大學都在日本，17年還未正式大學畢業便返港報讀藝訓班，翌年簽約成為無綫藝員，演出過《解決師》、《迷網》等，主力主持兒童節目《Think Big天地》。（圖片來源：TVB）
陳嘉慧在《愛上我的衰神》飾演小渝一角，做胡鴻鈞的「衰神」。（圖片來源：《愛上我的衰神》預告片截圖）
陳嘉慧在《愛上我的衰神》飾演小渝一角，做胡鴻鈞的「衰神」。（圖片來源：《愛上我的衰神》預告片截圖）
胡鴻鈞在《愛上我的衰神》飾演一名外賣員﹗（圖片來源：《愛上我的衰神》預告片截圖）
胡鴻鈞在《愛上我的衰神》飾演一名外賣員，經常頭頭碰著黑，原來衰神陳嘉慧搞鬼﹗（圖片來源：《愛上我的衰神》預告片截圖）

陳嘉慧為升呢設法令胡鴻鈞變黑氣石

趕著出門卻找不到鎖匙，奔至巴士站卻送車尾，下雨才發現沒有帶傘…諸事不順，以為只是倒霉，其實是你的「衰神」作怪﹗陳嘉慧在劇中飾演一名新手衰神，又稱「人生管理員」﹗個性善良卻要千方百計去令胡鴻鈞倒霉，以完成任務﹗ 胡鴻鈞每天日曬雨淋，賺取微薄收入，家人卻漠不關心，生活的挫折已把他壓得喘不過氣。可是陳嘉慧的職責就是派發更多霉運給他，自覺像劊子手，漸漸同情胡鴻鈞，此時胡鴻鈞發現這名神秘女子暗中幫助自己，二人不理會管理員守則，不顧一切發展了一段可能沒有結果的愛情故事…

（圖片來源：《愛上我的衰神》預告片截圖）
陳嘉慧到了第二維度成為「人生管理員」，任務是做胡鴻鈞的「衰神」﹗（圖片來源：《愛上我的衰神》預告片截圖）
（圖片來源：《愛上我的衰神》預告片截圖）
陳嘉慧要令胡鴻鈞頭頭碰著黑，但過程中卻對他產生好感﹗（圖片來源：《愛上我的衰神》預告片截圖）

初吻意外地發生

陳嘉慧拍劇資歷淺，不過被對手胡鴻鈞大讚她拍攝前準備充足、表現喜出望外：「Erica嘅演出唔似得咁淺劇齡﹗」而首次做女主角的陳嘉慧更將熒幕初吻獻咗畀胡鴻鈞，是意外地發生的甜蜜場面，陳嘉慧更表示唔抗拒床戲等親熱戲，只要劇本需要及監製要求，她都會表現出演員應有的專業﹗

（圖片來源：《愛上我的衰神》預告片截圖）
因為「一時衝動」，陳嘉慧不顧後果重回到第一維度，與胡鴻鈞發展感情﹗（圖片來源：《愛上我的衰神》預告片截圖）
（圖片來源：《愛上我的衰神》預告片截圖）
在校園拍攝溫馨場面，可惜不能長久﹗（圖片來源：《愛上我的衰神》預告片截圖）
（圖片來源：《愛上我的衰神》預告片截圖）
不顧一切去愛，展開一段無結果的愛情，最後…（圖片來源：《愛上我的衰神》預告片截圖）
愛上我的衰神｜25歲陳嘉慧擔女一熒幕初吻獻胡鴻鈞
在胡鴻鈞的世界中，陳嘉慧是已死去的人，大家根本在不同空間，最後…（圖片來源：《愛上我的衰神》預告片截圖）
陳嘉慧傷心欲絕飲下「忘情藥水」決心忘記胡鴻鈞﹗（圖片來源：《愛上我的衰神》影片截圖）
陳嘉慧傷心欲絕飲下「忘情藥水」決心忘記胡鴻鈞﹗（圖片來源：《愛上我的衰神》影片截圖）

美男衰神馬貫東孖大食麥美恩鬥嘴搞笑

故事圍繞「衰神」和凡人的世界，每一位「衰神」的形象個性鮮明，且別具獨特性，當中馬貫東飾演的「衰神」是完美男神的化身，配上一頭銀髮，高冷自信，麥美恩飾演的「衰神」則是個貪吃的胖女孩，嘴硬心軟，兩人猶如貼錯門神，經常鬥嘴，笑料不斷。
愛上我的衰神｜25歲陳嘉慧擔女一熒幕初吻獻胡鴻鈞

天堂鳥Lincoln、谷婭溦首演TVB劇集

《愛上我的衰神》的演員陣容相當年輕，除了幾位主演之外，更有多位年輕新演員參與演出，而當中BOP天堂鳥成員許俊豪Lincoln、星夢歌手谷婭溦更是首度參演TVB劇集，年輕演員為劇集增添不少活力和青春氣息。

許俊豪在劇中飾演竇哲人，與谷婭溦演的沈欣是一對戀人﹗（圖片來源：IG@lincolnhhui）
許俊豪在劇中飾演竇哲人，與谷婭溦演的沈欣是一對戀人﹗（圖片來源：[email protected]
20歲有「港版周子瑜」之稱的區明妙《她她她的少女時代》飾演田蕊妮青年版。（圖片來源：IG@miumiu__au）
20歲有「港版周子瑜」之稱的區明妙在《她她她的少女時代》飾演田蕊妮青年版。（圖片來源：[email protected]__au）
愛上我的衰神｜25歲陳嘉慧擔女一熒幕初吻獻胡鴻鈞
在劇中飾演一名中學生，在校園遭受欺凌﹗（圖片來源：[email protected]__au）

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