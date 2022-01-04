愛上我的衰神｜陳嘉慧與胡鴻鈞一吻定情 獲網友大讚勁有CP感
文：東方新地 ｜圖：TVB《愛上我的衰神》截圖、[email protected]ricackw
陳嘉慧胡鴻鈞一吻定情
陳嘉慧（Erica）在無綫劇集《愛上我的衰神》中，飾演仙界人生管理組成員，為凡人胡鴻鈞派發好運或厄運。而《愛上我的衰神》轉眼來到結局周，慘受衰老竇、衰家姐及嫲嫲過身三重「夾擊」的北河（胡鴻鈞飾），其激動痛哭指每天都活在地獄一幕贏得網民無限同情，並力讚胡鴻鈞演技有進步。而日前劇情則是「來回人間再折返地獄」，小渝（陳嘉慧飾）與北河原本已一吻定情，就在「人鬼戀」萌芽之際，小渝卻「記憶回歸」，想起自己如何慘死的小渝暴走質問上司司馬大人（鄭子誠飾），並爆Seed指北河應下地獄。該兩幕轉折位惹來網民熱議，陳嘉慧粉絲指兩人吻戲時間太長，促請胡鴻鈞「放開那女孩」，並一再強調男女主角勁有CP感！至於在首五集清新指數爆燈的陳嘉慧，突然暴走黑化亦未有嚇親網民，更有不少網民留言指期待後續：「好想睇陳嘉慧黑化成點」。對於小渝死因，有人懷疑北河有雙重人格，有人認為變態畫家（許俊豪飾）相當有嫌疑。
新晉力捧25歲小花陳嘉慧
《愛上我的衰神》女主角陳嘉慧係現年25歲的無綫新人，因為《降魔的2》其中一幕受到監製賞識，在新劇《愛上我的衰神》擔當女一，更與胡鴻鈞合作，早在《Think Big天地》主持開始，近年更參演過多套電視劇，在《明星運動會》大騷身材，現實生活中嘅陳嘉慧其實係好有氣質、有內涵仲有身材㗎！拍劇以外，陳嘉慧去年開始做兒童節目《Think Big天地》嘅主持，亦有參與唔同綜藝節目嘅拍攝，如《Ben Sir睇樓團》、《大玩特玩》及《眼睛去旅行》等。據知無綫近年致力發掘花旦接班人，而陳嘉慧亦被安排喺多套劇集中現身，去年佢喺劇集《解決師》內飾演學生「陳佩慧」，與一眾美少女郭思及林映蔚等人做唐詩詠學生；喺《降魔的2》其中一幕，陳嘉慧又豁出去瞓垃圾堆，表現專業，新人之中佢都算多機會。
最近陳嘉慧在IG張貼了海邊三點式的「男友視角」連環自拍，健康又性感：
陳嘉慧12歲移居、升讀大學畢業
原來陳嘉慧的母親早年喺日本工作，在她12歲時已帶她移居日本讀書，陳嘉慧大學畢業於日本櫻美林大學，故此能講流利日語，不過佢並冇留日發展，選擇隻身回港發展，喺日本長年生活亦為佢嘅事業帶來優勢，不時獲安排一啲要去日本拍攝嘅旅遊節目及需要用日文溝通嘅主持工作，連導演用日文講對白時都會問佢意見。
陳嘉慧唔止有學識有樣，原來身材都好惹火，喺佢社交網搵到出外旅行嘅泳照，身穿比堅尼上圍呼之欲出，白滑皮膚亦有搶眼，不過佢竟然覺得自己個樣同身材都唔夠好，所以冇膽去參選港姐，仲話深信演戲生涯會跟選港姐道路一樣精彩。做人有理想有信念係好，不過娛樂圈好現實，唔知陳嘉慧要等幾多年先上到一線呢？