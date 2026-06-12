愛回家丨車婉婉隔23年回歸處境劇「升呢做婆婆」！拒認似吳若希 爆響口有「神秘男」
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《愛回家》系列處境劇一直係無綫收視保證，如今全新篇章《愛回家之三代同糖》落實8月登場，車婉婉相隔23年再度參與處境劇拍攝，今次更要挑戰演外婆角色，而與她飾演母女的竟然係吳若希，兩人首度合作已被指有幾分相似。
車婉婉相隔23年再拍處境劇坦言接棒有壓力
《愛回家之三代同糖》由車婉婉、吳若希及李茵彤擔正主演，車婉婉接受訪問時坦言感受到壓力：「《愛．回家》係好成功嘅Sitcom，呢支棒交落嚟係有壓力，聽故仔時覺得個角色有挑戰。」事實上車婉婉對上一次參與處境劇拍攝已經係23年前的事，今次回歸處境劇便要擔正做主角，整個故事更是由她飾演的外婆角色展開，可見監製對她的信任和期望。
車婉婉自言演外婆冇包袱望觀眾覺得有說服力
被問到要演繹外婆角色是否需要突破心理關口，車婉婉表現得相當坦然：「演戲我冇包袱，劇集係由我呢個做Grandma展開呢個故仔，演戲如果觀眾覺得Buy、有說服力，咁就係一個成功演員。」她的態度展現出資深演員對角色的專業投入，不會因為年齡設定而有所顧慮，反而視之為一個全新的演出挑戰。
吳若希與車婉婉首度合作拍劇被指似樣
車婉婉與吳若希今次首度合作拍劇便要飾演母女關係，車婉婉笑言：「佢話有人覺得我哋有啲似樣，我又唔覺得，覺得似唔似就等觀眾決定。」除了這對母女組合外，車婉婉更大賣關子透露劇中有一位男演員令她相當驚喜：「有一個男演員，我覺得係拍手掌嘅，睇住佢入行感覺好親近，大家估吓喇！」引起外界對卡士陣容的無限猜測。
網民熱議《三代同糖》卡士期待處境劇新篇章
消息公布後隨即引起網民熱烈討論，不少觀眾對車婉婉回歸處境劇表示期待，有網民留言「車婉婉演技一直好好，今次做外婆一定好有睇頭」，亦有人對車婉婉與吳若希的母女組合感到好奇：「兩個人夾埋會有咩化學反應？」同時亦有觀眾關注《愛回家》系列能否延續過往的高收視成績，畢竟處境劇市場競爭激烈，新一代觀眾的口味亦不斷轉變。
資料或影片來源：原文刊於新假期