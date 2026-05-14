愛·回家之開心速遞｜丹爺親證大結局爆十年秘辛 周嘉洛搞笑搲撈新劇

TVB王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》即將迎來大結局，劇中靈魂人物「熊家」一眾成員日前受訪，大談離別感受，全城關注。領軍的「丹爺」劉丹感觸良多，坦言不捨，而「阿仔」周嘉洛更當場搲撈新劇。眾人最後更一起熊抱丹爺，場面感人，究竟他們還爆出甚麼十年秘辛？