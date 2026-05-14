愛·回家之開心速遞｜丹爺親證大結局爆十年秘辛 周嘉洛搞笑搲撈新劇

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TVB王牌處境劇《愛·回家之開心速遞》即將迎來大結局，劇中靈魂人物「熊家」一眾成員日前受訪，大談離別感受，全城關注。領軍的「丹爺」劉丹感觸良多，坦言不捨，而「阿仔」周嘉洛更當場搲撈新劇。眾人最後更一起熊抱丹爺，場面感人，究竟他們還爆出甚麼十年秘辛？

丹爺感觸「天下無不散之筵席」望原班人馬開新劇

作為《愛·回家》的大家長，劉丹（丹爺）談及劇集即將完結時，流露出滿滿的不捨之情，但他仍豁達面對：「點講呢，我依家梗係唔捨得啦！不過諗深一層，天下無不散之筵席。」丹爺笑言會寄望在新的處境劇中能有新嘗試，更搞笑地向身旁的演員們呼籲：「我哋一於一齊報名！」一句玩笑話瞬間點燃現場氣氛，也足見劇組成員們都非常期待能與這班好拍檔再度合作。

滕麗名周嘉洛強調熊家精神不滅 十年感情昇華真家人

劇中飾演大女的滕麗名（阿滕）直言，《愛·回家》的精神將會永存，她感性地說：「就算話（套劇）完，其實對我嚟講唔係完，我諗我個仔（指周嘉洛）係繼續會搵我！」她更提到與丹爺從《真情》合作至今的深厚情誼，並率領眾人大喊熊家口號：「熊家精神係咩呀？見得人拜得神，唔會失禮人！」而周嘉洛亦認同熊家的關係不會變：「我覺得呢家人嘅 bonding 係唔會走，有幾可可以同人拍到十年嘅戲，好似真阿媽、真公公，真姨姨一樣…所以，係唔會完嘅。」他隨即發揮搞笑本色，順勢向高層搲撈：「再者新嘅 sitcom 睇吓可唔可以又舔到啲。」引來全場哄堂大笑。

熊家上下齊心感謝珍姐 呂慧儀識做派心心

《愛·回家》能成為無綫最長壽處境劇，丹爺認為幕後功臣功不可沒，他帶領熊家眾人、陳浚霆及古佩玲，一同公開向高層致謝：「即係我成日都係咁講，有呢啲成績真係要多謝一個人，多謝珍姐，真係真係。」一旁的呂慧儀更識做地立即向鏡頭外的珍姐派心心，場面溫馨。訪問尾聲，眾人更一同上前熊抱丹爺，氣氛既感人又熱鬧。另外，古佩玲則笑指自己未正式入行前，已踏足過《愛·回家》拍攝現場，為這場溫馨的訪談留下一個小小的懸念。

網民洗版留言勁不捨 「求下你哋唔好完」

訪問片段一出，網民反應極為熱烈，紛紛留言表達不捨之情，可見劇集深入民心。不少觀眾湧入討論區洗版：「由中學睇到出嚟做嘢，真係唔捨得熊家！求下你哋唔好完啊！」「睇到佢哋啲互動就知感情好好，好似真嘅一家人，好感動。」「天下無不散之筵席，期待丹爺同嘉洛佢哋喺新劇再合作！」「嘉洛真係好搞笑，去到邊都識搞氣氛，『舔到啲』笑死！」「熊家精神！見得人拜得神！呢句真係好經典！」

愛回家之開心速遞 劉丹 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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