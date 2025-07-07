「曹總2.0」劉洋突加入《愛回家》 秘密開工狂追呂慧儀？龔燁最大勁敵登場！

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今日（7日）驚爆消息，早前因撞樣《愛．回家之開心速遞》「曹總」劉一飛而爆紅的內地歌手劉洋，竟真的獲劇組聽取民意火速邀請加入！據悉劉洋已秘密進行拍攝，飾演曹總的堂細佬，更與「熊若水」呂慧儀有大量對手戲，相關集數預計7月中就會播出。首度拍劇的他表現如何？呂慧儀更在片場大爆他一個驚人要求，難道龔燁（張景淳飾）地位真的不保？

劉洋首日開工勁騰雞 呂慧儀單立文出手相救

愛回家》劇組日前進行秘密拍攝，獨家探班片段流出！片中所見，劉洋的造型與「曹總」劉一飛極度相似，簡直是失散多年的兄弟。首次拍劇的他似乎相當緊張，在未埋位前已不停手持劇本狂背對白，但一正式拍攝，面對鏡頭和呂慧儀時，仍然緊張到NG。幸好，《愛回家》的演員們充滿互助互愛精神，同場的呂慧儀和「熊樹仁」單立文見狀，即時上前為他打氣，不斷鼓勵他放鬆，場面溫馨。雖然偶有NG，但劉洋的表現已算不錯，非常專業。

愛回家之開心速遞 劉洋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

劉洋「翻版曹總」降臨！呂慧儀大讚：回憶返晒嚟

對於首次拍劇，劉洋事後受訪時直認極度緊張，更影響到表現：「因為我的粵語不是太好，所以怕影響到你們的拍攝進度。」他坦言唱歌和拍戲完全是兩回事，即使事前已將對白苦練了無數遍，但一開機就腦袋空白：「一對鏡頭和對戲的時候就全忘了。」不過，拍檔呂慧儀就對他讚不絕口，大讚他已做得很好：「佢已經好叻，仲要兼顧行位，點樣撞到我，佢都好準，緊張係好正常嘅事。」呂慧儀更笑言劉洋的造型和神態，令她有「翻版曹總」的感覺，更興奮表示：「簡直回憶返晒嚟。」當被問到劇中會否再次追求熊若水，劉洋竟搞笑地說若要追就一定要成功，呂慧儀聞言即對鏡頭挑釁龔燁：「你要打死龔燁！龔燁你聽到嗎？你害怕嗎？」場面極之搞笑！

愛回家之開心速遞 劉洋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 劉洋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 劉洋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

劉洋撞樣曹總獲欽點入劇組

這次劉洋加入《愛回家》劇組，可謂是網民集氣的成果。事源早前有網民發現內地歌手劉洋，與《愛回家》中飾演內地富豪「曹總」的劉一飛樣貌驚人地相似，隨即在網上引起熱烈討論，不少人更紛紛湧入TVB的社交平台，提議劇組邀請劉洋加入飾演曹總的親戚。當時劉洋接受訪問時亦表示，覺得自己像曹總的「親弟弟一樣」，非常希望有機會參演。沒想到《愛回家》監製梁耀堅真的從善如流，火速安排劉洋加入，實現了一眾網民的願望，由網絡熱話變成真實劇情。

網民未播出先興奮：龔水黨最大危機

劉洋加盟的消息一出，隨即在網上引爆熱議，大批《愛回家》忠實觀眾都表示極度期待，未播出已經率先興奮洗版！網民紛紛留言大讚劇組貼地：「監製真係聽民意，勁！」、「曹總返嚟喇！雖然係2.0！」、「終於等到呢一日，網民嘅力量！」。不少觀眾更期待他與呂慧儀的感情線，認為會為「龔水戀」帶來新衝擊：「龔燁有對手，龔水線有新火花，期待！」、「龔水黨最大危機出現了！」、「希望佢同水水嘅戲份夠多夠激！」。

愛回家之開心速遞 劉洋 （圖片來源：TVB）
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愛回家之開心速遞 劉洋 （圖片來源：TVB music group）
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愛回家之開心速遞 劉洋 （圖片來源：TVB music group）
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愛回家之開心速遞 劉洋 （圖片來源：TVB）
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愛回家之開心速遞 劉洋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
愛回家之開心速遞 劉洋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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