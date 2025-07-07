「曹總2.0」劉洋突加入《愛回家》 秘密開工狂追呂慧儀？龔燁最大勁敵登場！

今日（7日）驚爆消息，早前因撞樣《愛．回家之開心速遞》「曹總」劉一飛而爆紅的內地歌手劉洋，竟真的獲劇組聽取民意火速邀請加入！據悉劉洋已秘密進行拍攝，飾演曹總的堂細佬，更與「熊若水」呂慧儀有大量對手戲，相關集數預計7月中就會播出。首度拍劇的他表現如何？呂慧儀更在片場大爆他一個驚人要求，難道龔燁（張景淳飾）地位真的不保？