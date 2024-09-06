愛回家｜楊明與劉丹致敬《九龍城寨》網上意外影片爆紅

在最新一集《愛回家之開心速遞》中，沙湯遠（楊明飾）因一次偶然的機會被一位著名導演選中，與樹根（劉丹飾）共同主演了一部名為《九龍城》的功夫電影。這部電影一經上映便大獲成功，票房收入驚人，沙湯遠的精彩表現也讓他成為了眾人矚目的焦點。

