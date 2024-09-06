愛回家｜楊明與劉丹致敬《九龍城寨》網上意外影片爆紅
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在最新一集《愛回家之開心速遞》中，沙湯遠（楊明飾）因一次偶然的機會被一位著名導演選中，與樹根（劉丹飾）共同主演了一部名為《九龍城》的功夫電影。這部電影一經上映便大獲成功，票房收入驚人，沙湯遠的精彩表現也讓他成為了眾人矚目的焦點。
電影祝捷會上意外事件
在電影的慶功宴上，沙湯遠被要求展示他師父樹根所引以為傲的金剛門功夫。然而，沙湯遠在表演時遭到觀眾何賊（謝可逸飾）的偷襲，結果被踢倒在地。「這段影片迅速在網上流傳，沙湯遠一時之間成為網民的笑柄。」
金剛門面臨困境
樹根原本希望藉由電影的成功吸引更多學生學習金剛門武術，但沙湯遠的這次意外卻讓金剛門的名聲大受影響。不僅招生困難，還被一個名為「自動門」的新興武術門派抓住機會大肆抨擊，搶走了不少關注度。
新興門派快速崛起
「自動門」由何賊創立，他們採用獨特的教學方法和大膽的宣傳策略，迅速在武術界崛起。他們甚至在網上嘲笑金剛門的失誤，吸引了許多原本對金剛門感興趣的人轉向。
重振金剛門聲譽關鍵時刻
在另一部功夫電影《殺婆孃》的招待會上，何賊再次發動攻擊，卻激怒了叢師父，對方持刀向他襲來。危急時刻，沙湯遠運用金剛門功夫出手制止，不僅避免了傷亡，也重新贏得了人們對金剛門的尊重。
圖片來源：TVB