愛回家｜呂慧儀、張景淳關係大兜亂 夾計與昌叔「造人」 龏燁誤嘴群姐！
日前《愛回家之開心速遞》上演一連兩集超爆笑劇情，講述熊若水（呂慧儀飾）和龔燁（張景淳飾）將對方看成為昌叔（陳勉良飾）和群姐（許思敏飾）去實踐「造人大計」，畫面相當震撼，觀眾都大讚睇得過癮！
龔燁、熊若水受到詛咒
一連兩集「喜歡你是你」劇情講到，熊若水（呂慧儀飾）和龔燁（張景淳飾）因一罪農場主人（戴耀明 飾）而受到詛咒，令二人「以後都見唔到你心愛嘅人」，結果若水每次望到龔燁時都變成她最討厭的昌叔（陳勉良飾），而龔燁望住若水，對方就變成群姐（許思敏飾）！
龔燁誤錫群姐
然而，咁啱得咁橋，一心想做媽媽的若水又在此段時間撞正「最容易懷孕的日子」，二人為了重新「培養感情」，慢慢要接受對方變樣的事實，但期間卻誤會重重，真假老公不分，龔燁仲差啲錫落群姐度，幸好若水及時制止，否則後果不堪設想！最後二人終於都正視問題，排除心理障礙認真錫錫，才能令詛咒解除！
拍兩個版本極花時間
張景淳及呂慧儀接受傳媒訪問時表示，這兩集的拍攝相當花時間，因為要換人對話，所以很多時間要將同一套對白和場景，以同一個角度拍兩個版本！提到張景淳險咀群姐一幕，他更笑稱自沒有尷尬，在拍攝之前都就晒位先演，兩人都相當專業。
網民激讚：呢兩集高質好笑又感動
雖然這兩集的劇情如此荒誕，但網民普遍亦非常受落，大讚除了搞笑之餘亦有深層意義，「上集搞笑，今集則是進入夫妻關係之道」、「一連兩集又好笑又感動！你每個表情，不論嫌棄、感動都觸動了我，令呢集生色不少」，「好好笑同頂癮，難為昌叔同群姐」，同時又大讚四位演員都做得好好，模仿對方之餘亦留有自己的神韻！
一口氣睇晒兩集精華！
撰文：東方新地圖片來源：《愛回家之開心速遞》截圖、[email protected]、[email protected]資料或影片來源：TVB (official)
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